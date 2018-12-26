Куда тамбовчанам отправиться на Новый год

В Тамбове определились с планом мероприятий, которые пройдут в новогодние праздники в городе. В этом году гуляния, как обычно, развернутся на нескольких основных городских площадках, а также во дворах многоквартирных домов и в различных учреждениях.

В этом году к проведению мероприятий примкнули и городские библиотеки. Так, 29 декабря в 12 часов в библиотеке-филиале № 16, которая расположена на Первомайская площади, 28 состоится новогоднее представление «Новогоднее ассорти «Снежные забавы». В этот день для гостей праздника будут организованы игры в «Снежки», новогодние «Библиожмурки», игра «Конкурс поэтов», театр-экспромт «Новогодние приключения», а также новогодняя беспроигрышная лотерея. Также в программе - концертный номер в исполнении студента Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова Михаила Кольцова. Также в проекте «Новый год встречаем вместе» примут участие библиотека-филиал № 5 им. А.П.Чехова (ул.Мичуринская, д.179), библиотека-филиал № 9 им.И.А.Крылова (ул.И.Франко, д.6), библиотека-филиал № 11 им. В.В.Маяковского (ул.Южная, д.68), библиотека-филиал № 4 им.А.С.Новикова – Прибоя (ул.И.Франко, д.6), библиотека-филиал № 22 им. Е.А. Боратынского (ул.Мичуринская, д.97), библиотека-филиал № 10 им. А.П. Гайдара (ул.Советская, д.176/13), библиотека-филиал № 20 (ул.Рылеева, д.86). Праздничные гуляния развернутся на территории городских префектур. 29 декабря мероприятия состоятся в сквере «Пионерский» (в 11 часов), во дворе дома по ул. Астраханской, 187 (в 13 часов) и в сквере «Читательский» (в 15 часов). 30 декабря горожан приглашают в 11 часов в сквер на улице Пензенская,19, в 13 часов — в сквер им. Е. Боратнынского, в 15 часов праздник состоится на придомовой территории дома №66 по ул. Рылеева.

Незадолго до наступления нового года в Тамбове проведут праздничную ярмарку. Работать она будет на улице Базарной (в границах улиц Интернациональной и Коммунальной) 28, 29 и 30 декабря.

– Здесь жители нашего города смогут приобрести все, что необходимо для новогоднего стола, - говорит председатель комитета потребительского рынка, товаров и услуг Оксана Ларкина. - Хозяйки смогут купить и кролика, и молодого гуся, и утку. Поэтому мы приглашаем всех тамбовчан посетить эту ярмарку, работать она будет с 9 до 18 часов.

Непосредствеено 31 декабря в Тамбове будут работать три основные праздничные площадки: площадь у ЛДС «Кристалл», парк Победы и площадка у КДЦ «Мир». КДЦ «Мир» приглашает горожан 31 декабря на праздничная программу «Мир, где живет праздник!». Гостям обещают большую концертную программу, посвященную встрече Нового 2019 Года, с участием лучших вокалистов, танцоров и творческих коллективов города. В сквере вокруг культурно-досугового центра развлекательная программа «Новогодняя Канитель», игровая программа «Зимние забавы», развлекательная программа «Новый Год к нам мчится», выставка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, фотозона «В гостях у Деда Мороза». У ЛДС «Кристалл» тамбовчанам представят праздничную программу «Здравствуй, Новый год!»

- Новогодние мероприятия в парке Победы и у КДЦ «Мир», также, как и у ЛДС «Кристалл», начнутся в 18.00, - рассказывает начальник отдела искусств и самодеятельного творчества комитета культуры администрации города Тамбова Наталья Черемисина. - В это время здесь стартует анимационная программа, рассчитанная на маленьких тамбовчан, потом начнется концерт творческих коллективов нашего города. Празднование у КДЦ «Мир» и в парке Победы завершиться красочным салютом, который можно будет увидеть здесь в 20.00. Фейерверк завершит праздничную программу на этих двух площадках, но мы рассчитываем, что после салюта горожане отправятся на главное мероприятие у ЛДС «Кристалл», которое продлиться здесь до 22 часов и также завершится салютом.

Основные торжества развернутся на трех городских площадкахФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

После окончания праздничных мероприятий тамбовчане, как обещают в комитете городского хозяйства, смогут воспользоваться общественным транспортом и отправиться, по желанию, либо на главную городскую елку, либо домой.

- Для этого будут предусмотрены дополнительные автобусы большой вместительности, - говорит заместитель председателя комитета городского хозяйства Павел Филатов. - Они будут развозить людей по необходимости, работать он будет и после 12, и после часу ночи, до тех пор, пока на площадке у ЛДС «Кристалл» будут находится люди. Остальной общественный транспорт будет работать в своем обычном режиме.

