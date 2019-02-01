В Тамбове эвакуировали школы, больницы и торговые центры

30 января в Тамбове выдался «жарким» для всех экстренных служб. Причиной всеобщего переполоха стали сообщения, которые в массовом порядке стали поступать в тамбовские школы, больницы и крупные торгово-развлекательные центры. Изначально никто, кроме спецслужб не знал, что происходит в городе. И эта неизвестность стала серьезным поводом для волнений горожан. На фоне отсутствия информации в городе появились самые разные, противоречивые слухи — от введения экстренного карантина по какому-то страшному заболеванию, до готовящихся терактов.

- Мне позвонили из школы и сказали срочно приехать, чтобы забрать с занятий дочь-первоклассницу, - рассказывает тамбовчанка Вера Макарова. - На вопрос: «Что случилось?», объяснили лишь, что объявлена экстренная эвакуация. Своего ребенка и ее одноклассников я застала очень напуганными.

Ленты оцепления и сотрудников полиции, скорой, а также пожарной службы в этот день можно было наблюдать в самых разных уголках города. Уже во второй половине дня появилось официальное сообщение властей по поводу происходящего. К этому моменту эвакуация прошла во всех школах областного центра, ряде лечебных учреждений и в ТРЦ «Рио», где якобы взрывное устройство было заложено в почтовом отделении.

- 30 января, в ряд школ, учреждений здравоохранения и крупных торговых центров поступили анонимные угрозы террористического характера, - сообщили в администрации региона со ссылкой на антитеррористическую областную комиссию. - Правоохранительные органы проводят все необходимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасности граждан. Ведется работа по установлению лиц, причастных к преступным проявлениям. Жителей города просят соблюдать спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Вскоре стало известно, что волна аналогичных сообщений «накрыла» еще ряд городов страны, в том числе и наших соседей по центральному Черноземью. Такие же сообщения с угрозами поступили в учреждения Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Ивановской, Владимирской, Вологодской, Псковской, Смоленской, Брянская областей, Йошкар-Олы, Калининграда, а также Карелии и Краснодарского края. А стартовала этот "флэшмоб" еще 28 января, тогда злоумышленники «атаковали» сразу несколько городов Сибири.

В Тамбове ситуация еще несколько «осложнялась» тем, что в этот день областной центр принимал полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Впрочем, ни один из «заминированных» объектов в планах посещения высокого гостя не стоял. Щеголев посетил Олимпийский парк на севере Тамбова, встретился с дольщиками второго корпуса дома 69а по улице Интернациональной и провел несколько совещаний в здании администрации Тамбовской области.

Тем временем во всех учреждениях, где, по сообщению неизвестных, могло находиться взрывное устройство, искали опасные предметы. По данным областной антитеррористической комиссии, в общей сложности за день специалисты обследовали больше 80 объектов.

- Правоохранительные органы провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан, - сообщили в Аппарате антитеррористической комиссии в Тамбовской области. - Все объекты, по которым поступили угрозы, проверены. Взрывные устройства не обнаружены. Сотрудники силовых структур принимают меры по установлению «телефонных террористов».

Но на этом история не закончилась. 31 января на электронную почту федеральной сети кинотеатров «Синема Стар» поступило письмо, в котором говорилось, что взрывные устройства находятся уже кинозалах. В Тамбове такой кинотеатр тоже есть. Он располагается в том самом ТРЦ «Рио», которое эвакуировали днем ранее. И снова тревога оказалась ложной, специалисты проверили залы «Синема Стар» в нескольких городах страны, в том числе и в нашем областном центре, но ничего там не обнаружили.

Учитывая происходящее в Тамбовской области решили принять повышенные меры безопасности в школьных учреждениях. С сообщением об усилении контроля в школах выступило областное управление образования и науки.

- Чтобы не допустить возникновения реальных и прогнозируемых угроз в образовательных организациях Тамбовской области усилены меры по обеспечению безопасности учащихся, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области. - Руководителям образовательных организаций поручили провести внеплановые проверки, усилить охрану и пропускной режим, ограничить доступ посторонних лиц на территорию образовательной организации, проверить работоспособность систем видеонаблюдения и качество охвата видеонаблюдением прилегающей территории, исправность пожарной сигнализации и тревожной кнопки в соответствии с инструкцией по безопасности. С обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательных организаций проводятся дополнительные инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Тамбовчанам напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях Тамбовской области нужно сразу же звонить на номера: (4752) 79-23-22, (4752) 79-23-38, 112.

Бдительность тамбовчан, после всеобщей эвакуации 30 января действительно повысилась. На следующий день экстренные службы в полном составе приехали в мичуринскую школу №7. Переполох здесь случился из-за чемодана, оставленного у школьных ворот. Напуганные событиями о минировании учебных и медицинских учреждений, сотрудники школы сообщили о находке в экстренные службы.

- В 8 часов 16 минут около забора образовательного учреждения нашли большой бесхозный чемодан, - рассказали в администрации города Мичуринска. - Потенциально опасная находка сразу же привлекла внимание рабочего и дежурного администратора школы, которая незамедлительно позвонила по номеру 112. Уже через 3-4 минуты на место прибыли сотрудники МЧС, полиции, аварийно-спасательного отряда, скорой помощи.

Однако еще до приезда служб нашелся хозяин чемодана. Им оказался мужчина преклонного возраста - дедушка одного из учеников школы. Со слов владельца, чтобы не привлекать внимания и не вызывать тревоги педагогов, он, направляясь в учебное учреждение, решил оставить чемодан у ворот школы.

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Пьяный мужчина угрожал взорвать школу

Около полудня 25 января в дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району поступило позвонил мужчина, который сообщил, что он собирается взорвать здание школы в селе Кузьмино-Гать. К зданию школы направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли самые опытные эксперты-криминалисты, оперативники, кинологи со служебными собаками, взрывотехники из Росгвардии. Территория школы оцепили сотрудники полиции, учеников и педагогов, всего более двухсот человек, эвакуировали на безопасное расстояние. Здание обследовали сотрудники кинологической службы со служебными собаками, а также специалисты-взрывотехники Росгвардии. Никакого взрывного устройства обнаружено не было. Одновременно сотрудниками правоохранительных органов проводился розыск звонившего человека. Им оказался местный житель 48-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он во всем признался. В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело.