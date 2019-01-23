Тамбовчан оставят без воды и канализации?

АО «ТКС» может стать банкротом по инициативе администрации города Тамбова. Как стало известно, в конце 2018 года в областной Арбитражный суд от мэрии поступило заявление о признании банкротом АО «Тамбовские коммунальные системы». Как следует из документов суда, иск связан с задолженностью общества перед муниципалитетом, она достигает почти 70 миллионов рублей.

В АО «ТКС» предполагают, что причиной подачи заявления в суд стали долги по арендной плате.

Действительно, по данным мэрии к моменту подачи заявления (на 1 декабря 2018 года), общество задолжало за аренду муниципального имущества почти 85 миллионов рублей, при этом 70 миллионов – это основной долг, а 15 миллионов – пени, начисленные за его длительную неуплату.

- Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено Арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, - рассказали в администрации города Тамбова. - При таких основаниях кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Администрация города Тамбова этим правом воспользовалась.

Как говорят в мэрии, власти вовсе не добиваются ликвидации предприятия, а с помощью банкротного иска, во-первых, приостанавливают начисление огромных пени на сумму основного долга (с введением процедуры банкротства их «замораживают»), а во-вторых, добиваются проведения в АО «ТКС» процедуры финансового оздоровления. Кроме того, город намерен взыскать в бюджет недополученные от «ТКС» деньги.

Напомним, в ведении коммунальщиков находятся городские системы водоснабжения и водоотведения. Это муниципальное имущество компании, согласно решению Тамбовской городской Думы от 20 июля 2005 года, передали АО «ТКС» в долгосрочную аренду на 25 лет. Общество является единственным поставщиком услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в областном центре. Кроме того, холодная вода, которую поставляет компания, используется и для приготовления горячей воды — она поступает на тепловые пункты ПАО «Квадра». На сегодняшний день в зоне ответственности компании проживают около 300 тысяч человек, то есть все жители областного центра. Ранее заявлялось о том, что администрация города и АО «ТКС» намерены заключить концессионное соглашение, в рамках которого компания планировала реализовать глобальную инвестиционную программу.

Дело в том, что в последние годы в Тамбове, в разных частях города возникают проблемы с канализационными трубами, срок эксплуатации которых давно истек, а износ большинства сетей достиг предельных 100%. Из-за этого в областном центре то и дело возникают аварии, канализационными стоками затапливало улицу Набережную, Гастелло и др.

По факту содержанием канализационных сетей в Тамбове занимаются специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы», но, делается это до сих пор на «общественных» началах. Проблема в том, что не все водопроводные и канализационные сети не переданы обществу в аренду. Когда в Тамбове вплотную занялись этой проблемой, выяснилось, что по сути коллекторы являются бесхозными. Они не стоят на балансе муниципалитета, а их точное расположение и протяженность никому до сих пор не были известны. Для того, чтобы передать сети, нуждающиеся в реконструкции, коммунальной компании, город должен провести их инвентаризацию. Этот процесс практически завершен, после чего город планировал передать в аренду АО «Тамбовские коммунальные системы» сети водоснабжения и водоотведения в аренду.

Согласно разработанной специалистами «ТКС» программе, рассчитанной до 2030 года, в этот период на модернизацию инженерно инфраструктуры потратят 2 миллиарда 920 миллионов рублей. Потребность, учитывая состояние городских сетей — гораздо выше. Но, по мнению коммунальщиков, реализация программы позволит «сгладить» наиболее острые городские проблемы, тем более, что большинство предусмотренных на реконструкцию средств планировали потратить в первые пять лет.

- Предстоит отремонтировать около 32 километра коллекторов в разных частях города, - делились планами в АО «ТКС».

В рамках инвестпрограммы был предусмотрен также ремонт и строительство новых сетей водоснабжения, а также реконструкция городских очистных сооружений, которые на сегодняшний день не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают требуемый уровень очистки воды.

Впрочем пока банкротное дело в отношении ТКС не открыто. Рассмотрев заявление горадминистрации, Арбитражный суд не принял его к производству по формальным причинам.

- Установлено, что на сайте http://www.fedresurs.ru отсутствует информационное сообщение о намерении администрации города Тамбова обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО «Тамбовские коммунальные системы», - говорится в определении Арбитражного суда. - Таким образом, на момент подачи конкурсным кредитором заявления, он не обладал правом на его подачу ввиду нарушения порядка, установленного Законом о банкротстве – отсутствие предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд опубликования соответствующего уведомления.

В мэрии рассказали, что наличие у «ТКС» долга перед муниципалитетом ставит под угрозу достигнутые ранее договоренности.

- В администрации города Тамбова обсуждался вопрос о заключении концессионного соглашения с АО «ТКС», - объясняют в горадминистрации. - В настоящее время продолжается совместная с АО "ТКС" работа по разработке инвестмероприятий и финансовой модели данного соглашения. Однако, по закону при заключении концессионного соглашения одним из условий является отсутствие задолженности у концессионера по арендной плате за имущество, являющееся объектом концессионного соглашения. В настоящее время в администрации города проведен ряд совещаний с руководством АО "ТКС" с целью урегулирования задолженности перед бюджетом и сохранения партнерских отношений с контрагентом. Однако, в случае неисполнения своих обязательств по погашению задолженности и оплате текущих платежей, администрация города оставляет за собой право на повторную подачу искового заявления.

Кстати, деньги с «ТКС» через суд, правда в рамках гражданского, а не банкротного дела, требует еще и головная организация — ООО «РКС-Холдинг», в структуру которой входит тамбовская компания. В московский арбитражный суд подано две претензии, одна на сумму 146 миллионов рублей, а вторая — на 227 миллионов рублей. Эти заявления о взыскании долгов пока рассматриваются.

В свою очередь и у «ТКС» есть претензии к неплательщикам, которыми являются управляющие компании города Тамбова. А еще компания пытается оспорить предписание прокуратуры Октябрьского района, которая выступила в защиту прав тамбовчан. Дело в том, что с лета этого года у горожан сильно уменьшился напор горячей воды, а на верхних этажах она и вовсе исчезла. Все потому, что АО «ТКС» снизило давление холодной воды, которая подается на тепловые пункты. Общество действовало в рамках договора с «Квадрой», однако раньше на этот пункт внимания почему-то не обращали. За повышение давления холодной воды «ТКС» потребовало дополнительную плату. Прокуратура, которая подсчитала, что от действий коммунальщиков страдают порядка 20 тысяч горожан, потребовала прекратить нарушать права жителей. Но это требование «ТКС» сейчас оспаривает в арбитраже. В отдельном порядке в суде разбирается спор между ПАО «Квадра» и водоснабжающей организацией.