Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…

РЕФЛЕКСИЯ

Рефлексия необходима. Особенно – на пороге какого-то значимого исторического события. Я это ощутил особенно отчетливо по мере приближения юбилея университета. Основания для внутренней рефлексии – «самокопания», если угодно – возникли от нескольких факторов. Во-первых, мы мало знали собственную историю; позорно и нетерпимо мало. Во-вторых, мы недостаточно понимали свое место в региональном социуме на разных этапах его развития; и в событийном, и, главное, историософском смысле. В-третьих, мы, формируя новую университетскую политическую реальность, не могли не отталкиваться от столетнего опыта ТГУ; опыта, который мы так плохо себе представляли. В итоге рефлексия вылилась в большую работу по воссозданию истории ТГУ, музейную реэкспозицию, организацию последовательной цепи событий, обращенных к университетскому прошлому. Коллектив авторов под руководством профессора Александра Авреха предпринял архивные изыскания и написал «Историю Тамбовского университета». Она претерпела уже два издания, ведь вскрываются новые факты, появляются ценные фотографии. Кроме того, Александр Липанович подготовил и детализированную «Историю Тамбовского университета (1918-1921 гг.)». Теперь мы знаем о себе много. Знание истории – это непростой груз, поскольку мы не лакируем её, но необходимый, потому что только такая – лишенная блеска лака – история способна чему-то учить, только такой истории верит человек, вырабатывая готовность и способность учиться.

МОТИВЫ

По мере приближения юбилея в многочисленных интервью порталам, журналам, информагентствам, теле- и радиопередачах меня всегда спрашивают, отчего именно в Тамбовской губернии в 1918 г. был открыт университет. Иногда в этом вопросе чувствую едва скрытую иронию и негативный по отношению к региону и собственно событию подтекст. Он исходит из недопонимания роли Тамбовской губернии в социально-экономическом организме России. Мол, слабость губернии не могла позволить ей претендовать на формирование здесь полноценного государственного университета.

Берусь развеять это сомнение. Во-первых, основатели Тамбовского университета и не собирались делать его государственным. Они мыслили его вузом Гумбольтского типа – с большой автономией, самоуправлением и прочими атрибутами классического европейского университета. Во-вторых, где, как не в Тамбовской губернии, его следовало создавать? Сейчас в Тамбовской области проживают чуть более 1 млн. человек. Для сравнения: население Тамбовской губернии в 1917 г. – около 3,5 млн. Территория области – 34300 кв. км, губернии – 66588 кв. км. Административно-территориальное деление губернии – 12 уездов, из которых в современных границах области находятся лишь 4. Знакомы ли читателю топонимы Борисоглебск, Елатьма, Лебедянь, Липецк, Спасск, Темников, Усмань, Шацк? Это всё – наряду с Тамбовом, Кирсановом, Козловом и Моршанском – города и уездные центры Тамбовской губернии.

Она была образована 15 декабря 1779 г. как наместничество, упразднена 14 мая 1928 г. и восстановлена как область 27 сентября 1937 г. Но восстановлена в сильно урезанном виде, с колоссальной потерей территории и населения. Тамбовская область «вернулась в историю» в тот момент, когда основной вектор индустриального развития страны был уже сформирован, и интересы региона в нём учтены не были. Сохранение её в статусе аграрной блокировало возможности промышленного развития. Все аграрные регионы страны были призваны исполнять роль донора индустриализации с неминуемой социально-экономической деградацией.

Но в 1918 г. выбор Тамбова как университетского города не был случаен. К 1917 г. в России было 11 университетов (Москва, Дерпт (Юрьев, с 1918 г. – Воронеж), Харьков, Казань, Петербург, Хельсинки, Варшава (с 1915 г. – Ростов-на-Дону), Киев, Одесса, Томск, Саратов). В 1918 г. к этому добавились ещё 16 университетов (Кострома, Смоленск, Астрахань, Тамбов, Ярославль, Самара, Тбилиси, Екатеринослав, Симферополь, Иркутск, Ташкент, Рига, Эривань, Баку, Нижний Новгород, Пермь. Тамбов оказался в этой кампании абсолютно закономерно.

Главный корпус ТГУ 1918-2018 г.г.

НАЧАЛО

Решение об открытии в Тамбове университета было принято в январе 1918 г. Инициативная группа создала Временное бюро «Общества Тамбовского университета». Его первым председателем стал Евгений Иванович Бунин. В апреле – мае 1918 г. были выделены здания под размещение администрации и учебные корпуса, началось финансирования вуза. 4 июля 1918 г. будущий Тамбовский университет, как и все высшие учебные заведения России, получил статус государственного. К концу сентября основные организационные мероприятия были проведены, и с 15 октября 1918 г. начались занятия на двух факультетах – педагогическом и аграрном. 27 октября 1918 г. в театре «Колизей» (прежде – здание Дворянского собрания, ныне – театр драмы) было проведено торжественное открытие университета.

