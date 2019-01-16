В транспорте Тамбова появились терминалы безналичной оплаты

В Тамбовской области начала работать система автоматизированного приема платежей в общественном транспорте. Специальными валидаторами снабдили на сегодняшний день перевозчиков Моршанска и Моршанского района, Сосновского и Уваровского районов, а также Тамбова и Котовска. Предполагается, что в полную «силу» новая система заработает в течение шести месяцев этого года.

Напомним, в прошлом году в регионе объявили конкурс по выбору оператора, который внедрит систему автоматизированной оплаты проезда в транспорте на территории всего региона. За право стать таким оператором боролись три компании, в том числе организация из Санкт-Петербурга, но предпочтения конкурсной комиссии оказались на стороне тамбовской компании. Победителем стало ООО «Транспортная платежная система».

– Современная технология электронной оплаты проезда на общественном транспорте должна стать доступной и начать использоваться в каждом уголке нашего региона в течение первых шести месяцев 2019 года, - рассказали в управлении автомобильных дорог и транспорта области. - В настоящее время администрацией Тамбовской области утверждена дорожная карта по ее внедрению. В частности предусматриваются такие способы оплаты проезда, как бесконтактные банковские карты, транспортные карты, с помощью специальных мобильных приложений и наличными деньгами.

Начало распространения транспортных карт намечено на вторую половину марта 2019 года. К этому времени будет обеспечена работа специальной сети пунктов их распространения и пополнения. Таким образом, тамбовчане, которые не имеют права льготного проезда, смогут использовать наиболее удобную для них форму оплаты проезда. Нововведения ждут пассажиров, которые пользуются льготами в транспорте. Для них сделают специальные индивидуальные многоразовые социальные транспортные карты, которые будут использоваться взамен «талонов» на льготный проезд, действующих сейчас, при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего право на льготу.

- Введение системы не повлечет сокращение или пересмотр действующих мер социальной поддержки граждан, пользующихся сейчас правом льготного проезда на транспорте, - объясняют в управлении. - По-прежнему будут доступны к приобретению проездные билеты (в формате «абонемента»): например, льготные месячные проездные билеты на проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автобусами в пригородном сообщении для студентов очной формы обучения, которые имеют право на такие меры поддержки, а также льготные проездные билеты для отдельных категорий граждан.

Согласно плану, до конца февраля 2019 года всем перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки в Тамбовской области, будут предоставлены транспортные терминалы. О том, что уже сейчас в некоторых автобусах можно заплатить за проезд бесконтактной банковской картой, пассажирам сообщают специальные наклейки на автобусах. Правда сами пассажиры жалуются, что кондукторы неохотно их используют, предпочитая брать за проезд наличными.

В ближайшее время к системе будут подключены перевозчики Инжавинского, Мордовского, Пичаевского, Сампурского и Токаревского районов. После нововведение внедрят в городе Мичуринске и Мичуринском районе. Важно, что с 1 марта этого года «льготные» талоны продавать больше не будут. Вместо талонов людям начнут выдавать социальные транспортные карты. Все желающие и имеющие на это право тамбовчане смогут получить ее заранее, начиная с 25 января. Такая возможность будет предоставлена в отделениях Сбербанка. Где и в каком порядке пассажиры-льготники смогут получить свою карту, обещают сообщить дополнительно. При этом, никакой спешки в получении карты нет, как объясняют в управлении автодорог и транспорта, переходный период, в течение которого льготные талоны можно использовать в автобусах и троллейбусах будет действовать до 1 мая. Поэтому в течение марта и апреля оплатить льготный проезд будет возможно либо талонами, оставшимися на руках у тамбовчан уже после прекращения их продажи, либо социальной транспортной картой. А вот уже после 1 мая талоны в транспорте приниматься больше не будут.

Также с этого момента в регионе планируют ввести новые тарифы на проезд. Предполагается, что они будут дифференцированными, т.е. зависеть от способа оплаты проезда (в безналичной форме или за наличный расчет). Кроме этого, тамбовчанам предложат различные предложения по вариантам оплаты проезда (тарифным планам), подходящие под потребности конкретного пассажира, что позволит сделать тарифы более гибкими и привлекательными.