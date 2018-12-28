КФХ «Лисицын» - фермерство с душой

Уютный домик в деревне и собственное хозяйство, ну разве не мечта? Никакой тебе городской суеты, все тихо и спокойно. Вот только на деле не все так радужно, как мы можем себе это представлять. В реальности быть фермером не так-то просто — без определенных знаний и умений ничего не получится. В основном такая профессия близка людям, которые родились и выросли в сельской местности, и еще с ранних лет привыкли к труду, она требует огромных сил и большой ответственности. Как раз одним из таких является Алексей Лисицын, который вот уже четыре года возглавляет КФХ «Лисицын» в своем родном селе Верхняя Ярославка. Площадь его угодий на сегодняшний день составляет две тысячи гектаров. На своей земле фермер выращивает традиционные для нашего региона культуры: картофель, зерновые и зернобобовые культуры, а также подсолнечник и картофель. Близко Алексею Лисицыну также садоводство - в этом году он собрал богатый урожай яблок. По словам мужчины, фермерство — занятие непростое, поэтому успех в этом деле приходит только тогда, когда вкладываешь в работу всю свою душу.

Чем запомнился 2018-ый год

Этот год для КФХ «Лисицын» стал не самым удачным по сравнению предыдущим. Напомним, 2017 год стал для тамбовских сельхозпроизводителей по-настоящему рекордным. А в 2018-м фермеров подвела погода. Май выдался на Тамбовщине слишком сухим и засушливым. Но несмотря на это, урожай в СХП «Лисицын» выдался неплохим. Так, было собрано 22 центнера с гектара подсолнечника, 45 центнеров с гектара ячменя и порядка 50 центнеров с гектара пшеницы. На будущий год планируется включить в структуру посевов еще и сою, эта культура является для нашего региона пока еще экзотической, но тамбовские фермеры вполне успешно ее осваивают.

Автопарк крестьянского фермерского хозяйства на сегодняшний день насчитывает более 20 единиц техники. В текущем году он пополнился отечественным трактором МТЗ-82, погрузчиком «Manitou», сцепом для боронования и канадской сеялкой последней модификации. Алексей Иванович признается, что кредитов не берет, а закупает все на собственные средства.

- Здесь главное не ошибиться, а приобрести именно ту технику, которая действительно понадобится в работе и не будет простаивать, - говорит руководитель КФХ «Лисицын».

«Прежде всего - рабочие»

При этом фермер считает, что увеличение автопарка — не всегда положительное явление. Сельхозтехника, безусловно, облегчает жизнь сотрудникам КФХ, но фактически лишает их работы.

- Вот погрузчик, например, рассчитан только на одного человека, а остальные просто так стоят. Пустая работа получается, - поясняет Алексей Лисицын. - Мои сотрудники у меня раньше постоянно спрашивали: «Когда техника новая-то будет?». А я им говорю: «Вот куплю, и на ней три человека будут работать, другие что, домой пойдут?». Больше мне таких вопросов не задают. Если все перейдет на технику, чем же тогда сельским людям заниматься?

Как и любому хорошему и ответственному руководителю, Алексею Ивановичу важно создать комфортные условия труда своим подчиненным, которых у него хоть и немного — восемь человек, но ценен каждый. Для него они важнее чем новая техника, поэтому фермер старается поднимать им зарплаты, чтобы к людей был стимул и тяга к работе.

На зимний период КФХ «Лисицын» приостанавливает свою деятельность, но работникам все так же выплачиваются зарплаты. К активной деятельности в крестьянско-фермерском хозяйстве собираются приступить в апреле следующего года. В первую очередь специалисты займутся ремонтом техники, чтобы тщательно подготовить ее к посевной.

Конкуренцию в области сельского хозяйства, фермер не боится и считает ее, скорее, положительным явлением.

- Конкуренция — вещь хорошая, она нужна обязательно. В ее условиях как раз и проявляются качества руководителя. Если он умный и способный, значит дела будут идти хорошо, - уверен Алексей Иванович.

В преддверии Нового года фермер пожелал тамбовчанам крепкого здоровья, успехов в работе и достойного благосостояния.

- Мы все рассчитываем, что Новый год принесет нам больше радости, больше счастья, - говорит Алексей Иванович. - И я искренне желаю, чтобы все мечты наших дорогих тамбовчан в следующем году обязательно сбылись.

Сам же руководитель КФХ «Лисицын» ждет от нового 2019 года конечно-же богатого урожая и дальнейшего развития собственного хозяйства.

реклама