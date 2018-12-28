Система жизнеобеспечения должна работать без сбоев

День энергетика – это еще и канун Нового года, когда по традиции мы подводим итоги года уходящего. На наши вопросы отвечает исполнительный директор АО «Тамбовская сетевая компания» Валерий Каширский.

- Валерий Александрович, скажите пожалуйста, с какими результатами подходит к своему профессиональному празднику и к Новому году АО «Тамбовская сетевая компания».

- Действительно, в конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Для АО «Тамбовская сетевая компания» всегда было характерно постоянное развитие, движение вперед. Поэтому заканчивающийся год – не повод сбавлять темпы. Это повод извлекать уроки из ошибок, нарабатывать новый опыт и определять перспективы развития. Каждый из шести наших филиалов осуществляют деятельность в нескольких сферах. И в каждой из них были проведены какие-либо масштабные работы.

- Одна из важнейших сфер – это, конечно, электроснабжение. И деятельность вашей компании непосредственно связана и с ней. Расскажите пожалуйста об основных работах именно в этой сфере.

- С одной стороны, вы, конечно, правы: электроэнергия действительно - основа всего. Но и другие сферы деятельности компании не менее важны. Ведь все они связаны с жизнеобеспечением. Если все же говорить об электроснабжении, то важной работой для всей компании стало завершение реконструкции электрических сетей в поселке Платоновка Рассказовского района. Здесь длительное время были серьезные проблемы с электроснабжением. Основная причина существовавших проблем - ветхие, выработавшие свой ресурс сети. Это деревянные, местами полусгнившие опоры, старые трансформаторные подстанции, некоторые из которых были датированы 1975 годом выпуска, не изолированный провод. Все это создавало предпосылки для возникновения частых аварийных ситуаций, приводило к большим потерям энергоресурса, к тому, что случались серьезные перебои в электроснабжении, то есть жители получали некачественную услугу. При малейшем порыве ветре или сильном дожде люди, а также социальные объекты часто оставались без света.

Руководством компании было принято решение о проведении здесь масштабных работ, рассчитанных на несколько лет. И постепенно на разных участках поселка появились новые опоры, был протянут новый изолированный провод: на воздушных линиях электропередачи с напряжением 10 кВ – более 10 километров, а с напряжением 0,4 киловольта – более 40 километров. За этот период возведено 18 новых трансформаторных подстанций. На более чем полутора тысячах домовладений были установлены приборы учета электроэнергии. Также была предусмотрена резервная линия от подстанции в поселке Зеленый, что, конечно, позволит значительно улучшить надежность электроснабжения поселка.

Новые линии электропередачи в с. Платоновка

Теперь всем жителям Платоновки доступна качественная услуга в сфере электроснабжения. Об этом можно судить по тому, что практически прекратились жалобы от населения. Нет потерь ресурса, отсутствуют перебои в обеспечении электроэнергией. Более того, новым линиям не страшны никакие ураганы – самонесущий изолированный провод, служит надежной защитой от всевозможных природных катаклизмов.

Не менее важные работы в сфере электроснабжения были проведены и в Моршанске. Здесь была построена специальная эстакада для улучшения надежности электроснабжения значительной части города, которая обеспечивалась электричеством по кабельным линиям электропередачи от подстанции «Моршанская». В связи с особенностями городского ландшафта большая часть этих линий проходила по склону. Это создавало определенные трудности. Во-первых, был затруднен подъезд техники для ремонтных работ. Кроме того, эти работы приходилось выполнять вручную, что, конечно, делало весь процесс более долгим и очень трудоемким. А во время таяния снега или в период дождей, почва на склоне размывалась так, что глубина залегания кабеля уменьшалась. И это могло привести, а иногда и приводило к его повреждению. И тогда практически полгорода оставалось без света. Поэтому наши инженеры искали решение этой проблемы. Результатом этих поисков стало строительство специальной эстакады, по которой высоковольтные кабели прошли не под землей, а над ее поверхностью. Раз уж мы коснулись работы Моршанского филиала, то стоит отметить, что в этом году полностью проведена реконструкция системы электроснабжения с заменой неизолированного провода на СИП и со строительством двух новых трансформаторных подстанций в поселке Большая Кашма и на ряде улиц города. Все эти работы также позволят улучшить качество электроснабжения.

Более 4, 5 километра кабельных линий построено в Котовске. Большая часть этих линий проложена методом горизонтального бурения, так называемого, прокола, для того, чтобы не повреждать асфальтовое покрытие.

