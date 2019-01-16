В тамбовской многоэтажке произошел взрыв, пожар и потоп

Несколько семей в доме №6 на улице Володарского остались без жилья из-за ЧП, которое произошло вечером 6 января, как раз в рождественский сочельник, в квартире на верхнем, пятом этаже дома. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило дежурному в 21 час 44 минуты . Загорелась кухня в угловой части жилой пятиэтажке. На место пожара выехали спасатели, в общей сложности к ликвидации ЧП привлекались 14 человек и 5 единиц техники.

По предварительной версии, причиной возгорания стали ремонтные работы, которые проводил на своей кухне жилец 17 квартиры. Мужчина переехал в новое жилье буквально пару месяцев назад, но за это время уже успел доставить соседям неприятности.

- Недавно он решил отремонтировать батареи отопления, и это в разгар отопительного сезона, срезал радиаторы и всех затопил, - рассказывают жители подъезда. - Ну а сейчас он взялся за ремонт кухни...

Мужчина срезал мешавшую его «дизайнерскому» замыслу газовую трубу примерно в 10 сантиметрах от пола и заткнул ее тряпкой. Такая заглушка, естественно не помогла, газ начал просачиваться в помещение, а потом сдетонировал.

- В вечер взрыва я с дочерьми 4 и 13 лет находилась дома, - рассказывает жительница 18-й квартиры, расположенной через стенку от квартиры, где рванул газ, Юлия Ведищева. - Мы услышали громкий хлопок, я попыталась открыть дверь квартиры, чтобы посмотреть, что произошло, но она деформировалась и не открывалась.

Когда покореженная от взрыва дверь все-таки поддалась и Юлия смогла выйти в подъезд, она увидела черный дым, идущий из соседней квартиры, на лестничной клетке находился ее жилец, мужчину буквально трясло, поэтому на вопрос женщины о том, что у него не произошло, он не смог ничего ответить. Поняв, что дело плохо, Юлия стала собирать детей, наспех одев их, женщина проводила их на этаж ниже, а сама решила собрать хотя бы документы. Но в это время в доме отключилось электричество, поэтому женщина поспешила уйти из квартиры, не взяв даже самого необходимого. Приехавшие пожарные вскоре справились с возгоранием. Квартира Ведищевых оказалась сильно задымлена, сотрудники МЧС посоветовали не возвращаться в жилье, поэтому ночевать семья отправилась к бабушке, которая живет неподалеку. На следующий день жильцам пострадавших квартир разрешили в них вернуться. Юлия вспоминает - оценив ущерб, они с мужем еще подумали, что для них все закончилось относительно благополучно, необходимо было лишь заменить входную дверь.

8 января женщина с супругом вновь вернулись в свое жилье, сделали там уборку и рассчитывали, что в ближайшее время смогут всей семьей вернуться сюда. Но эти планы не сбылись.

- Около 12 часов дня мой муж случайно дотронулся до потолка в нашем коридоре и почувствовал, что он очень горячий, - рассказывает Юлия. - Мы сразу же сообщили об этом сотрудникам МЧС, которые дежурили у нашего дома.

Долгое время, по словам жителей дома, специалисты пытались понять причины нагрева потолка, к делу подключили даже электриков, потому что заподозрили неполадки в электропроводке, проходящей на чердаке. Вот только жители уверяют, что электричества в доме на тот момент не было, а значить и «коротнуть» провода не могли. Тем не менее специалисты УК в течение нескольких часов пытались установить место неполадки, но безрезультатно. Потом сотрудники МЧС сделали вывод, что на чердаке началось тление утеплительного материала. Чтобы подтвердить эту версию на место ЧП решили доставить тепловизор. Аппарат прибыл примерно к 22 часам. С помощью техники специалисты установили, что на чердаке есть несколько очагов тления, в итоге пожарные разобрали часть крыши и начали проливку опасного участка. Работы продолжались всю ночь.

Жители дома, которые на тот момент находились в квартирах, признаются, что были шокированы происходящим. По их словам, о масштабах работ, а также об их последствиях их никто не предупредил. Увидев хлынувшие с потолка потоки воды люди смогли прикрыть полиэтиленом мебель, а потом всю ночь бегали с тазами и ведрами, но ситуацию это не спасло — практически все 20 квартир в подъезде в той или иной степени оказались залиты. Очень серьезные повреждения получила квартира Юлии Ведищевой, которая находится под самой крышей, кстати, ее семья взяла в ипотеку, которую предстоит выплачивать еще несколько лет.

- Буквально два месяца назад мы сделали «свежий» ремонт, - говорит Юлия. - Вложили в него в общей сложности 400 тысяч рублей, из которых — 150 тысяч — наши сбережения, а 250 — кредитные средства.

Но после ликвидации пожара от новенького ремонта не осталось ничего — лопнули натяжные потолки, от стен отошли обои, вздулся пол. Около 6 часов 30 утра 9 декабря проливку горящего чердака прекратили. Работавшая в ночь смена спасателей уехала, а прибывшие в 9 утра им на смену сотрудники МЧС стали разбирать крышу и вытаскивать утеплитель. Жильцы дома, которые потеряли в результате залития, свое имущество, винят в этом пожарных.

Но, как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, спасатели выполняли свою работу, при этом они пытались действовать максимально в интересах жильцов.

- Случаи повторного возгорания на пожарах — это не редкость, - говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области Светлана Погориловская. - К ЧП в многоквартирном доме на улице Володарского отнеслись очень внимательно, здесь постоянно дежурили сотрудники МЧС, которые контролировали обстановку. Пожарные могли сразу после ликвидации пожара в квартире, провести разбор крыши и пролить ее, но в тот момент думали о людях, которые остались бы в холодное время года без жилья. Видимого тления на чердаке не было, ну а когда его обнаружили и были предприняты кардинальные меры...

На сегодняшний день часть жителей (это в основном жильцы нижних этажей) вернулись в свои квартиры. А вот Юлии с семьей и жильцам наиболее серьезно пострадавших от залития квартир возвращаться попросту некуда. Более того, в здании после взрыва и проливки обнаружились трещины. Сейчас их заклеили сигнальными маячками, но, как сообщил замглавы администрации города Тамбова Дмитрий Панков, для того, чтобы сделать выводы о безопасности дома, необходимо специальное обследование. Его проведут, но займет оно достаточно длительное время, эти работы намерены выставить на торги, а уже после того, как определится подрядчик, приступят к их выполнению. Жильцам непригодных для проживания квартир предложили временно переселиться в маневренный фонд, которым располагает город и, на этом, вся помощь, на которую могут рассчитывать люди, исчерпана. Жителям посоветовали обратиться за материальной поддержкой к областным властям. Но предоставят ли ее и в каком объеме, неизвестно.