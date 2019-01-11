На Тамбовщине за год совершили больше 11 тысяч преступлений

В 2018 году (за 11 месяцев) в Тамбовской области, по данным региональной прокуратуры совершено 11 223 преступления. По сравнению с таким же периодом 2017 количество преступлений увеличилось более, чем на 4%, годом ранее их зарегистрировали 10 776. При этом раскрываемость по всем группам преступлений немного не дотягивает до 70%. Серьезный рост произошел в части совершения особо тяжких преступлений (срок наказания за которые превышает 10 лет). Таких в нашем регионе совершено 559, что на 112 (или на 25,1%) больше, чем за 11 месяцев 2017 года. Тяжких преступлений произошло 1554, что на 95 преступлений (или 6,5%) превышает прошлогодние показатели. А вот преступлений так называемой средней тяжести стало на 38 (или 1,6%) меньше. Самый большой рост (на 85%) отмечается в сфере экологических преступлений, их в 2018 году зарегистрировали 37, против 20 в прошлом году. Зато в регионе значительно уменьшилось количество изнасилований (-50%), налоговых (-25%) и ненамного (-4,8%) коррупционных преступлений. За всеми этими цифрами стоят шокировавшие, возмутившие и даже развеселившие тамбовчан истории.

Убийцу из парка Дружбы не нашли

В начале 2018 года жителей Тамбова потрясла история, которая произошла 8 января в парке Дружбы. Утром этого дня из лесного массива к проезжавшему мимо автомобилю с рыбаками выскочила женщина в окровавленной одежде. Мужчины попытались оказать ей помощь, вызвали скорую, но спасти тамбовчанку не удалось. На ее теле насчитали 9 ножевых ранений, 7 из которых были нанесены в спину. Поиски преступника, который напал на женщину в парке Дружбы до сих пор не увенчались успехом. Следователи располагают фотографией предполагаемого убийцы, они были опубликованы в СМИ. Отрабатывалось множество лиц подходящих под это описание, проводились следственные действия с их участием в парке. Но пока обвинение никому не предъявлено. В июне этого года нападение на женщину произошло в северной части Тамбова. Неизвестный ударил 66-летнюю пенсионерку по голове, забрал у нее сумку и скрылся. Позже женщина скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы. Следователи, в распоряжении которых оказалось изображение возможного преступника, попросили помощи в его опознании у тамбовчан. Сравнив изображения вероятного убийцы из парка Дружбы и напавшего на пенсионерку мужчины, горожане сделали вывод, что это, скорее всего, один и тот же человек. Но буквально несколько недель назад СУ СКР по Тамбовской области обнародовал фото и видеоматериалы с изображением предполагаемого преступника с севера Тамбова, и это уже совсем другой человек...

Вор растерял деньги по дороге

27-летний житель Тамбова в марте прошлого года украл из сейфа, стоявшего в офисе кредитно-потребительского кооператива «Золотая Русь» ни много ни мало 30 миллионов рублей. Просто зашел в нужный кабинет в конце рабочего дня, взломал сейф с крупной суммой денег, которые он сложил в сумку, и ушел. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда похититель спокойно идет по тротуару на улице Советской, а из сумки, которая оказалась маловата для такой богатой добычи, прямо на землю стали высыпаться пачки купюр. Впрочем, большую часть суммы вор сумел донести до дома и сразу же взялся активно тратить деньги — он погасил ипотечный кредит за квартиру, раздал долги. Но спустя несколько недель его задержали полицейские, к этому моменту похититель успел потратить порядка 5 миллионов рублей. За кражу в особо крупном размере тамбовчанина приговорили к 4 годам колонии.

Знакомые все лица

В прошлом году в поле зрения правохранительных органов попали хорошо знакомые тамбовчанам персоны, а некоторые даже не в первый раз. Речь идет об экс-мэрах областного центра Александре Боброве и Юрии Рогачеве, а также бывшем градоначальнике Мичуринска Александре Кузнецове.

Юрий Рогачев предстал перед судом в мае 2018 года. Его вот уже во второй раз признали виновным в превышении должностных полномочий. Напомним, первое уголовное дело, из-за которого Рогачев лишился кресла градоначальника, связано было со строительством дорог в Знаменском районе в бытность его руководителем этого района. В прошлом году Юрия Рогачева осудили за то, что он предоставил земельный участок под строительство жилого дома жительнице областного центра, которая права на выделение бесплатной земли не имела, более того, располагался он на территории рекреационной зоны, где возводить дома запрещено.

На следствии и суде Рогачев во всем признался, покаялся, в итоге его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Некоторое время спустя, в июне 2018 года стало известно о претензиях со стороны правохранителей к мэру Мичуринска Александру Кузнецову. Его также заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия градоначальник заключил контракт на приобретение здания старой котельной за 30 миллионов рублей. Денег на оплату этой сделки у города не было, как и необходимости в покупке здания. Тепло и горячую вожу жители получали от двух новых котельных, установленных ранее. Оказавшись под следствием Александр Кузнецов обратился в местный горсовет с просьбой освободить его от занимаемой должности и ушел с поста мэра.

А вот экс-глава Тамбова Александр Бобров, несмотря на то, что является фигурантом сразу двух уголовных дел («Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями») продолжает исполнять обязанности первого заместителя главы администрации города Коврова Владимирской области и заведует здесь экономикой и финансами. Предполагается, что интерес следователей к Боброву вызван его работой на посту градоначальника. Мэром Тамбова Александр Бобров являлся с 2010 до 2015 года. Именно в 2015 году контрольно-счетная палата города Тамбова обнаружила, что убыточное муниципальное предприятие «Тамбовинвестсервис», которое еле держалось на «плаву» и погрязло в многомиллионных долгах перед ресурсопоставщиками, провело сомнительную сделку — купило дорогостоящий «Лексус» LS за 5 миллионов рублей. Позже автомобиль оказался у Александра Боброва. Аналогичная ситуация возникла в 2016 году, тогда МУП купил «Мицубиши Паджеро». После того, как об этих фактах стало известно, в региональном УМВД возбудили уголовные дела. Следствие по этим делам продолжается. Полицейские ходатайствовали в суде о заключении Александра Боброва под домашний арест. Эту просьбу рассматривали в ноябре, но ходатайство следствия отклонили.

Умерла во время безобидной операции

В июле 2018 года тамбовчан потрясла новость о гибели молодой 20-летней девушки, после проведения ей операции по удалению миндалин. О случившемся в соцсетях рассказали родные и друзья умершей Кристины Поповой. По их словам, операция была плановая, но что-то во время ее проведения пошло не так. Долгое время после вмешательства, находясь в больнице, Кристина жаловалась на невозможность есть и пить, а также кровотечение, а вскоре она скончалась. Родные девушки позже получили заключение эксперта, который проводил вскрытие тела Кристины Поповой, согласно этому документу, причиной смерти стали «Последствия кровотечения из ветвей глоточных артерий». В том, что артерии были повреждены во время операции врачи не признавались, объясняли лишь, что артерии лопнули сами по себе, такое, по словам медиков, редко, но случается. Родные девушки намерены добиться наказания врачей, которые по их мнению, виновны в смерти девушки. В региональном следственном комитете по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», разбирательство еще продолжается.