Заканчиваются работы по реконструкции электрических сетей на ряде окраинных улиц Мичуринска, Протяженность реконструированных линий электропередачи более 10 километров. Здесь же были построены новые трансформаторные подстанции. На все эти работы было затрачено около 40 миллионов рублей.

Хотелось бы особо отметить работу нашего филиала в городе Уварово в сфере электроснабжения. Здесь была принята инвестиционная программа, рассчитанная до 2021 года. Часть этой программы предполагала реконструкцию линий электропередачи по улице Базарной. Эти работы должны быть выполнены в 2019 году, однако, идя навстречу просьбам администрации города, филиал планирует завершить эти работы уже в текущем году.

Я коснулся лишь наиболее масштабных и наиболее важных для ряда населенных пунктов работ в сфере электроснабжения. Кроме этого в течение года осуществлялись работы по реализации программы капитального и текущего ремонта в этой сфере.

- Как известно, в прошлом году проводились масштабные работы проводились компанией и в теплоснабжении.

- Это действительно так. В надежности наших объектов мы уже смогли убедиться во время прошлогоднего отопительного сезона, который прошел практически безаварийно. Основные работы, как вы помните, осуществлялись в Моршанске и в Мичуринске, где было развернуто строительство новых котельных. В этом году мы приступили к теплотрассам. Так, например, было заменено около девяти километров трубопровода в четырехтрубном исполнении от котельной завода «Прогресс» в Мичуринске. Трубопровод здесь был изношен практически на 100%. Подобные работы проводятся в Моршанске, Уварово и в других территориях.

- Водоснабжение и водоотведение тоже входят в сферу деятельности сетевой компании.

- Да, уже более 13 лет компания занимается и этими видами деятельности. В этой сфере существуют свои проблемы и свои нюансы. Первая проблема, это, конечно, старые сети. А вторая – это качество воды, которое в свою очередь, зависит не только от природы. А в нашей области, как известно, вода, перенасыщена железом, но как раз именно старые сети – причина ее вторичного загрязнения. Кроме того, возможно, наступает пора, когда надо задуматься о системе водоснабжения населения в целом, в том числе, и о вопросах тарификации этой услуги. Вот сравните: куб воды стоит примерно 18-20 рублей. Обращаю ваше внимание - куб воды! А бутилированная вода – 40 рублей за 5 литров. Есть над чем задуматься, не правда ли? Я помню, когда открывалась в Рассказово станция очистки воды, речь зашла о том, что невыгодно подавать очищенную воду на технические цели, ведь очистка воды – дорогое удовольствие. И - одно, когда мы говорим об употреблении воды в пищу и совсем другое, когда мы поливаем очищенной водой огороды, клумбы или моем машину, или еще для каких-то технических целей используем. Складывается ощущение, что в этой системе существует какой-то перекос, какая-то недоработка.

Станция второго подъема г. Мичуринск

Если же говорить о конкретных делах в этой сфере и о вкладе компании, то скажу, что в этом году проделана колоссальная работа. Особенно это касается Мичуринска. Самыми основными и самыми важными для города работами было, пожалуй, строительство станции второго подъема и новой скважины стаевского водозаборного узла. Это строительство, во-первых, позволило уйти от многочисленных неглубоких скважин, которые к тому же практически выработали свой ресурс, а во-вторых, позволило обеспечить жителей чистой водой с хорошим напором и в достаточном количестве, что особенно ощущается летом. А приобретение еще одной станции второго подъема, вообще, во многом сняло проблему с водоснабжением в городе. Теперь очередь за заменой водопроводных линий. Это большая и многолетняя работа, поскольку сети в Мичуринске, да, впрочем, как и везде, как я уже говорил, очень старые. Не менее важными работами в этой сфере был и переход через реку, так называемый, дюкер. Мы проложили две линии: по дну реки и под ее руслом – основную и резервную. Это предотвратит потери ресурса и, соответственно, улучшит качество и надежность нашей услуги. Потому что до этого потери ресурса здесь были очень значительные. Иными словами, большое количество воды уходило в реку и не доходило до потребителей.

- В ряде муниципальных образований компанией построены станции очистки воды методом озонирования. Эта работа продолжается?

