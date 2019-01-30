Путин похвалил результаты Тамбовской области

Доклад губернатора Тамбовской области Александра Никитина президенту о состоянии дел в регионе занял больше часа, и это был в своем роде рекорд. Редко кому из региональных руководителей Владимир Путин уделяет столько времени.

- У вас за прошлый год хорошие показатели развития, - похвалил президент результаты Тамбовской области. - Чем конкретно порадуете и чем вы гордитесь, что, вы считаете, вам удалось в 2018 году?

- Это в первую очередь развитие промышленного потенциала, - перечислил Никитин. - В 2018 году темп роста промышленного производства составил 114,4 процента. Конечно, как и в прежние годы, традиционно свой весомый вклад в достижение этого показателя обеспечивала пищевая и перерабатывающая промышленность, поэтому здесь показатели роста ещё выше – 122 процента. Мы загрузили предприятия оборонно-промышленного кластера, ростеховские предприятия получили новый заказ и обеспечили дополнительную занятость на производстве. И конечно, их вклад, как дополнение к таким стремительным темпам развития пищевой промышленности и переработки, тоже сыграл свою важную роль.

Губернатор рассказал о показателях в сельском хозяйстве (100 процентов от уровня 2017 года, давшего рекордный урожай по стране в целом), об инвестициях в основной капитал (тоже 100 процентов), об уровне заработной платы (105,6 процента) со средней по региону 26 300 рублей.

- Мы являемся одними из лидеров по производству мяса и занимаем, по крайней мере, по итогам и девяти, и одиннадцати месяцев 2018 года, второе место в России: 540 тысяч тонн мяса произвели, уступаем только Белгородской области, - заявил он. - Производим и занимаем на рынке производства сахара девять процентов. Крупнейшие сахарные заводы размещены территориально в Тамбовской области. Если о пигментах, о промышленности говорить, то производим более 70 процентов всех красителей: это и лакокрасочные материалы, и эмульсии акриловые. Кстати говоря, если отступление небольшое сделать, российские банкноты и денежные купюры – краски для них производятся на Тамбовском заводе «Пигмент», это лидер отрасли в этом смысле. Уровень развития сельского хозяйства: мы в десятке по производству зерна – девятое место занимаем, пятое место по производству сахарной свёклы, второе место по производству мяса скота и птицы по стране в целом.

Александр Никитин рассказал о состоянии дел в регионе

- Очень хорошие показатели, - одобрил президент.

Рассказывая об инвестпроектах, губернатор особо остановился на двух - французском и испанском.

- Один инвестпроект с «Ашаном», это единственный в стране проект, Вам о нём представители деловых кругов Франции на Санкт-Петербургском экономическом форуме говорили, - сказал Никитин. - Проект очень ёмкий – с французами совместно реализовали, все необходимые условия мы выполнили. Почти 3,5 миллиарда объём инвестиций был и 500 рабочих мест. Он представляет собой новую модель развития сельского хозяйства – контрактную модель сельского хозяйства. Потому что он работает не только с крупными производителями продукции животноводства, в частности с бойнями. Он работает с малыми формами хозяйствования на селе, контрактует сегодня и фермеров, и личные подворья, они являются активными участниками по поставке продуктов именно на селе.

- Везут туда? - удивился Путин.

- Везут. А это дополнительно не просто альтернативная занятость, а в первую очередь основная занятость на селе. Второй проект тоже очень важный с позиции иностранных инвестиций – этот проект совместно с испанцами мы реализовали. Старт вы ему дали в 2012 году в Тамбове, проводя совещание в начале года. Это уже вторая очередь, потому что первый проект был девять миллиардов. Я в 2016 году этот проект уже смог до конца запустить, реализовать. Сейчас приступили к реализации второй очереди, дополнительно будем производить 20 тысяч тонн мяса индейки в год к тем 50, которые уже производим. Думаю, что по итогам реализации этой второй очереди мы будем абсолютными лидерами по производству мяса индейки в стране.

Глава Тамбовской области рассказал о второй очереди одного из крупнейших мукомольных заводов в стране.

- Первая очередь была – 600 тонн производили в сутки, теперь будет плюс 650 тонн, - сказал Никитин. - Новейшее оборудование поставили, тоже и занятость дополнительную обеспечили. Это особенно важно с позиции глубокой переработки зерна и создания новой добавленной стоимости, рабочих мест. Потому что 3,5 миллиона тонн зерна производим, потребляем на пищевые цели, естественно, меньше, всё остальное мы реализуем, в том числе экспортируем. Это возможность в большем объёме прорабатывать своё же производимое зерно.

- За два года построили? - уточнил президент.

- Да, за два года, - подтвердил губернатор. - Но это вторую очередь мы вводим в эксплуатацию, первая чуть раньше была.

- Зарплаты учителей держите? - задал Путин вопрос, который он всегда задает губернаторам.

- Все соотношения по «дорожным картам» соблюдаем по отношению к средней по экономике региона. Конечно, заработная плата учителей в регионах разнится по размеру, но соотношение к средней по экономике мы выполняем.

- Это соотношение надо держать, - еще раз напомнил о поручении президент.

- Естественно, это средняя заработная плата – будем поднимать вместе с ней, - пообещал Никитин. - Вводили детские сады, один детский сад. С трёх до семи лет – очерёдности нет. До трёх лет, от полутора до трёх лет, – есть. Преимущественно проблема есть в областном центре, в Тамбове непосредственно. Один детский сад ввели и планируем на следующий год ещё по области в целом пять ввести, из них два в Тамбове, один – в Тамбовском районе. Думаю, очередь мы перекроем.

Губернатор не обошел и любимое детище главы государства - открытие в регионах сети перинатальных центров было личной идеей Путина.

- Мы в декабре 2017 года ввели центр, во все необходимые графики вписались. Уже за 2018 год там родилось 2700 детишек, - похвастался Никитин.

- На 150 коек? - заглянул в статистику президент.

- Да. Стоимость была два миллиарда 400 миллионов. Сложно было, но мы не подвели: «Ростех» не подвели и себя в первую очередь не подвели перед вами. Сдали мы его в срок.

- Коллектив подобрался дееспособный? - спросил Путин.

- Скажу, что там вообще лучшие врачи, - не стал скромничать губернатор. - Мы чуть ранее, перед тем как ввели перинатальный центр, построили хирургический корпус детской областной больницы, где тоже самое современное, по последнему слову, оборудование. Сегодня Тамбов, я хочу сказать без всякой бравады, можно считать российским центром деторождения и родовспоможения.

- Очень хорошо. Это меня радует, - одобрил президент.