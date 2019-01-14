Дом Потапова в Тамбове могут начать ремонтировать уже в этом году

Работы по воссозданию памятника истории и культуры, расположенного на улице Лермонтовской, 26 могут начаться уже с наступлением очередного строительного сезона. Во всяком случае на это надеется владелец дома, в котором жил городской голова Иван Потапов, Дмитрий Гнатюк.

Напомним, здание памятника, которое находилось в плачевном состоянии тамбовский предприниматель, краевед и коллекционер приобрел в 2017 году за символическую плату в 150 тысяч рублей. Поначалу город выставил дом на торги за 4 тысячи 300 рублей, аукцион шел на повышение стоимости и в ходе торгов цена исторического здания выросла. В здании, согласно условиям аукциона, после реставрации владелец должен обустроить музей.

До сих пор приступить к реконструкции дома, который, как предполагается, был построен в 1910 году, было невозможно — собственник и эксперты, которые занимались согласованием проекта реконструкции не могли придти к единому мнению. Специалисты требовали сохранить здание в его историческом виде, но в этом случае приспособление его к современному использованию стало бы невозможным. Здание, которое признали аварийным более 10 лет назад, находилось, да и сейчас находится в плачевном состоянии. Согласно исследованиям, которые провели в специализированной лаборатории, прочность лучших образцов дерева здесь составляла 14%, кирпича -12%, а прочность раствора кладки установить и вовсе не удалось - она оказалась ниже уровня чувствительности лабораторных приборов. При таком «износе» говорить о сохранении здания — его деревянных конструкций и части кирпичной кладки, по мнению собственника, было невозможно.

Сейчас стало известно, что эксперты и владелец памятника пришли к взаимному "согласию". 9 января этого года на сайте регионального управления Госохраны размещен проект реконструкции дома Потапова. Специалисты, которые проводили экспертизу представленного плана реконструкции, рекомендовали его утвердить. По закону он также должен пройти общественное обсуждение. Если проект будет одобрен и утвержден, Дмитрий Гнатюк сможет приступить к его реализации, после чего дом на Лермонтовской, 26 станет музеем с примерной посещаемостью до 20 тысяч человек в год.

Предполагается, что комплекс займет три этажа, в том числе и подвальное помещение. Под землей планируют расположить самый большой выставочный зал площадью 221 кв. м, здесь же разместят гардероб, технические помещения и туалет для инвалидов. На втором этаже обустроят выставочный зал площадью почти 106 кв. метров, а на третьем — фойе в 13 кв. м. и еще один зал площадью 98 кв. метров. Но для того, чтобы новый музей открыл свои двери для тамбовчан, в здании планируется провести масштабные работы.

- Внешние габариты здания останутся неизменными, сохранится фасадная стена из существующего кирпича, - объясняет собственник дома Дмитрий Гнатюк. - А вот боковые и тыльная стены, там где кирпич практически полностью разрушен, будут восстановлены заново.

Кроме того, эксперты таки разрешили демонтировать деревянную (внутреннюю) часть дома, и это, считает Дмитрий Гнатюк, позволит без потерь сохранить фасадную стену здания. Если бы специалисты настаивали на реконструкции еще и деревянной части дома, велика была опасность разрушения фасада. Обновится и внутренняя планировка дома, исторической она уже давно не была, а значит не является предметом охраны.

- Новая планировка будет приспособлена под музей, - поясняет Дмитрий Гнатюк. - При этом мы максимально сохраним элементы внутренней отделки.

Также в здании изменят месторасположение оконных проемов, но их форму и размер сохранят, а рамы сделают деревянными, входную дверь со стороны фасада отреставрируют, двери же со стороны дворового фасада будут новыми.

- Над входами в здание предусмотрены кованые козырьки индивидуального изготовления с покрытием из кровельной стали, окрашенной в заводских условиях. Рисунок опорных элементов восстановлен на основе найденной фотографии, - говорится в документации проекта.

В исторических традициях 19 века будут созданы водосточная труба и кованое ограждение кровли. Из современных материалов, но в соответствии с оригиналом, выполнят входные площадки у главного фасада, они будут белокаменными с мозаичным цветным узором.

Кроме реставрационных работ у дома Потапова проведут благоустройство: внутренний двор выложат тротуарной плиткой, здесь установят садовые скамейки, высадят кустарники и оборудуют прозрачный 3D забор. Со стороны улицы Лермонтовская отремонтируют тротуар и восстановят дорожное покрытие, которое, может быть повреждено в ходе строительных работ.

- После утверждения проекта исторической реконструкции здания, предстоит разработать еще технический проект, который также необходимо будет согласовать с экспертами, - объясняет Дмитрий Гнатюк.- После чего можно будет разрабатывать смету и приступать к работам. Во сколько они могут обойтись, сейчас сказать сложно, окончательная стоимость реконструкции дома Потапова определится после подготовки и утверждения всей документации.

Ранее собственник подсчитал, что стоимость реконструкции может варьироваться от 20 до 65 тысяч рублей за квадратный метр, при этом общая площадь музея будет составлять примерно 600 квадратных метров.