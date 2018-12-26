Тамбовщина. Движение вверх

Каждый раз в Новый год мы строим планы на будущее и подводим итоги завершившегося периода. Удалось ли воплотить в жизнь все задуманное? Был ли год счастливым? Все ли поставленные цели были достигнуты?

В начале 2018-го губернатор Александр Никитин определил десять приоритетов региональной политики. И сегодня, под занавес года, мы хотим вспомнить эти приоритеты и посмотреть, как они воплотились в жизнь.

Важным событием этого года стало открытие перинатального центра в Тамбове.

Здоровье – всему голова

Новое качество демографической ситуации – первый приоритет, обозначенный губернатором. Важным событием этого направления стало открытие перинатального центра. И сегодня все больше будущих мамочек хотят, чтобы их малыш появился именно здесь.

- Моя доченька должна родиться в феврале. И мне очень хочется, чтобы это случилось именно в перинатальном центре. Про него я слышала только хорошие отзывы, - говорит тамбовчанка Екатерина Алёшина.

Перинатальный центр на 150 коек может принимать до 3,5 тысячи пациентов в год. В медучреждении применяются современные медицинские технологии выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела с элементами имитации внутриутробного состояния. На строительство медучреждения было направлено более 2,5 млрд рублей, из них 526,9 млн рублей – средства бюджета области.

- Теперь не нужно никуда уезжать в надежде на лучшее медицинское обеспечение. Мы сами приглашаем будущих мам из других регионов и готовы сделать наш перинатальный центр межрегиональным, - подчёркивает губернатор Александр Никитин.

Отметим, первые роды в перинатальном центре приняли в марте. Год еще не закончился, но здесь уже появилось на свет 2,5 тысячи детей. Были сделаны и сложные операции. Например, в ноябре в перинатальном центре хирурги впервые успешно провели высокотехнологичную операцию по коррекции врожденного порока развития желудочно-кишечного тракта, который вызывает кишечную непроходимость и без последующего хирургического вмешательства приводит к смерти младенца.

В том числе и благодаря таким современным учреждениям в регионе постоянно снижается уровень младенческой смертности. По предварительным итогам, в 2018 году он уменьшился на 5 процентов. При этом в Тамбовской области показатели младенческой смертности остаются самыми низкими в России.

В области построено, реконструировано и отремонтировано 213 километров автодорог.

Эх, дороги!

Создание условий для решения дорожной проблемы – ещё один приоритет региональной политики. И он был выполнен. На начало 2018 года в Тамбовской области планировалось построить, реконструировать и отремонтировать 126 километров автомобильных дорог. Но в результате увеличения регионального дорожного фонда области до 5 миллиардов рублей, а также эффективного подхода к выполнению работ на данный момент построено, реконструировано и отремонтировано 213 километров автодорог. Это превысило запланированные объемы в 1,7 раза.

В сфере дорожного строительства применяются инновационные методы, а сотрудничество с тамбовскими учеными, особенно Тамбовским государственным техническим университетом, помогает идти в ногу со временем и рассматривать новые технические решения.

Особое внимание в этом году уделяется строительству дорог в Тамбове – четверть от суммы регионального дорожного фонда направлены на областной центр. В частности, на строительство дорог в микрорайоне Майский. Это развивающийся район Тамбова, в который входит 51 улица протяженностью 43 километра. По подсчетам специалистов, стоимость строительства дорог здесь составляет 1 миллиард 247 миллионов рублей. В связи с этим, работы разделены на несколько этапов.

На первом этапе было принято решение построить 6,6 километра дорог. Это участки улиц Добрая, Счастливая, Питерская, Тамбовские Зори, Козьмы Пруткова, участок проезда 4 Счастливый, а также периметр улицы Коломенская. Кроме того, улицы Александровская, Сторожевая, Хрустальная.

На данный момент в щебеночном основании построено 4,4 километра дорог. Это переходящий контракт. И сроки окончания работ по нему определены в 2019 году.

На второй этап работ по строительству дорог в микрорайоне Майский будут выделены деньги в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который курирует Минстрой России. По нему дополнительно будет построено около 7,5 километра автодорог. То есть фактически на всех улицах, где на данный момент есть дома, будут построены дороги.

Решаем сами

Расширение пространства общественного диалога – третий приоритет региональной политики.

