Тамбовчане жалуются на школьное питание

Родители школьников лицея №29 в Тамбове недовольны качеством питания, которое их дети получают в учебном заведении. В конце прошлого года лицей объявил тендер по выбору организации, которая обеспечит школьников питанием. Конкурс выиграла новая организация, таким образом с 2019 года поставщик школьных завтраков и обедов в образовательном учреждении сменился. Изменилась с этого момента, как уверяют родители, и еда в школьных столовых. Новый поставщик появился еще в нескольких школах города. Но именно родители учеников 29-го лицея сообщают на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина о том, что, по их мнению, качество еды в школьной столовой сейчас никуда не годится.

- Мой сын учится в 29 лицее во втором классе, - пишет одна из родителей. - После новогодних каникул нам сообщили, что поставлять питание в школу будет новый поставщик. У ребенка начались проблемы с животом, очень сильные боли, до слез, пока были на новогодних каникулах, и в выходные дни у нас живот не болел. Некачественно приготовленная пища подается холодной, многие дети отказываются есть. Если первое блюдо еще более менее как съедобное, то в второе оставляет желать лучшего (не съедобные мясные изделия, красная вареная колбаса с засохшими краями). Наведите, пожалуйста, порядок с питанием. Верните в школы нормальные обеды и вкуснейшую выпечку.

- Прошу помочь разобраться в вопросе школьного питания в МАОУ «Лицей №29», - пишет мама школьника Екатерина Рудакова. - На прошлой неделе у моего ребенка были выявлены аллергия и и боли в животе. Раньше такого не было!

- С начала 3-ей учебной четверти моя дочь, после приема пищи в школьной столовой, стала жаловаться на качество питания - обеды холодные и абсолютно безвкусные, - пишет еще одна мама школьницы. - Первоначально это можно было бы списать на детские капризы, но после разговоров с другими родителями детей, обучающихся в 1-4 классах Лицея №29, я узнала про многочисленные жалобы на боли в животе, тошноту, рвоту и другие проблемы с пищеварением. Родители узнали, что с 1 января 2019 года сменился поставщик школьного питания в учебных учреждениях Тамбова. Мы понимаем, что закон несовершенен и обязывает заключать контракт с поставщиком, предложившим минимальную стоимость на оказание услуг питания, но не в ущерб же здоровью наших детей! Должны же соблюдаться санитарные правила и нормы, предъявляемые к организации школьного питания и качеству продуктов!

Как пояснили в администрации города Тамбова, все эти жалобы родителей сейчас рассматриваются, вот только в компетенцию специалистов комитета образования не входит исследование продуктов питания и конечных блюд из них. Проверка, в любом случае будет, но оценить во время ее проведения смогут лишь какие-то визуальные моменты — внешний вид блюд, а также вес порций. Провести более тщательное обследование продукции могут специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. На минувшей неделе, жалоб на школьное питание в управление не поступало. Но, к понедельнику, 21 января в Роспотребнадзор по этому поводу обратились уже двое родителей.

- Оба обращения поступили в электронной форме, заявители воспользовались при их подаче сайтом госуслуг, где необходима авторизация пользователей, а значит они идентифицированы, - говорит пресс-секретарь управления регионального Роспотребнадзора Кирилл Краснобород. - Это дает право санитарным врачам провести внеплановую проверку по жалобам, с выходом на место возможного нарушения, что и будет сделано в ближайшее время. О результатах проверки мы сообщим дополнительно.

В самом лицее претензии родителей считают, мягко говоря, преувеличенными.

- У нас действительно сменился поставщик, - говорит директор МАОУ «Лицей №29» Александра Мексичева. - Но сказать, что в связи с этим качество питания снизилось, нельзя. Организация составила 12-дневное меню и согласовала его в управлении Роспотребнадзора, специалисты изучили его и одобрили.

В меню, признает руководитель учебного учреждения, присутствуют полуфабрикаты - котлеты, голубцы и тефтели. И, именно эта продукция, уверен Александр Мексичев, вызывает раздражение родителей, но сделана она со строгим соблюдением технологии и без химических добавок. Холодную еду, утверждает директор, детям не подают — столы накрывают за несколько минут до обеда и остывать она не успевает.

- И никогда в нашей школе не было случаев отравлений, - уверяет Александр Мексичев. - Более того, после того, как стало известно о жалобах (все они кстати поступили от родителей одного класса), мы спросили у детей, действительно ли у них было недомогание, но никто ничего не подтвердил...

Тем не менее, в лицее намерены серьезно отнестись к поступившим обращениям. Уже известно, что поставщик школьного питания готов пойти навстречу пожеланиям родителей и внести изменения в меню, которое на сегодняшний день их не устраивает. Кстати, договор с фирмой, которая обеспечивает школьников обедами и завтраками, заключен до конца 2019 года.