- Да, такие станции есть в Моршанске, и в Мичуринске, в с. Бондари, и в р.п. Мучкап, в Рассказово и в Котовске. Сейчас практически завершено строительство станции очистки воды методом озонирования на скважине №5 в городе Рассказово. В этом году было начато строительство такого же объекта в городе Котовске по улице Профсоюзной. В данный момент разработана проектно-сметная документация, выполнены все работы по расчистке участка от деревьев и кустарников, залит фундамент будущей станции, приобретено и смонтировано модульное здание. В следующем году станция начнет функционировать, а это значит, что более двух с половиной тысяч котовчан будут обеспечены чистой водой.

- В последнее время участились аварийные ситуации на сетях водоотведения. Вероятно, причина этих аварий в том, что эти сети тоже старые?

- Да, вы правы - причина действительно в том, что сети старые изношенные и морально устаревшие. Все заменить одномоментно невозможно. Поэтому в своем время были расставлены приоритеты, и компания сначала меняла электрические сети, которые были в упадочном состоянии, затем приступила к комплексной замене системы теплоснабжения, затем водоснабжения, и теперь настал тот период, когда, что называется, дошли руки и до водоотведения. Не стоит думать, что в остальных сферах все уже сделано. Безусловно, сделаны, пожалуй, самые основные масштабные работы в ряде муниципальных образований, которые существенно улучшили жизнь людей.

На очистных сооружениях г. Котовска

Если говорить о деятельности в водоотведении, то следует отметить, конечно, работы на очистных биологических сооружениях в Котовске, которые были выполнены в рамках концессионного соглашения. Это серьезные и важные для города работы. Здесь была проведена модернизация аэротенка-смесителя. Более чем 800 метров аэрационной системы заменили на новую, которую изготовили специально для нашей станции. Ведь очистные сооружения Котовска были построены в начале 70-х годов. И те технологии, которые применялись как для строительства, так и для последующего ремонта, давно устарели. Это касается в том числе и применения стальных труб. Некоторые из них за время эксплуатации почти полностью истлели, другие превратились фактически в фольгу. Тем более что современные стоки стали более агрессивными. Новая система более надежна, у нее кратно увеличена эффективность и срок службы, Эти работы проводились все лето. Они позволят значительно улучшить качество очистки канализационных стоков.

Удалось разрешить многолетнюю проблему на аварийном канализационном коллекторе в Уварово. Так, было заменено более 700 метров изношенных труб на более прочные полиэтиленовые конструкции с установкой нового колодца.

В соответствии с концессионным соглашением проводилась реконструкция канализационно-насосной станции №3 по ул. Молодежной и напорного коллектора по ул. Некрасова в городе Рассказово. В рамках технологического присоединения построили канализационно-насосную станцию и напорный коллектор для новой школы, подвели к ней водопроводную сеть.

- Валерий Александрович, вы могли бы назвать основные трудности в работе компании? Ведь они наверняка есть?

- Трудностей хватает в любой работе. Как говорится, если вы можете найти путь без каких-либо трудностей и препятствий, то, вероятно, этот путь никуда не ведет. Главное - правильно на них реагировать и извлекать уроки.

- Как известно, АО «ТСК» теперь работает в статусе регионального оператора. В этой сфере все складывается непросто.

- Да, Тамбовская сетевая компания является региональным оператором, который выбирается на 10 лет. И его основная задача – навести порядок в сфере обращения с бытовыми отходами: правильно и рационально распределить потоки, своевременно осуществлять их сбор и транспортирование и т.д. Одним словом, делать все, чтобы в наших населенных пунктах было чисто, а людям - комфортно. У компании есть для этого все необходимое. Действительно все в этой сфере складывается непросто и не всегда так, как хотелось бы. Сейчас только ленивый не коснулся этой проблемной темы. Поэтому я не буду подробно останавливаться на том, что компания делает в этой сфере. Мы об этом много писали и говорили

- Тогда скажите пожалуйста, что в ближайших планах компании?

- Все планы компании связаны с тем, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Ведь все мы, сотрудники АО «ТСК», а это более двух тысяч человек, являемся потребителями своих же услуг или услуг своих коллег. В том, чтобы сфера жизнеобеспечения не давала никаких сбоев, в том, чтобы она развивалась, мы видим свою основную задачу, свою основную миссию, если хотите. И на протяжении всех 16 лет своего существования, компания этим и занимается. Как сказал известный успешный предприниматель, изобретатель Стив Джобс, «заниматься нужно тем, к чему относишься с энтузиазмом. В противном случае никогда не хватит сил довести дело до конца». Уверен, что у нас хватит и энтузиазма, и сил доводить все дела до конца и выполнять все стоящие перед нами задачи.

Беседовала Ольга Глебова

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