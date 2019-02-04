2019-02-04T15:39:02+03:00
Общество

Тамбовчане смогут получать пенсии на карты банка «Открытие»

Соответствующее соглашение подписали сегодня представители банка и регионального отделения ПФР
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Со стороны ПАО Банк «ФК Открытие» документ подписал бизнес-лидер регионального отделения Александр Матинко, со стороны Фонда – Николай Горденков, управляющий отделением ПФР по Тамбовской области. Соглашение предусматривает возможности доставки пенсии жителям региона на карты банка «Открытие». Также планируется проводить для граждан пенсионного возраста мероприятия по повышению финансовой грамотности.

- Данное событие позволит гражданам существенно расширить их финансовые возможности и получить качественное обслуживание, - подчеркнул Александр Матинко. - По картам банка «Открытие» можно снимать денежные средства в любых банкоматах любого банка на всей территории Российской Федерации, что достаточно удобно. Услуга переводов совершенно бесплатна, что позволит сэкономить свои денежные средства и осуществлять необходимые операции, не выходя из дома. Есть и приятный бонус в виде возврата в размере 3% от суммы покупки в любых аптеках и до 4% годовых на фактический остаток денежных средств на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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