В тамбовском зоопарке на Новый год кабанов накормят кашей и хлебом-солью

Кабаны, которые обитают в экологическом научно-образовательном центре ТГУ им. Г.Р. Державина, стали здесь одними из первых животных и по праву носят имя старожилов. Сейчас в зоопарке живут четыре особи — глава семейства Жак, две самки — Наташа и Валюша, а также четырехлетний «малыш» Босс, который появился здесь на свет.

Жак, вместе со своими «женами» живет в большом просторном вольере, а Босса, который по кабаньим меркам уже достиг половой зрелости, поселили отдельно от родителей, так что общаться они могут только «переговариваясь» через сетку.

- Сначала у нас появились «девчонки», - рассказывает заместитель директора ЭНОЦ ТГУ им. Державина Оксана Суздальцева. - А потом к ним подселили Жака. Дамы его поначалу обижали, но потом самец смог показать им, кто в семье главный и с тех пор его превосходство никем не оспаривается.

Несмотря на угрожающий вид, который Жаку придают четыре внушительных клыка — он, по словам сотрудников зоопарка, добрейшее животное, которое никогда не проявляло агрессии, а вот его супруги — обладательницы более сурового характера. Вероятно, здесь сказывается конкуренция между ними, поэтому Валюша, которая помоложе своей соперницы Наташки, пытается отвоевать свое место под солнцем, в том числе и не совсем мирными способами — может даже старшую самку укусить исподтишка и тем самым спровоцировать скандал. Но это изредка, обычно жизнь в кабаньем семействе протекает мирно и размеренно. Здесь соблюдаются все правила, присущие дикому стаду кабанов. Например, в числе бонусов, которые дает Жаку звание вожака стада - возможность первому подходить к кормушке с едой. Несмотря на то, что на троих кабанчиков их оборудовано две, Наташа и Валюша терпеливо ждут, пока отобедает глава семейства, и только потом подходят за едой сами.

- Кабаны — животные практически всеядные, - продолжает Оксана Андреевна. - Их рацион состоит из цельного зерна, черного хлеба, разнообразных овощей — моркови, капусты, в сезон с удовольствием едят яблоки, два раза в неделю животным в рацион добавляют мясо — для хорошего самочувствия им необходим белок, также в корм мы добавляем специальные пищевые добавки, которые используются в свиноводстве.

Зимой питание обитателей зоопарка меняют — для того, чтобы противостоять морозам, им нужно много энергии. По другому выглядит в холодное время и рацион кабанов, для них запаривают овсяную и перловую крупы, дважды в день поят теплой водой, увеличивается и количество пищи. В день кабанчики съедают 12-литровой ведро корма, по буханке черного хлеба, а на десерт получают морковь. Такое питание позволяет им быть активными даже в самые лютые морозы, впрочем, природа позаботилась о том, чтобы эти лесные массивные красавцы не мерзли — к зиме кабаны активно накапливают жир и отращивают меховую шубу.

- Посетители нашего зоопарка могут наблюдать кабанов и зимой и летом, они, несмотря на то, что являются дикими животными, не боятся людей, не прячутся от них, и не снижают активность в холода, как например, наши еноты, о благополучии которых, мы узнаем только по регулярно исчезающей из кормушек еде, - рассказывает Оксана Суздальцева. - Кабаны посетителям рады всегда и, несмотря на то, что животное это для наших широт не экзотическое, в отличии от львов, тигров и жирафов, кабанчики тоже собирают свою публику.

Любоваться этими животными посетители зоопарка могут только стоя за специальным заграждением. Несмотря на то, что агрессии животные не проявляют, подходить к ним близко нельзя, единственное исключение сделано для разнорабочей по уходу за животными Марии Милосердовой, в обязанности которой входит уход за кабанами. Этот человек является для Жака, Наташи, Валюши и Босса самым настоящим царем и Богом. Ведь именно Мария Алексеевна кормит животных, а также убирает в их вольере. Прямого контакта с ними в эти моменты тоже не происходит, так, во время уборки, животных перегоняют в другое помещение, но завидев Марию Алексеевну, кабаны искренне радуются ее приходу, пытаются просунуть пятачки через прутья решетки и ткнуться в человеческую руку.

