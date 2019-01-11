Как изменится жизнь тамбовчан в 2019 году?

Стадион «Спартак» будет принимать матчи РПЛ

Стадион «Спартак» в этом году ждет третий этап реконструкции. Напомним, в предыдущие два года здесь реализовали первоочередные работы. В результате на стадионе установили новое освещение, а летом 2018 года здесь провели масштабную реконструкцию футбольного поля: установили новую дренажную систему и уложили новый рулонный газон. В рамках реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на первые два этапа реконструкции стадиона из бюджета региона выделено 58 миллионов рублей.

Кстати, на зимние каникулы футбольный клуб «Тамбов» ушел, находясь на первом месте в турнирной таблице Олимп-Первенства ФНЛ-2018-19 годов. Такое положение нашей команды сделало реальными перспективы ее перехода в РФПЛ. Но для этого стадион должен соответствовать всем современным требованиям. Среди них установка системы контроля доступа на стадион и увеличении его вместимости до 10 тысяч посадочных мест. Известно, что в Тамбов безвозмездно будет передано оборудование для систем контроля доступа (СКУД) с московского стадиона «Спартак». Это оборудование было задействовано для проведения матчей чемпионата мира. Его стоимость превышает 100 миллионов рублей. Решается вопрос и с увеличением вместимости стадиона. Сейчас готовится проект реконструкции трибун и подтрибунных помещений. Региональные власти рассчитывают, что к концу января – началу февраля 2019 года будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации. И с марта месяца приступят к реализации всех замыслов.

В микрорайоне Майский появятся дороги

В 2019 году на севере Тамбова продолжится строительство дорог. В частности, речь идет о Микрорайоне Майский, жители которого обращались за помощью в обустройстве дорог к президенту. Здесь нет даже щебеночного покрытия, поэтому весной и осенью передвигаться по микрорайону становится проблематично, а учитывая, что большая часть жителей получила здесь участки, как многодетные семьи, которым требуется возить детей в школы, детские сады и поликлиники, отсутствие дорожного покрытия сильно осложняет тамбовчанам жизнь. После того, как обитатели Майского записали видеообращение для президента, областные власти обратили внимание на проблему и пообещали исправить ситуацию. Подсчитано, что в общей сложности работы нужно провести на 51-й улице протяженностью 43 километра. По подсчетам специалистов, стоимость строительства дорог в этом микрорайоне составляет 1 миллиард 247 миллионов рублей. В итоге работы разделили на несколько этапов.

На первом этапе приняли решение построить 6,6 километра дорог за счет средств регионального дорожного фонда. На данный момент в щебеночном основании построено 4,4 километра дорог. Сроки окончания этих работ - 2019 год. На второй этап работ по строительству дорог в микрорайоне Майский будут выделены деньги в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который курирует Минстрой России. К реализации второго этапа строительства дорог в Майском обещают приступить в апреле 2019 года. Это «добавит» микрорайону еще 7,5 километра автодорог. Строительство дорог на севере продолжится и в последующие годы.

Перейдем на карточки

В этом году в Тамбовской области планируют внедрить безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Ранее регионе провели конкурс, на котором выбрали регионального оператора. Им стало ООО «Транспортная платежная система». Новая система будет внедряться поэтапно и затронет всю область. Предполагается, что у тамбовчан будет возможность использовать и прежний порядок оплаты проезда — наличными деньгами, но инициаторы внедрения системы уверены, что пассажиры оценят преимущества новой системы и безболезненно перейдут на транспортные карты. Для льготных категорий тамбовчан при внедрении новой системы сохранятся все действующие преференции, для таких пассажиров предусмотрены социальные карты, в которых будет учитываться льгота. Предполагается, что уже во втором квартале 2019 года система автоматизированная система безналичной оплаты проезда заработает в нашем регионе в полную силу.

На пенсию - позже

Наступивший 2019 года станет первым для апробации нововведений в пенсионное законодательство, произошедших в прошлом году. Несмотря на протестные акции, которые прошли по всей стране, в том числе и в Тамбове, закон, который предусматривает повышение пенсионного возраста был одобрен, принят и подписан президентом, который при этом попросил россиян «проявить понимание». И вот в январе 2019 года начинается переходный период повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Еще в 2018-м женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. До 2023 года срок выхода на пенсию ежегодно будут увеличивать на год. Первыми изменения в пенсионном законодательстве почувствуют россияне 1959-1963 годов рождения и россиянки, родившиеся с 1964-го по 1968 год. Кстати, те, кто по старому законодательству должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, получат льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Накопительную часть пенсии будут выплачивать, как и сейчас, с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам, кроме того, для людей предпенсионного возраста обещают сохранить все льготы, которые получали пенсионеры, в том числе налоговые льготы. Предполагается, что таким образом государство намерено улучшить благосостояние нынешних пенсионеров. При этом размер прожиточного минимума пенсионера на 2019 год установлен в размере 7811 рублей, по закону, меньше этой суммы пожилые люди получать не могут. Если сумма меньше, им полагается доплата из федерального бюджета.

«Чернозему» «стукнет» 5!

Незадолго до наступления 2019 года в Тамбовской области определились со сроками проведения «самого душевного события года». Фестиваль «Чернозем», который в прошлом году собрал на своей площадке более 30 тысяч зрителей со всех уголков страны, пройдет, как обычно в районе Татарского вала в областном центре с 9 по 11 августа. На «Черноземе-2018» организаторы сообщили, что сделают все, чтобы пятый по счету, юбилейный фестиваль стал особенным и надолго запомнился его гостям яркостью и масштабностью..

Отремонтируют 113 парков и 250 дворов

В 2019 году в нашем регионе продолжится ремонт дворов и общественных пространств, то есть парков и скверов. На эти цели Тамбовская область планирует получить более 306 миллионов рублей из федерального бюджета. На условиях софинансирования более 6 миллионов рублей будут добавлены из региональной казны. Известно, что работы проведут на территории 92 муниципальных образований, где планируется благоустроить 113 общественных территорий. Несмотря на то, что в федеральном паспорте проекта нет показателей по благоустройству дворовых территорий, Тамбовская область в 2019 году запланировала обустроить 250 дворов.

Напомним, в прошлом году предусмотрели благоустройство 233 дворовых, 133 общественных территорий и 6 парков. На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-м направили 308,4 миллиона рублей. Из них 206,1 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 31,3 миллиона рублей – областного бюджета, 11 миллионов рублей - средства муниципальных образований, 60 миллионов рублей - внебюджетные средства. На рейтинговое голосование были вынесены общественные территории в семи городах региона – в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Кирсанове, Моршанске и Рассказово. Кстати, в Тамбове только в декабре начался ремонт сквера на площади им. Льва Толстого. На первом этапе работ здесь решили заняться заменой коммуникаций. На эти цели потратят 12 миллионов рублей, всего же на реконструкцию этого сквера намерены потратить порядка 56 миллионов.