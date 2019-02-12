Платежки тамбовчан «подросли» на 35%

Тамбовчане, которые в конце января получили документы на оплату коммунальных услуг оказались, мягко говоря, удивлены суммами, которые им предъявили. Напомним, впервые за несколько лет рост тарифов на произошел не с 1 июля, как обычно, а с 1 января 2019 года.

Как сообщали ранее в управлении по регулированию тарифов, с нового года жителей региона ожидало подорожание платы за коммуналку на 1,7%, а уже с июля — на 2%. Таким образом в 2019 году тарифы за должны были вырасти на 3,7%. Однако первые же полученные тамбовчанами в этом году платежки показали, что в этих предварительных оптимистичных расчетах что-то не так. Особенно взбудоражили горожан начисления за отопление и вывоз мусора.

- Прекратите беспредел в ЖКХ. В январе всем пришли платежки за коммунальные услуги с баснословными суммами, - возмущаются жители дома №136 по улице Мичуринской. - Откуда такой бешеный тариф за ТБО и отопление? Мы еле сводим концы с концами, а компании и ЖКХ обогащаются.

- Меня волнует вопрос по вывозу мусора, - говорит тамбовчанин Максим Милосердов. - С начала года подняли тариф, раньше платили 200,теперь платим 800,если на столько подняли, то пускай поставят контейнеры для мусора, а то складывают его под окнами, пока вечером машина не приедет. Уже обращался, но ЖЭК говорит обращайтесь в «ТСК», а «ТСК» говорят обращайтесь в ЖЭК. За что платим такие деньги? Тем более я инвалид...

С платой за вывоз мусора все оказалось предельно понятно, ранее мы писали о том, что с 2019 года в платежках тамбовчан, в разделе коммунальных услуг появится новая строчка «Обращение с ТКО». Это значит, что с нового года услуга рассчитывается исходя из количества зарегистрированных жильцов, а не как раньше по площади помещения. В конце 2018-го в области утвердили тариф на услуги по вывозу мусора. Для жителей многоквартирных домов он составил 116 рублей с человека, жильцы частных домов заплатят больше — 133 рубля с человека. Именно такие суммы нашли отражение в январских платежках.

А вот с начислениями за отопление все оказалось непросто. Жильцы некоторых домов, например, обнаружили в платежном документе сразу две строчки на оплату тепла. Таким образом, как выяснилось, некоторые управляющие компании решили наглядно показать тамбовчанам, как рассчитывалась плата за эту услугу.

- Тариф на отопление увеличился с 1 января, - говорит генеральный директор УК «Тамбовинвестсервис» Вадим Кондратьев. - А показания приборов учета снимаются частично в декабре, а частично в январе. Поэтому первая строчка — это сумма начисленная по действовавшему в декабре тарифу, а вторая — по начавшему действовать в январе.

Значительный рост сумм в платежке руководитель УК «ТИС» объясняет тем, что «для более точных расчетов» показания счетчиков они сняли 17 декабря 2018 года (обычно это делается в 22-23 числа), а в январскую строчку вошли показания с 1 по 22 января, как обычно. В итоге в платежку оказалась внесена почти целая отопительная неделя — с 17 по 23 декабря. Это и дало огромный рост платы в домах, которые находятся в управлении у этой организации, а их в ведении «ТИС» почти 500.

При этом, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг УК не должна допускать таких «вольностей», там четко прописан порядок снятия показаний с общедомового прибора учета — с 23 по 25 число каждого месяца. Никаких отступлений от этих дат закон не предусматривает.

Ряд УК не счел нужным расшифровывать раздельный порядок начислений за отопление в декабре и январе, но уверяют, что сделали это правильно- в первом зимнем месяце провели расчет по низкому тарифу, а в январе — по повышенному. Но в платежках это никак не отражено.

По словам заместителя главы администрации города Тамбова Дмитрия Панкова, в среднем рост платы в январе составил 35%, из них лишь 5-7% «дал» вывоз мусора, а почти 90% - это плата за отопление. Это средние показатели, которые мы получили в городе Тамбове, - объясняет Дмитрий Николаевич. - В администрацию города на сегодняшний день поступило 11 обращений от жителей, касаются они разных услуг, и по всем этим обращениям будет проведена проверка. Стоит отметить, что для роста платы за отопление есть и объективные причины — январь был достаточно холодным по сравнению с декабрем, отопление подавалось в большем объеме.

В следующих платежках УК поручили подробно объяснить тамбовчанам, как производился расчет за отопление в предыдущем месяце. Но если у жителей города есть основания считать, что им несправедливо произвели начисления за услугу, следует обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию с заявлением о проведении проверки правильности начислений за январь 2019 года. По закону обслуживающая организация обязана принять его и дать жителю ответ на интересующий вопрос. В случае нарушений людям сделают перерасчет.

По словам губернатора Александра Никитина, в столь резком росте платежей есть прмяая вина обслуживающих организаций.

- Просто у нас ряд управляющих компаний, конкретно называю их: «Жилтехсервис», «Интел-Сервис», «Жилсервис-Плюс», «Тамбовская управляющая компания», - говорит глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. - Они платежи за декабрь перенесли на январь. Обычно это делается в летние месяцы, когда квитанция «поменьше». Так они ещё и к части платежей за декабрь применили коэффициент роста «1,7», который с января начинается.

Жаловаться на УК можно в Госжилнадзор, специалистов этого управления можно попросить провести в отношении обслуживающей организации внеплановую проверку на предмет соблюдения закона. Кроме того, получить ответы на интересующие вопросы горожане могут по телефонам «горячих линий». Обращения по поводу тарифов на коммунальные услуги принимают по телефону 8-4752-79-13-31, о тарифах по обращению с ТКО можно подробнее узнать позвонив по номеру 8-4752-79-14-79