Мария Милосердова ухаживает за этими лесными красавцамиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Мы очень мало знаем о животных, я имею в виду не физиологию, а психологию, - продолжает Оксана Андреевна. - Все наши обитатели знают «своих» людей, их они слушаются, им радуются, на чужака реакция будет совсем другая.

Кстати, титул «Мистер интеллект» в тамбовском зоопарке по праву носит огромный ворон, который сам прилетел в центр и попросил о помощи. Как выяснилось, когда-то он получил серьезную травму лапы, перелом сросся неправильно и птица стала инвалидом, добывать пищу у ворона получалось с трудом. «Пришельца» показали врачам, орнитологам, птицу вылечили, но улетать от своих спасителей ворон не собирался, прогонять его и не стали — теперь он является полноправным обитателем зоосада.

Здоровью обитателей зоопарка вообще уделяют очень большое внимание. Несмотря на то, что кабаны от природы сильные, выносливые и здоровые животные, все они периодически проходят осмотры, их вакцинируют от чумы свиней, обрабатывают от паразитов и глистов. Все манипуляции тоже проходят бесконтактно, например прививку кабану делают с помощью специального ветеринарного ружья, иголку для инъекции тоже подбирают особенную, обычная медицинская шкуру кабана не проколет, только погнется.

Кстати, бытующее мнение о любви свиней к грязи, вспомним - «Вымазался, как свинья», не что иное, как заблуждение.

- На самом деле кабаны, свиньи — очень чистоплотные животные, - говорит Оксана Суздальцева. - От грязи они никакого удовольствия не испытывают, просто таким образом животные избавляются от досаждающих им паразитов. После того, как корка грязи на них высыхает, она отваливается вместе с кровососущими насекомыми.

На самом деле, кабаны любят обычные водные процедуры. Особенно радуются им в летний зной. В моменты, когда животных купают, у их вольеров как раз собирается аншлаг. Очень уж бурно, эмоционально и радостно реагируют свинки на воду, привлекая своим визгом посетителей.

В зоопарке знают, что главным критерием здоровья животных и показателем их комфортного самочувствия в неволе является потомство. Если у зверей все хорошо, на свет у них появляются малыши. В семье Жака, поросята появляются ежегодно, а значит, делает вывод Оксана Суздальцева, жизнь в центре кабанов полностью устраивает. Поросят обычно устраивают в другие зоопарки, исключением стал лишь Босс, потому что у него история особенная.

Малыш родился в апреле 2015 года, но его мама отказалась кормить поросенка, поэтому его забрали из взрослого вольера и поселили в теплом обезьяннике. Босса выкармливали из бутылочки, к уходу за малышом привлекли даже охранников зоопарка,, которые дежурят здесь круглосуточно, так что свою порцию теплого молока поросенок получал даже ночью.

- Кабанчики рождаются очень самостоятельными — у них открыты глазки, они могут бегать, - продолжает Оксана Суздальцева. - Поэтому выкормить поросенка не сложно, это не слепой щенок.

Сейчас малыш Босс весит примерно 90 килограммов, для сравнения, его папа Жак достигает примерно 120 килограммов. В зоопарке уверены, что молодой кабан со временем достигнет параметров своего родителя. Кстати, именно сейчас, по достижении 4 лет, Боссу пора «задуматься» о собственной семье.

Босс - младший в кабаньей семьеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

– По меркам породы Боссочень завидный жених, он является представителем самых настоящих диких вепрей. Сейчас мы активно ищем ему пару, - говорит Оксана Андреевна. - Мы рассчитываем, что в год Кабана, наш питомец найдет себе «невесту» и переедет к ней, в другой зоопарк.

Но это перспективы на будущее, а пока в тамбовском экологическом центре, как и везде, готовятся к встрече Нового года. Обитающим здесь символам 2019-го уже придумали «подарок» - на праздник они получат свою любимую кашу и корочку черного хлеба с солью.