На Тамбовщине усилят контроль за «детскими» перевозками

В Тамбовской области намерены усилить контроль за перевозкой организованных групп детей. Такие меры в регионе решили предпринять после страшной аварии, которая произошла 3 февраля в Калужской области. ДТП случилось в воскресенье утром на 128-м километре трассы Калуга — Вязьма. По предварительным данным водитель двухэтажного автобуса не справился с управлением, его занесло и «выбросило» в кювет. Автобус перевернулся на крышу. В момент аварии в салоне находился 41 человек, большинство из которых — дети в возрасте от 5 до 17 лет. Все ребята - воспитанники детской танцевальной студии из небольшого города Ярцево Смоленской области. Оттуда они ехали в Калугу, где должны были выступать на конкурсе талантов. В результате аварии погибли 7 человек, в том числе четверо детей. Установлено, что в момент ДТП водитель автобуса был трезв, никаких помех, которые могли бы спровоцировать аварию, на дороге не было. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По закону за такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что автобус, возраст которого составляет почти 30 лет, буквально в январе прошел техосмотр, правда соответствие этих документов действительности вызывают сейчас у правохранителей серьезные сомнения. Выяснилось также, что водитель автобуса за минувший год дважды привлекался к административной ответственности. За нарушение по ч. 4 ст. 12.23 КоАП «Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей» он выплатил штраф в размере трех тысяч рублей. Еще на 500 рублей водителя оштрафовали по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей...».

Напомним, к транспорту и водителям, которые перевозят детские коллективы предъявляется ряд требований.

- Скорость движения автобусов в таких случаях не должна превышать 60 км/ч, - рассказали в региональном УГИБДД, - С 1 июля 2018 года при перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета: преимущество в движении при этом он не дает, но служит предупреждением для других участников дорожного движения. Также с лета прошлого года действует положение, согласно которому детей можно перевозить на автобусах не старше 10 лет, он должен быть исправен и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Что касается водителей, их опыт работы (по категории D) должен быть не меньше года, не допускаются к работе те, кто в течение года до поездки лишался прав за какое либо нарушение, либо привлекался к административному аресту.

Нарушения этих требований в нашем регионе находила прокуратура. Так, осенью прошлого года в Уметском районе проверяющие не обнаружили тахографов в автобусах, на которых перевозят школьников. Еще на двух машинах эти устройства попросту не работали. Для того, чтобы исправить ситуацию райпрокуратура внесла представление директору школы, но так как даже после этого сделано ничего не было, прокуратура инициировала судебное разбирательство.

Вызывает нарекание и состояние дорог, по которым на Тамбовщине курсируют школьные автобусы. Ранее на небезопасный маршрут, по которому ездят в школу дети пожаловались жители села Кривополянье Бондарского района. Проверка показала, что дорога между селами Пахотный угол и Кривополянье находится в очень плохом состоянии. На проезжей части нашли ямы глубиной 0,3 метра, шириной до 2,5 метра, длиной до 8 метров. Выяснилось, что дорогу разбивают большегрузные машины, которые возят из ближайшего карьера песок. Госавтоинспекторы составили предписание об устранении нарушений в адрес администрации Бондарского района. Ремонт проблемной дороги провели в декабре 2018 года. На разрушенном участке уложили щебень и выровняли его грейдером.

После случившегося в Калужской области аварии, теме перевозок в нашем регионе решили уделить повышенное внимание. Сообщается, что специалисты регионального управления образования и науки провели дополнительную разъяснительную работу с перевозчиками, образовательными организациями, органами местного самоуправления.

- Перевозка детей всегда находится на особом контроле регионального управления образования. Все автобусы с детьми выходят на маршрут только после разрешения ГИБДД, – пояснил заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области Сергей Сусоров.

Сегодня в Тамбовской области более восьми тысяч детей добираются до места учебы на школьных автобусах. Каждый день на рейс выходят более четырехсот машин. Ежедневно они проходят технический осмотр, а водители – медицинское освидетельствование. В 2018 году парк школьных автобусов образовательных организаций области пополнился 49 новыми транспортными средствами. Как отметили в управлении образования и науки области, за последние четырнадцать лет, с 2005 по 2018 годы, в регионе приобрели 432 школьных автобуса, которые перевозят более 8 тысяч детей по 478 маршрутам протяженностью 6 тысяч километров. Известно, что бслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Известно, что в 2018 году на предприятии отремонтировано 1013 школьных автобусов на сумму 15 миллионов рублей – средства выделены из областного и местных бюджетов.