Недавно в лексиконе тамбовчан появилось новое слово – префектура. В ходе реформы общественного самоуправления, инициированной губернатором Александром Никитиным, в регионе создаются новые органы взаимодействия жителей и власти, которыми и являются префектуры. Первая из них начала работать около полутора лет назад. За этот короткий срок префектур стало уже семь – шесть в Тамбове и одна в Уварово. Но главное, как известно, не в количестве. А в качестве. В данном случае, - в качестве работы. Префектурами накоплен серьезный опыт решения самых различных проблем жителей.

Большое внимание префектуры уделяют благоустройству территорий. Они работают с управляющими компаниями и общественниками. Все решения принимаются на собраниях. Готовятся проекты, которые согласуются с жителями.

На всех парусах

Конкурентность региона на рынке инвестиций – ещё один приоритет, обозначенный губернатором. И он достигается по разным направлениям. В уходящем году в Тамбове было создано открытое деловое пространство «Геометрия бизнеса» — единая площадка для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Проведена значительная работа по привлечению инвесторов в три созданных на территории области индустриальных парка.

Так, в течение ближайших десяти лет Котовск будет иметь статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Его, к слову, он получил в декабре 2017-го первым среди моногородов Черноземья. Главная задача этого проекта — обеспечить стабильное социально-экономическое развитие муниципального образования с помощью привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. И недавно в него официально зашли два первых резидента.

На Тамбовщине открываются новые школы.

Сделано на Тамбовщине

Рост производительности труда во всех секторах экономики – это не просто очередной приоритет. Это возможность громко заявить о себе по всем направлениям, вдохнуть новый импульс в развитие тамбовской промышленности, что и было сделано.

Так, компания «Фарадей» получила право на исполнение крупного заказа для нужд Росгвардии. В связи с этим предприятие объявило о наборе более 200 сотрудников - специалистов по производству обуви и швей. Средний размер зарплаты здесь составляет 27 тысяч рублей.

Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода (ТВРЗ) совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией.

Сейчас на заводе собирают первый вагон, который в ближайшее время планируют запустить в тестовую эксплуатацию. Современный вагон будет полностью отличаться от тех, в которых мы ездим сегодня.

Среди лидеров промпроизводства не только ТВРЗ, но и завод «Пигмент», Тамбовский пороховой завод и завод «Электроприбор».

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву новый экобренд «101 витамин».

Кормилица-земля

Губернатор Александр Никитин поставил задачу дальнейшего развития АПК — базовой отрасли экономики региона. И она была достигнута.

С тамбовских полей в этом году собрано около 3,6 млн тонн зерна. По производству зерна Тамбовщина занимает третье место в Центральном федеральном округе и девятое место в России. В этом году растениеводы получили хороший урожай ячменя — свыше 900 тыс. тонн при урожайности 31,2 центнера с гектара. Это третий результат в ЦФО и пятый в стране. Тамбовские садоводы собрали рекордный урожай яблок – цифры вдвое превышают прошлогодние показатели. Поражает и урожай подсолнечника – 817 тысяч тонн. Это рекордный показатель за всю историю региона. Тамбовская область находится на второй позиции в ЦФО и на восьмой в стране по производству подсолнечника. Доля в общероссийском производстве составляет почти семь процентов.

Тамбовские сельхозпроизводители ежегодно увеличивают посевы сои. За последние несколько лет посевная площадь выросла с 50 до 113 тысяч гектаров. И эту тенденцию растениеводы планируют продолжать. В 2018 году урожай культуры составил 186 тысяч тонн. Это в полтора раза выше показателей предыдущего года. Тамбовская область входит в тройку лидеров производства сои в Центральном Федеральном округе и занимает 6 строчку в рейтинге производителей страны.

Практически во всех районах области реализуются инвестиционные проекты в сфере АПК — всего их 56. За 2018 год инвестиции в агропром составят 35 миллиардов рублей. Новые предприятия и инфраструктура появились в разных сферах производства: мелиорация и потребкооперация, картофеле- и фруктохранилища, тепличные, птицеводческие, свиноводческие, молочные, рыбные комплексы, мясоперерабатывающие, зерноперерабатывающие, хлебопекарные предприятия, маслобойные и сахарный заводы, семейные фермы, транспортно-логические центры. Тамбовская область, по информации Минсельхоза, является регионом, где наиболее успешно выполняется программа «Устойчивое развитие села».

На малой родине Зои Космодемьянской открыт обновленный музей.

Все начинается с семьи

Стабильное развитие социальной сферы – этим сильна Тамбовщина. И этот приоритет региональной политики помог в 2018-м многим принять важные решения в жизни: создать новую семью, родить первого или ещё одного ребёнка, улучшить жилищные условия, с оптимизмом встречать завтрашний день.

