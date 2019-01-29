На Тамбовщине повысят стоимость проезда

Цены на проезд в пассажирском транспорте Тамбова и области могут повысится уже в мае. Об этом сообщил начальник управления автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов. Подорожание произойдет, в том числе, из-за внедрения в общественном транспорте системы безналичной оплаты проезда.

Напомним, оператором новой системы стало ООО «Транспортная платежная система». Так как проект реализуется без привлечения бюджетных средств и является полностью коммерческим, за свои услуги организация будет брать комиссию. Размер вознаграждения - 7% от суммы каждой поездки оплаченной транспортной или банковской картой, что при нынешней стоимости проезда в 17 рублей составит 1 рубль 19 копеек. Кроме того, оператор будет получать «вознаграждение» и в случае оплаты проезда наличными. За то, что он будет регистрировать данные о поездке, ему полагается 2% от ее стоимости. Эти дополнительные затраты перевозчики, ожидаемо, будут компенсировать за счет роста тарифов на проезд. Полностью перейти на автоматизированную систему оплаты проезда в нашем регионе планируют с 1 мая.

В полную "силу" система заработает с 1 маяФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Предполагается, что к маю в нашем регионе вырастет и тариф на пассажирские перевозки, - сказал начальник регионального управления автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов.

При этом на сколько вырастет плата за проезд, пока неизвестно, но избежать роста тарифа точно не удастся. Кстати, проезд в общественном транспорте в областном центре дорожал совсем недавно. С 1 июня 2018 года жители областного центра вместо прежних 15 рублей стали платить 17. При этом перевозчики требовали повысить стоимость своих услуг до 19 рублей, ссылаясь на необходимость увеличивать зарплаты сотрудникам предприятий, а также подорожание запчастей и ГСМ. Но в управлении по регулированию тарифов области аппетиты транспортников тогда немного умерили и остановились на двухрублевом повышении стоимости одной поездки. До этого тариф на проезд в общественном транспорте не менялся в течение трех лет.

По мнению Альберта Чурилова, причины очередного роста стоимости проезда — не только внедрение системы автоматизированной оплаты проезда, наряду с этим сохраняются и другие факторы для этого — опять же подорожание топлива и комплектующих для автотранспорта.

В администрации области признаются, что внедрение новой системы оплаты проезда — это не столько следование современным тенденциям, сколько необходимость. Проблемы существовали в части взаимоотношений власти и перевозчиков, когда речь шла об организации льготного проезда. Ряд категорий имеет право на 50%-ную оплату стоимости проезда. Талоны люди приобретали в почтовых отделениях и предъявляли их для оплаты в транспорте. Впоследствии перевозчик предъявлял их для получения компенсации за перевозку льготных категорий тамбовчан. Но ситуацией решили воспользоваться аферисты. В итоге в ходу появились фальсифицированные талоны.

- Перевозчики стали предъявлять нам так называемые «задвоенные» талоны, - объясняет начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. - Разбираться, какой талон настоящий, а какой — подделка — компетенция правохранительных органов, и кстати, полиции уже известны фигуранты, которые причастны к фальсификации талонов. Мы же в свою очередь оплачивали тот талон, которые предъявляли к оплате первым. Но не факт, что настоящим был именно он. В такой ситуации кто-то получал незаслуженное вознаграждение, а кто-то нес убытки. В результате во взаимоотношениях с перевозчиками возникли проблемы.

По мнению региональных властей, несовершенная «талонная» система полностью себя изжила, а опыт других регионов показывает, что цивилизованно решить возникшие проблемы можно внедрив автоматизированную систему оплаты проезда. Несмотря на затратность, мера эта необходимая.

Кстати, с 25 января тамбовчане, которые имеют право льготного проезда, уже могут получить социальные транспортные карты. Сделать это можно в любом отделении «Сбербанка».

- В нашем регионе проживают 75 тысяч граждан, относящихся к той или иной льготной категории, - продолжает Анна Николаевна. - Из них 72 тысячи человек проживают в населенных пунктах, где такие отделения есть. Но социальные транспортные карты получат все льготники без исключения, мы организуем их доставку людям с помощью социальных работников, в случае необходимости карта будет выслана почтой — письмом с уведомлением.

По словам Анны Ореховой, тамбовчанам нет никакой необходимости спешить с получением социальной транспортной карты. До мая в области все еще будут в ходу талоны, которые люди приобрели на почте, их реализацию прекратят лишь 1 марта этого года. В течение переходного периода жители области могут в любое удобное для них время сходить в банк и получить карту. Для этого потребуется три документа — паспорт, СНИЛС и удостоверение. При этом льготники социальную транспортную карту получат бесплатно. Пополнять ее можно на любую сумму. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. Если к концу месяца сумма не израсходована, деньги сохраняются и переходят автоматически на другой месяц. Но у социальных карт есть лимит трат: 420 рублей на городские перевозки и 1300 рублей на межмуниципальные. Срок действия транспортных карт составляет 10 лет, а вот в случае ее утери льготником, карту придется уже покупать. Ее стоимость — 100 рублей.

Аналогичной цена карты будет для тамбовчан, которые не имеют права на льготный проезд. Впрочем, расплатиться за проезд горожане как и прежде смогут наличными, а также любой имеющейся у них банковской карты. Но у транспортной карты будут свои преимущества - в ООО «Транспортная платежная система» обещают разработать гибкие тарифные планы, которые позволят горожанам экономить на поездках. Но пока эти планы находятся в разработке. После их утверждения транспортные карты станут доступны всем горожанам. Как пояснил гендиректор ООО «Транспортная платежная система» Александр Сенин, в свободную продажу они поступят в конце марта-начале апреля.

По данным управления автомобильных дорог и транспорта, на сегодняшний день считывающими аппаратами для приема электронных платежей — валидаторами, в нашем регионе оборудовано половина подвижного пассажирского транспорта, это более 500 автобусов. В транспорте, где можно расплатиться картой, есть специальная наклейка. Но, судя по отзывам горожан, даже там, где валидаторы уже есть, электронные платежи у пассажиров не принимают. Такое поведение перевозчиков связывают с нежеланием переходить на прозрачную систему оплаты. Обязать перевозчиков исполнять свои обязанности могут пассажиры, либо своей настойчивостью, либо с помощью жалоб (жители Тамбова могут оставить обращения на сайте МБУ «Пассажирские перевозки»).

Впрочем, чиновники уверены, что такое поведение кондукторов, явление временное, когда в ходу появятся социальные транспортные карты, а кроме как ими льготники оплатить проезд не смогут, ситуация нормализуется.

Более подробную информацию о работе автоматизированной системы оплаты проезда тамбовчане могут получить на официальном сайте оператора - https://asuop.ru/. На сайте есть служба поддержки, где можно задать все интересующие вопросы. Сейчас ресурс находится в тестовом режиме, но полноценно работает.