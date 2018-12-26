Тамбовчанам помогут с капремонтом

В Тамбовскую городскую Думу внесен проект, в случае принятия которого, затраты на проведение неотложного или экстренного капремонта лягут на плечи муниципалитета. До сих пор жителям, который ежемесячно платят взносы на проведение работ, должны были либо дожидаться своей очередности, которая установлена региональной программой капремонта, либо принимать решение о его досрочном проведении, но для этого жителям сначала необходимо собрать достаточную на проведение работ сумму.

После того, как деньги будут собраны, в доме делают капремонт, после чего собственникам на определенное время не начисляют взносы. Однако, для этого необходимо согласие всех жильцов, которые должны добровольно и в большем объеме профинансировать работы. Тем временем, старый жилой фонд областного центра нуждается в срочном проведении работ.

- Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах — это срочная потребность в проведении работ, ремонта отдельных конструктивных элементов дома или инженерный систем в целях безопасного проживания жителей, а также предупреждения аварийных ситуаций, - говорится в проекте положения. - Решение о проведении работ принимается специальной комиссией.

В зависимости от ситуации, муниципалитет намерен оказывать помощь как на условиях возврата вложенных в ремонт средств, так и на безвозмездной основе. Кроме того, город намерен выполнить и требование закона, которое предусматривает ответственность бывшего наймодателя (собственника) жилого дома за проведение капремонта, если здание нуждалось в таковом до приватизации в нем первой квартиры.

- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводит бывший наймодатель в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов такого ремонта, но работы на дату приватизации первого жилого помещения проведены не были, - говорится в проекте документа.

Для того, чтобы возложить финансирование работ на муниципалитет, в доме ранее не должны были проводить капремонт за счет федерального, областного и городского бюджета. Правда в случае, если ремонту подвергались отдельные системы и конструкции, то проблемные места, которые возникли после, также можно будет починить за счет муниципалитета.

- Стоимость услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем исходя из его предельной стоимости определенной в соответствии с Законом Тамбовской области, - говорится в документе, внесенном в тамбовскую гордуму. - Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств городского бюджета. Деньги перечисляются на счет регионального оператора либо на специальный счёт.

Несмотря на то, что город возьмет на себя затраты по проведению капремонта, это не освободит собственников квартир от уплаты ежемесячных взносов на этот вид работ.

Кстати, несмотря на то, что городское положение о проведении капитального ремонта еще не принято, и пока неизвестно, сколько средств на это потребуется, прокуратура уже сейчас требует от муниципалитета соблюдения условий этого положения, а точнее, существующих норм законодательства РФ.

- Обязанность бывшего наймодателя производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда закреплена ст. 16 Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», - пояснили в прокуратуре Тамбовской области. - Сейчас прокуратура требует от администрации города принятия мер по проведению капитального ремонта многоквартирного дома.

Такое требование муниципалитету предъявили после проведения прокурорской проверки в доме №3 по улице Бригадной. Жители обратились с жалобой на бездействие администрации, которая не ремонтировала здание, хотя оно нуждалось в проведении работ.

- Проверкой установлено, что в марте этого года жилищный комитет администрации Тамбова провел обследование указанного многоквартирного жилого дома, введенного в эксплуатацию в 1956 году, - объясняют в прокуратуре. - В соответствии с актом обследования, степень износа дома по данным государственного технического учета составляет 51%.

В нем в частично неудовлетворительном техническом состоянии находятся фундамент, наружные и внутренние капитальные стены, перегородки, перекрытия, крыша, полы, дверные и оконные проемы, внутренняя и наружная отделка, а также внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: сети электро- и газоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Все эти недостатки свидетельствовали о необходимости проведения капитального ремонта, но в доме он ни разу не проводился с момента ввода в эксплуатацию.

- Приватизация жилых помещений в доме №3 по ул. Бригадной г. Тамбова осуществлялась гражданами с 2005 года, то есть на момент государственной приватизации общее имущество в доме уже находилось в неудовлетворительном состоянии, - продолжают в прокуратуре. - А бывшим собственником многоквартирного дома и наймодателем жилых помещений в нем является администрация города Тамбова.

В представлении, внесенном в администрацию Тамбова, прокуратура потребовала принять конкретные меры к устранению нарушений закона.

Татьяна Чернышева Фото из архива

КСТАТИ

Тамбовский кожвендиспансер подозревают в сговоре с фирмами по ремонту

Лечебное учреждение «разбивало» контракт на множество мелких, чтобы не проводить торги

17 декабря Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический диспансер», ООО «Аудитор» и ООО «Русская строительная компания» по признакам нарушения части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Лечебное учреждение подозревается в заключение соглашения, которое приводит или может привести к ограничению конкуренции. Как сообщили в региональной антимонопольной службе, поводом для возбуждения дела послужили материалы, поступившие из правоохранительных органов.

- Установлено, что ГБУЗ «Тамбовский областной кожно-венерологический клинический диспансер» в 2016-2017 годах за счет бюджетных средств обязательного медицинского страхования (ОМС) заключило 36 контрактов на выполнение работ по текущему ремонту помещений с двумя организациями на общую сумму более 3 миллионов рублей, - сообщили в УФАС по Тамбовской области. - При этом цена каждого контракта не превысила 100 тысяч рублей.

В антимонопольной службе предполагают, что контракты были «разбиты» на множество мелких для того, чтобы не проводить процедуру торгов и таким образом беспрепятственно заключить договоры с ООО «Аудитор» и ООО «Русская строительная компания». По закону для контрактов стоимостью меньше 100 тысяч рублей процедуру торгов не проводят. Указанные контракты по своему предмету образуют единые сделки, предмет которых умышленно был разделен для формального соблюдения требований Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - считают в региональном УФАС. Заключение договоров на текущий ремонт помещений учреждения с единственным поставщиком нарушает принцип состязательности хозяйствующих субъектов и ограничивает доступ к участию в торгах иным хозяйствующим субъектам. В случае, если сговор лечебного учреждения со стройфирмами будет доказан, кожвендиспансеру грозит крупный штраф.