Между тем, всё, что было сделано, имело отношение скорее к политике региональных властей и деятельности тамбовской общественности, всегда мечтавшей о собственном университете. Декрета же Советской власти об открытии университета не было, и 16 декабря 1918 г. Народный комиссариат просвещения обратился в Совет народных комиссаров с представлением издать декрет об учреждении государственного университета в Тамбове. Такой документ появился 21 января 1919 г. за подписью В.И. Ленина, что завершило институционализацию университета. Он учреждался с 7 ноября 1918 г. – к годовщине Октябрьской революции. Следовательно, юридически наша официальная история началась 7 ноября 1918 г.

ЭТАПЫ

За столетнюю историю университет прошел несколько этапов. 8 августа 1921 г. решением Народного комиссариата просвещения в связи с острой нехваткой средств ТГУ с 1 сентября 1921 г. закрыли. На базе его факультетов – педагогического и агрономического – в 1921-1923 гг. вели преподавание Тамбовский практический институт народного образования и Тамбовский сельскохозяйственный институт. Впрочем, в 1923 г. были закрыты и они. Причина та же – нехватка финансов, и до 1930 г. систему высшего образования региона представлял Тамбовский межрегиональный рабфак, прежде – подготовительное отделение ТГУ. Рабфак готовил кадры для поступления в немногочисленные оставшиеся «на ходу» вузы страны. В 1930 г. воссоздаётся Тамбовский государственный педагогический институт с трёхлетним очным сроком обучения и с заочным отделением. В 1931 г. к нему присоединили межрегиональный рабфак, вновь в качестве подготовительного отделения. В связи с переменами в образовательной политике Центра институт несколько раз менял статус: 1932-1935 гг. – четырехлетний педагогический, 1935-1938 гг. – двухгодичный учительский, 1938-1994 гг. – четырёх- и пятилетний педагогический. Восстановлению полноценного статуса способствовало образование в 1937 г. Тамбовской области в составе РСФСР.

Между тем, развивалась система высшего образования региона. В 1958 г. был создан Тамбовский филиал Московского института химического машиностроения, с 1965 г. – Тамбовский институт химического машиностроения, с 1993 г. – Тамбовский государственный технический университет. Ещё раз поздравляю коллег из технического университета с 60-летием! В 1967 г. открыли Тамбовский филиал Московского государственного института культуры, с 1990 г. – Тамбовский государственный институт культуры. 29 декабря 1994 г. на базе пединститута и института культуры указом президента России был создан Тамбовский государственный университет. 6 марта 1995 г. ему было присвоение имя Г.Р. Державина.

Институциональная преемственность между ТГУ революционной эпохи и современным ТГУ имени Г.Р. Державина, следовательно, никогда не прерывалась. Я бы даже сказал, что в 1994 г. университет был не столько создан, сколько воссоздан. Согласитесь, важная деталь.

ДЕТАЛИ

Есть такая фраза: «Правда кроется в деталях». Хроника ТГУ и его преемников полна интереснейших деталей, формирующих правдивую историю вуза. Меня просто потрясли страницы борьбы за университет в 1921 г. Попытки ректората и местных властей сохранить вуз успехом не увенчались, но сколько было примеров преданности университету и человеческого благородства. А как трудно жили студенты в 1920-1940 гг. Мало еды, нет мебели, приличной одежды. Вместе с тем, люди стремились к знаниям. Ещё детали: коллектив пережил репрессии, выдержал тяготы 1941-1945 гг. Ударная работа по сбору средств в фонд обороны – 151561 руб. на строительство торпедных катеров – в апреле 1944 г. удостоилась приветствия Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. И другая награда: в 1980 г. в связи с 50-летием ТГПИ награжден орденом «Знак Почета». Интересной мне видится и история воссоздания ТГУ – от ходатайства в начале 1993 г. о преобразовании института в гуманитарный университет, удовлетворенного приказом Минобразования России 19 января 1994 г., до создания классического университета 29 декабря 1994 г. Это решение не было экспромтом. Его продвигали Владимир Дмитриевич Бабенко, Александр Николаевич Кузнецов, Владимир Фёдорович Пеньков, Валентин Владимирович Давитулиани, будущие руководители ТГУ – Василий Михайлович Зубец, Владислав Михайлович Юрьев, Владимир Николаевич Окатов. Думаю, надо собрать воспоминания этих и других причастных к событию людей. Вроде, детали, но именно из них и складывается история.

