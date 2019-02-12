Пять подарков на 14 февраля для прекрасной половины человечества

День всех влюблённых хоть и не является официальным торжеством, заставляет многих провести немало времени в поисках подарка для своей второй половинки. Чаще всего отказываются игнорировать «иностранный» праздник девушки, а значит, именно мужчинам придётся ломать голову не только в канун 8 марта. Цветы оставим на весну: к 14 февраля предлагаем приятное, но и практичное — гаджет.

Беспроводные наушники

Если ваша вторая половинка обожает музыку, отличным подарком для неё станут беспроводные наушники JBL T205BT. Почти невесомый гаджет свободно лежит на шее благодаря плоскому соединительному кабелю. А вставки с динамиками плотно сидят в ушах и не натирают ушную раковину даже через несколько часов непрерывного ношения.

По своим звуковым качествам данные наушники считаются одними из лучших в своей ценовой категории. Модель отличается глубоким звучанием с проработанными басами и приличным шумоподавлением для полного погружения в музыку.

Ёмкость аккумулятора позволяет непрерывно слушать любимые композиции в течение 6 часов.

Беспроводная колонка

Одних наушников для полного музыкального комфорта недостаточно? Тогда обратите внимание на портативную беспроводную колонку Sony SRS-XB10Y! Несмотря на небольшие размеры, гаджет выдаёт сильный, чистый и глубокий звук за счёт фирменной технологии Extra Bass2. С такой колонкой музыка будет сопровождать вашу любимую где угодно: дома, во время пикника на природе и даже в бассейне или на берегу моря: гаджет с прорезиненным корпусом не боится водяных брызг.

Лёгкая и удобная колонка спокойно помещается даже в небольшую сумку. А с помощью ремешка её можно подвесить на крючок в душе или на ветку дерева во время загородной прогулки. Во время весёлой вечеринки две колонки легко объединить в одну стереопару для насыщенного и объёмного звучания.

Встроенная батарея гаджета рассчитана на 16 часов непрерывного звучания.

Беспроводная зарядка

У обычных зарядных устройств есть две проблемы: они вечно теряются, а провода путаются и изнашиваются, особенно в битком набитых женских сумочках и рюкзаках. Беспроводная зарядка Belkin F8M747bt в этих случаях станет отличным решением, во всяком случае, проводов пользователю потребуется меньше. Главное, чтобы у вашей спутницы был смартфон, который поддерживает стандарт Qi. Останется лишь поместить гаджет на зарядник и процесс начнётся автоматически, о чём оповестит звуковой сигнал.

Монопод со штативом

Если ваша девушка часами не выпускает из рук смартфон с включённой камерой и каждую минуту ищет удачные ракурсы, помогите ей максимально раскрыть свой творческий потенциал. Монопод Huawei AF15 — многофункциональный фотоаксессуар, который можно использовать для нескольких режимов съёмки.

Гаджет от Huawei является полноценным трансформером, объединяя в себе функции селфи-палки и штатива. Поворотная рукоять на 360 градусов с фиксацией на 180 градусов и возможность фиксации под углом в 220 градусов позволит не ограничивать себя в ракурсах съёмки.

Монопод оснащён дистанционным управлением с помощью небольшого Bluetooth-пульта. Достаточно зажать на нём кнопку сопряжения и уже через 2–3 секунды гаджет синхронизируется с мобильным устройством.

Фитнес-трекер

Какая девушка не мечтает о красивой фигуре? Сделать каждую тренировку более качественной поможет фитнес-трекер Honor Band 4, который тщательно отслеживает физическое состояние своего пользователя. Гаджет считывает количество шагов и сожжённых калорий, показывает частоту сердечного ритма и следит за качеством сна, выдавая полезные рекомендации. За счёт искусственного интеллекта каждый физический параметр анализируется с максимальной точностью.

С помощью умного гаджета можно задать определённый тип тренировок, будь то ходьба, пробежка, езда на велосипеде или плавание. Более того, во время тренировки в бассейне фитнес-трекер распознает стиль плавания, количество кругов и скорость заплыва. Естественно, вода гаджету не страшна, так что с ним смело можно погружаться на глубину до 50 метров.

Браслет легко и быстро синхронизируется со смартфоном и с помощью трекера можно получать уведомления и отвечать на звонки.

И в заключении – полезный лайфхак для всех покупателей. Каждый, кто потратит в салоне МТС в Тамбове от 200 рублей - получит месяц подписки на мобильное ТВ, два месяца подписки на IVI, 100 бонусных рублей на счет и другие призы. А еще вы можете выиграть для себя или своей девушки топовые смартфоны: SamsungGalaxy J5, SamsungGalaxy J6, HuaweiHonor 9 или iPhoneXR. Для этого просто регистрируйте чек на сайте tambovpromo.mts.ru.

Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такой акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте tambovpromo.mts.ru.

На правах рекламы