Сегодня на Тамбовщине проживает 8409 многодетных семей, где воспитывается 28398 детей. Семьям с двумя или более детьми доступно субсидирование процентной ставки по ипотечным займам.

Помогают и молодым семьям, где родился первый ребёнок. Им выплачивают пособие на первенца, если среднедушевой заработок семьи не превышает полуторакратную величину прожитого минимума трудоспособного населения в регионе.

- После свадьбы мы с мужем очень хотели родить ребенка. Но боялись, что финансово не потянем – оба студенты, а родители живут далеко. Потом узнали, что в нашей области мамы до 25 лет получают ежемесячное пособие 3 тысячи рублей на первого ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Для нашей семьи это ощутимая помощь. Мы решились на пополнение семьи, и сейчас наш маленький Дима уже учится держать головку и улыбается нам очаровательной улыбкой, - говорит молодая мама Анастасия Савелова.

Новацией стало и принятие закона, который поддерживает молодых мам. За это программа социального развития Тамбовской области была признана победителем всероссийского конкурса.

В 2018-м состоялось открытие первого в регионе ИТ-Технопарка «Миэлта».

Уютный двор

Формирование основ принципиально новой городской среды – один из важных приоритетов 2018 года. Ровный асфальт и удобные лавочки, современное освещение и урны для мусора, парковочные места и детские площадки. Дворы региона меняются на глазах. Залогом перемен стала успешная реализация на Тамбовщине приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Реализуется он второй год подряд. И за это время в регионе преобразились сотни дворов, десятки парков и скверов, общественных пространств.

Губернатор Александр Никитин убежден, что жители сами должны решать, каким должен быть парк или сквер рядом с их домом, как преобразить любимое место отдыха. И в этом году впервые в области была проведена масштабная акция под лозунгом «Решаем сами». На рейтинговое голосование были вынесены общественные территории в семи городах региона – в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Кирсанове, Моршанске и Рассказово.

Процесс был организован очень интересно и увлёк многих тамбовчан. Сначала они высказывались, какие территории нужно благоустроить. Например, в Тамбове жители предложили обустроить более 90 общественных пространств. Очень активно шел сбор мнений в городе Уварово. Здесь свои предложения по дальнейшему благоустройству города высказали 5456 человек. Делились они ими разными способами: участвовали в онлайн-голосовании, оставляли в специальных ящиках для сбора предложений, обсуждали на праздничных мероприятиях Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять».

В 2018-м боксер Илья Попов выиграл целую россыпь наград.

По итогам предварительных обсуждений в шорт-лист вошли тридцать объектов. Для них студенты профильных факультетов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Тамбовского государственного технического университета и Мичуринского государственного аграрного университета разработали дизайн-проекты. И тут жители уже вместе обсуждали: какой объект хуже, какой лучше. Спорили, предлагали, отстаивали свое мнение.

В итоге в голосовании приняли участие более 167 тысяч жителей региона. Средний процент явки составил около 45 процентов. А победителями рейтингового голосования стали пятнадцать общественных пространств, которые и вошли в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году.

По программе благоустроено 233 дворовых, 133 общественных территорий и 6 парков. На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году направлено 308,4 миллиона рублей.

В Минстрое отмечают высокий уровень реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на Тамбовщине. Регион в течение всего года держался в лидерах по темпу выполнения и качеству работ.

Для преображения дворов в области используется комплексный подход. В частности, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» синхронизируется с реализацией программ капитального ремонта многоквартирных домов, «Народная инициатива», «Устойчивое развитие сельских территорий».

Проект «Лидеры Тамбовщины» - самый востребованный и перспективный в сфере молодежной политики.

Президентским ориентиром

Конечно, тон региональной политики задаёт политика федеральная. И выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, является безусловным приоритетом для Тамбовщины. Область уверенно идёт этим курсом.

В 2018-м была проведена масштабная работа по разработке и утверждению региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и результатов национальных проектов и указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах РФ». В итоге разработано 46 региональных проектов. На их софинансирование в 2019 году регион получит более 4,7 млрд рублей. А это значит, движение вверх на Тамбовщине продолжится.

В ближайшее время в тестовую эксплуатацию будет запущен вагон, сделанный на тамбовском заводе.

Светлана Мерцалова

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области

Глава администрации области Александр Никитин:

- Определяя десять приоритетов региона в 2018 году, мы осознаем практическую важность их достижения. Вместе с жителями области мы являемся той командой, которая способна решительно и ответственно шагнуть навстречу вызовам времени. У нас все получится! Наш запас творческой и созидательной энергии неиссякаем!

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области