Торжественная церемония празднования 100-летнего юбилея Тамбовского государственного университета

ЛЮДИ

Читая биографии «людей университета», поражаешься поворотам нашей истории. 6 декабря 1918 г. и.о. ректора университета стал Александр Николаевич Бунаков, Будучи эсером, он, студент историко-филологического факультета Московского университета, в 1899 г. был исключен с третьего курса за участие в студенческом движении. Уехал за границу, где учился в Гейдельбергском университете. В 1900 г. вернулся в Россию и был принят на четвертый курс Петербургского университета, который и окончил в 1901 г. Был учеником выдающегося русского философа А.И. Введенского. Или ректор с марта 1920 г. Николай Александрович Шлезингер, химик, выпускник Московского университета, ученик академика Н.Д. Зелинского. Или Владимир Демьянович Андреев, ректор в июне – сентябре 1921 г.: с 1902 г. – в социал-демократическом движении, эмиграция в Швейцарию, учёба в Бернском университете. Три ректора – Алексей Иванович Абиндер, Август Иванович Пуссеп и Александр Александрович Хаустов – были расстреляны в 1937-1938 гг. Даже на примерах жизненных судеб ректоров – а их за всю историю ТГУ было 26 человек – начинаешь чувствовать пульс времени, понимать эпоху и её людей.

Люди ТГУ – это, конечно, его преподаватели и студенты. Можете себе представить, сколько за эти годы их было! В 1918-1921 гг. преподавали чуть более 40 профессоров, сейчас – около 600 штатных преподавателей. В 1918-1919 – первом университетском – учебном году было чуть более 2,6 тыс. студентов, сейчас – примерно 13 тыс. Разные люди, разные судьбы…

МИССИЯ

Роль классического вуза в Тамбовской области можно было бы изложить в различных формулировках. Державинский в наибольшей мере несёт ответственность за поддержание интеллектуального потенциала социума, за развитие человеческого капитала. Можно сказать, что, главным образом, мы обеспечиваем передачу знаний и навыков от поколения к поколению, что и позволяет обществу быть цивилизованным. ТГУ самим фактом своего существования создаёт – внутри и вокруг себя – жизнеспособную и современную региональную образовательную систему; а это – один из атрибутов субъектности Тамбовской области. Все эти утверждения верны; и все они, в сущности, всего лишь различные словообороты, в которых заключён один и тот же смысл. Державинский – это большой многопрофильный классический университет, в котором преподаётся абсолютно б льшая часть специальностей, необходимых региону.

Хотя есть один аспект нашей миссии, который, возможно, не столь очевиден для широкой публики и который лично для меня особенно важен. Мы нацелены на построение здорового общества. Страна выздоравливает после упадка и деградации 90-х гг. Державинский университет – это социальный институт, который создаёт благоприятную среду для социализации своих студентов, для их здорового физического, психического и интеллектуального развития.

СТРАТЕГИЯ

Развитие – главный предмет наших постоянных забот. Державинский меняется очень быстро. Мы создаём образовательные программы нового типа, ориентированные не на заучивание фактов, а на культивирование мыслительных навыков. Стремимся к соединению научных исследований и преподавания, чтобы наши студенты получали, на самом деле, современные и передовые знания. Помогаем своим студентам выстроить трансграничные образовательные траектории. Расширяем перечень специальностей, чтобы образование в наших стенах соответствовало будущим – именно будущим – потребностям общества и государства. Защищаем институты исторической памяти. Создаём инфраструктуру для высокотехнологичных стартапов. Приглашаем работодателей в качестве преподавателей и кураторов практик в вузовские аудитории, чтобы создать для наших выпускников хорошие стартовые позиции в карьере, на службе и в бизнесе.

Наши планы амбициозны. Чтобы осуществить их, нужно, если угодно, изменить целеполагание и жизненные практики сотен и тысяч людей, вовлечённых в вузовскую жизнь. Поэтому Державинский стремится быть университетской корпорацией – сообществом преподавателей и студентов, которые со знанием дела и с пониманием своей ответственности реализуют личные, корпоративные и общественные интересы.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

Если бы меня попросили как-то очень коротко сформулировать мое представление об истории ТГУ, я бы никогда не назвал его какими-то парадными словами, пафосными – тем более. Это был очень трудный путь. Марине Цветаевой приписывают фразу, что она всю жизнь разбивалась душой об острые углы жизни. В моем представлении эти слова в полной мере относятся и к университету. Во-первых, потому, что у него абсолютно точно есть душа. В-вторых, потому, что университет за 100 лет своего существования очень многое испытал. История ТГУ демонстрирует совершенно не линейный характер развития: борьба с внешними условиями его бытования велась всегда. Пики были достигнуты там и тогда, когда весь коллектив долгое время демонстрировал ответственное отношение к вузу, культивировал интеллектуализм и интеллигентность. Я иногда думаю, что первый ТГУ 1918-1921 гг. – до сих пор самый яркий период истории вуза. По красоте, силе замысла, искренности и интеллектуальному началу – точно наиболее яркий. Сейчас есть все условия этот рубеж достичь и перейти, ведь ТГУ имени Г.Р. Державина, уверен, достойно держит интеллектуально-культурную планку – незаменимый атрибут своего прогрессивного развития.

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