В прошлом году в Тамбове впервые прошел фестиваль гастрономических брендов «Тамбовский волк». Повторится это мероприятие и в 2019 году, но, учитывая пожелания горожан, многие из которых соблюдают рождественский пост, его решили перенести на более поздние сроки.

- Второй фестиваль «Тамбовский волк» состоится в областном центре 13 января, - говорит Оксана Ларкина. - В этот день мы всех приглашаем на площадь к зданию ЛДС «Кристалл». Для удобства покупателей на фестивале организуют дегустационный стол и, прежде чем что-то купить, тамбовчане смогут попробовать продукты. Также для участников фестиваля производители приготовили призы и сюрпризы.

КСТАТИ

Тамбовчанам обеспечат безопасность

Все места, где в новогоднюю ночь пройдут праздничные гуляния будут находится под охраной полиции и общественных дружинников. Всего к охране общественного порядка привлекут порядка 400 сотрудников МВД и 100 добровольных помощников. За два часа до начала мероприятий, площадки обследуют кинологи с собаками на предмет взрывчатых веществ. Как обычно, пройти на мероприятие можно будет только через рамку металлодетектора, которые будут установлены на всех трех основных площадках. Тамбовчан, которые захотят посетить праздник, просят оставить дома колюще-режущие предметы, спиртное, напитки в стеклянной таре и пиротехнику, с этими предметами на массовые мероприятия их не пустят. Также горожан в праздничные дни просят не терять бдительности и в случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, сообщать о них в полицию.

Куда еще отправиться в праздники

В Тамбове и за его пределами для жителей подготовили массу интересных и необычных мероприятий, посещение которых сделает новогодние праздники необычными и запоминающимися. В дни предновогодней суеты и новогодних каникул «Усадьба Асеевых» приглашает горожан и гостей города посетить «НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ» на территории музейного комплекса. Встреча с любимыми героями сказок и мультфильмов, а также весёлые конкурсы и занимательные флешмобы, новогодние игры, танцы, песни, праздничные фотозоны и многое другое ожидает горожан вплоть до 7 января. 29 декабря и 2 января с 11.00-20.00 (с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 в парке будет работать анимационная программа.

28 и 29 декабря в 19.00 в «Усадьбе Асеевых» пройдет ежегодный Новогодний бал-маскарад! Всех участников бала ждёт волшебная атмосфера праздника, прекрасное настроение и множество сюрпризов. Бал, по мнению организаторов, это не только музыка и танцы, это ещё и конкурсы, фанты, игры, фокусы, шуточные сценки, розыгрыши, новогодние гадания и предсказания, особые тематические зоны, праздничное чаепитие, захватывающие артистические номера, яркие впечатления и эмоции.Главное требование ко всем гостям Новогоднего Бала-маскарада – прибыть на Бал в исторических туалетах, маскарадных масках, карнавальных костюмах и в прекрасном настроении.

30 декабря в 10.00 и 17.00 принцессы, феи и королевы, а также принцы, рыцари и герои любимых сказок приглашаются в «Усадьбу Асеевых» на грандиозный Новогодний Детский «Бал-маскарад»! Насыщенная программа начнется с церемонии открытия бала - дефиле принцесс и супергероев, под звуки классической музыки. Малыши смогут окунуться в волшебную атмосферу специальных мастер-классов, выступлений танцевальных коллективов, номинаций для гостей различными титулами, призов и конкурсов от Дедушки Мороза! Во время праздника будет действовать наша сказочная фотозона.

Праздничные Детские ёлки «Приключения ёлочных игрушек» с Дедом морозом и снегурочкой, а также их помощниками — персонажами любимых сказок, начнутся в «Усадьбе Асеевых» уже в первые дни наступившего года. 4, 5 и 6 января в 11.00 сияющая огнями новогодняя ёлка, эксклюзивные фотозоны подарят детишкам и их родителям волшебную атмосферу праздника. Во дворце всем малышам будет показано увлекательное представление.

Билеты на все мероприятия можно уже приобрести в кассе музейного комплекса на ул. Набережная, д. 22/1 тел. + 7 /4752/ 63-64-69

Музей-усадьба «Ивановка» тоже подготовил жителям области обширную программу. Так, 31 декабря в 12 часов здесь начнутся игры у Новогодней елки, которые продолжаться чаепитием и конкурсом сладкоежек. Завершится мероприятие катанием с горок на ледянках. 1 января, также в 12 часов в усадьбе также состоится музыкальный праздник «Угадай мелодию», который продолжит детская программа «Киновикторина». По традиции закончится праздник катанием с горки. Уточнить подробности участия в мероприятиях можно по тел.: 8-915-864 10-55, 8-915-889-33-40 или по e-mail: ivanovka@list.ru