На Тамбовщине построят мусоросжигательный завод, а пока отходы будут собирать по «старинке»

Жители Никифоровского района, которые в прошлом году митинговали против размещения на их территории огромного полигона, похоже, добились отмены этого решения.

Напомним, здесь располагается полигон, который эксплуатировало ООО «Бастион». В разработке находилась новая часть полигона, на которой планировали обустроить место для сбора мусора практически со всей области. Вопросы к строящемуся якобы с учетом всех экологических и природоохранных требований объекту возникли у прокуратуры и Ростехнадзора. При реконструкции полигона специалисты обнаружили более 50 нарушений. До их устранения вводить полигон в эксплуатацию запретили.

В последний день 2018 года с активными жителями Никифоровского района встретился губернатор региона Александр Никитин, который пообещал, что полигон, который должен был стать самым большим в регионе, работать не будет.

На сегодняшний день, по данным начальника областного ТЭК и ЖКХ Светланы Григорьевой, обещания, данные людям выполняются.

- Старый полигон сейчас закрыт, у организации ООО «Бастион», которая его эксплуатировала, с 1 января 2019 года закончилась лицензия, которая больше не позволяет использовать объект, здесь установлены бетонные блоки и мусор больше сюда не вывозится и не выгружается, - говорит Светлана Викторовна. - Что касается «новой» очереди, работы по реконструкции здесь остановлены.

«Ремонт» полигона обошелся региональному оператору, которым стало АО «Тамбовская сетевая компания» в 50 миллионов рублей, но сейчас этот объект планируют исключить из региональной территориальной схемы обращения с отходами.

Кстати, как стало известно в конце 2018 года, когда были приняты поправки в закон об отходах производства, необходимость в экстренной подготовки такого огромного полигона попросту отпала. Дело в том, что муниципальные полигоны, которые ранее из-за несоответствия законодательству предполагали закрыть, благодаря этим изменениям получили отсрочку и, как минимум часть из них, смогут использоваться и дальше.

- Вступившие поправки позволят нам в дальнейшем создать перечень объектов захоронения, при наличии у этих объектов разрешений, которые будут выдаваться органами природнадзора, - объясняет Светлана Григорьева. - Предполагается, что к 15-20 января Минприроды разработает порядок выдачи таких разрешений, в регионе будет подготовлена своя нормативная база и это позволит эксплуатировать имеющиеся в Тамбовской области муниципальные полигоны.

Среди прочих объектов по захоронению мусора, свою работу сможет продолжить и полигон ООО «КомЭК», который изначально не включили в территориальную схему обращения с ТБО. Кстати, именно сюда сейчас направляется мусор из «взбунтовавшегося» Никифоровского района. Договор с «КомЭК» пока заключен до 1 февраля, предполагается, что после того, как Минприроды разработает все необходимые документы и снабдит ими регионы, полигон в Тамбовском районе сможет продолжить эксплуатироваться.

- С 1 января этот объект должен был прекратить свою работу, так как он исчерпал свои проектные мощности, - объясняет Светлана Григорьева. - Данные по этому объекту были противоречивыми, управление природоохраны области предоставляло одни цифры относительно загруженности этого объекта, у самого общества они были другими. Сейчас перед «КомЭК» поставлена задача отредактировать проектные данные, в этом случае полигон сможет продолжить свою работу и после 1 февраля.

Впрочем, «амнистию» имеющиеся полигоны получили всего лишь на ближайшие четыре года — до 1 января 2023-гоони все-же должны прекратить свою работу. А так как размещение соответствующего всем требованиям, но громадного объекта для захоронения мусора вызывает у жителей территорий, мягко говоря, неприятие (скандалы из-за этого уже происходили в Лысогорском сельсовете, в Беломестной Двойне, и, конечно, в Никифоровском районе) в области решили найти другие пути решения проблемы. Ставку планируют сделать на, так называемый, комплекс по термическому обезвреживанию отходов.

По данным управления ТЭК и ЖКХ, специалисты уже рассматривали предложения от организаций, которые занимаются строительством таких объектов. Предварительно решили остановиться на заводе, который сможет принимать до 300 тысяч тонн мусора в год. Стоимость такого комплекса — порядка 2,7 миллиардов рублей. При этом отходы производства можно будет использовать повторно, например, для изготовления тротуарной плитки. В управлении уверяют, что современные мусоросжигательные заводы, соответствуют всем требованиям экологической безопасности, в них предусмотрена система очистки выбросов, такой объект может эксплуатироваться сколь угодно долго, а значит необходимость в обустройстве новых полигонов попросту отпадет. Однако открытым остается вопрос, как на такое соседство, несмотря на все заверения о безопасности, отреагируют жители, и не станут ли они противиться размещению такого комплекса на своей территории?

- Если вопрос так не поднимать, то он и не поднимется! - уверена Светлана Григорьева.

Впрочем пока территорию, на которой планируют разместить новый объект точно не называют, известно лишь, что приоритетным будет его размещение на границе Тамбовского и Сосновского районов, либо к северу от областного центра по направлению к Мичуринску. Ограничения по размещению таких комплексов такие же, как и для полигона, он не должен находиться ближе 500 метров от жилья, а если здесь будет еще и сортировка — то удаленность должна составлять уже один километр. Чтобы избежать негатива со стороны жителей в обладминистрации намерены построить мусоросжигательный завод в 4, а то и 5 километрах от ближайшего населенного пункта. Предполагается, что новый объект возведут к 2022 году, именно он должен будет заменить стандартные полигоны для захоронения ТБО. Часть средств на реализацию этих замыслов регион рассчитывает получить в рамках реализации нацпроекта «Экология», который стартует по всей стране уже в этом году.

Кстати, во втором квартале 2019 года в области собираются внедрить и раздельный сбор отходов от жителей. Какие именно фракции это будут, пока решается, по опыту других регионов известно, что самым эффективным является сбор пластика, у людей пробуют раздельно собирать также стекло и бумагу, но это сложнее. Такой, казалось бы, цивилизованный подход к сбору мусора, в итоге может вызвать рост тарифа. Для перевозки таких отходов потребуется отдельный транспорт, а дополнительные затраты лягут на получателей услуги, то есть жителей. Таким образом, раздельный сбор мусора приемлем только в случае, если в области наладят еще и его дальнейшую переработку. Только тогда затраты себя оправдают. Но предполагается, что к лету контейнеры для раздельного сбора мусора тамбовчанам уже поставят.

Кстати, руководитель управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева, не исключает, что в связи с серьезным изменением территориальной схемы обращения с отходами, корректировку может претерпеть и тариф.

- Следует учесть, что тариф сформирован даже не с учетом территориальной схемы, он рассчитан исходя из данных об объемах, которые предоставлены полигонами, а затем в него включили расходы на транспортировку и все остальное, - говорит Светлана Григорьева. - Мы в этой системе только начинаем работать и корректировка тарифа будет производиться обязательно.