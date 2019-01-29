На Тамбовщине проверят газовое оборудование

В Тамбове и области проводятся массовые проверки состояния внутридомового и квартирного газового оборудования. Решение о проведении таких мероприятий приняли после взрывов, которые прогремели в Магнитогорске и городе Шахты. Во всех этих ЧП пострадали погибли люди. В Тамбове 6 января на улице Володарского, 6 тоже прогремел взрыв газа, к счастью в этом случае обошлось без пострадавших. Однако в результате в подъезде, на верхнем этаже которого все произошло, пострадали практически все квартиры — сначала от взрыва и сопутствующего ему пожара, а потом из-за проливки дома, которую организовали пожарные. Возвращаться в квартиры жильцам не рекомендуют до тех пор, пока здание не обследуют специалисты. Здесь провели временные работы на крыше, сделали гидроизоляцию и временное утепление. С наступлением тепла начнется уже капитальный ремонт. Первоначальные данные о том, что взрыв произошел из-за работ, которые проводил жилец одной из квартир, подтвердились.

- Рассмотрев материалы технического расследования, было установлено, что предварительной причиной чрезвычайной ситуации стало несоблюдение мер безопасного пользования газом в быту, а именно: самовольный демонтаж газового стояка внутриквартирной разводки собственником, - сообщили в администрации Тамбовской области. - Работы проводились без обращения в специализированную организацию, отключения газоснабжения и соблюдения необходимых мер безопасности при проведении газоопасных работ, в результате было загазовано помещение квартиры, что явилось причиной взрыва газовоздушной смеси малой интенсивности с последующим возгоранием в квартире. Позже на внутридомовом газопроводе зафиксированы следы механического повреждения: газовый стояк был полностью отпилен, что позволяло во время пожара газу беспрепятственно заполнять квартиру.

Кстати, это далеко не единичный случай безалаберного обращения с газом в нашем регионе. Согласно официальным данным, только в прошлом году специалисты выявили 29 фактов самовольной замены газового оборудования. За это 25 жителей региона привлекли к административной отнесенности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), еще 4 административных материала по этим же поводам пока рассматриваются.

Нарушения в обращении в газовым оборудованием нашли и в деятельности тамбовских управляющих компаний. Плановые проверки, которые провели прокуроры во всех районах областного центра показали, что обслуживающие организации не соблюдают требования эксплуатации так называемых крышных котельных, расположенных в многоэтажках. Кроме того, УК не заключали договоры на обслуживание внутридомового газового оборудование, хотя это требование является сейчас обязательным. После вмешательства прокуратуры с газовиками заключили больше 7 тысяч таких договоров.

Чтобы избежать серьезных последствий газовым оборудованием до 15 февраля в нашем регионе пройдет целый ряд профилактических мероприятий. Участие в них примут управляющие компании, ТСЖ, сотрудники служб социальной защиты, ГУ МЧС и организаций, обслуживающих внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование. Они проведут совместные рейды, во время которых людям напомнят правила безопасного пользования газовым оборудованием.

- Особое внимание они уделят гражданам из групп риска – ведущим асоциальный образ жизни, малоимущим, одиноким гражданам пожилого возраста, - говорят а администрации Тамбовской области. - В местах массового пребывания граждан примут меры для беспрепятственного подъезда экстренных служб, а также проверят работоспособность источников противопожарного водоснабжения. В многоквартирных домах на информационных стендах, на сайтах управляющих компаний разместят информацию для жителей о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования. Информация о предстоящем техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также о последствиях отказа от этой процедуры будет напечатана на квитанциях по оплате коммунальных услуг. Кроме того, в бюджетных организациях пройдут тренировки по отработке планов эвакуации на случай возникновения аварий на газоиспользующем оборудовании.