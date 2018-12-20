Будем здоровы!

12 месяцев. 365 дней. Каждую минуту и каждую секунду тамбовские медики находятся рядом с тобой и со мной. Лечат, спасают, помогают, заботятся, оберегают. Круглосуточно, без перерывов на праздники и выходные дни, они стоят на страже нашего здоровья. И сейчас самое время вспомнить о главных успехах тамбовской медицины в 2018 году.

Сельский ФАП: светло, тепло и уютно

- Просторные помещения, достаточно кабинетов, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь, сделать необходимые анализы, провести диспансеризацию как детей, так и взрослых, - рассказывает Мария Резяпкина о своём новом месте работы.

Мария трудится в современном центре врача общей практики, который в сентябре открылся в селе Кузьмино-Гать Тамбовского района. Здесь созданы все необходимые условия для оказания первичной медицинской помощи. Оборудованы процедурный, смотровой и физиотерапевтический кабинеты, комната временного пребывания пациентов, перевязочная, служебные помещения для персонала.

Прием ведут два доктора и фельдшер. Одна из них - врач общей практики Мария Резяпкина. По целевому направлению она окончила Саратовский медуниверситет, вернулась на малую родину и устроилась работать в Тамбовскую ЦРБ. Вступила в программу «Земский доктор». Сегодня молодой и грамотный специалист ежедневно принимает по двадцать пациентов, а также обслуживает вызовы, посещает больных на дому. Она признается, что в новых условиях работать гораздо приятнее.

Приятно посещать современные здания поликлиник, стационаров, ФАПов, сельских врачебных участков всем без исключения пациентам.

В этом году проведён ремонт 70 объектов в 42 учреждениях здравоохранения. В том числе выполнен ремонт восьми объектов на селе. Вообще, сельской медицине сейчас уделяется особое внимание. И это почувствовали медработники сельской местности. В Моршанском районе, в селе Ивенье, недавно построен современный ФАП.

Новоселье местные медики справили в ноябре. Сейчас в их распоряжении имеется то, о чем год назад они и не мечтали. Помимо отопления, холодной и горячей воды, новые помещения оборудованы бактерицидными рециркуляторами, персонал работает на современном медицинском оборудовании.

В зоне обслуживания Ивенского ФАПа проживает 653 человека. Многие из них – люди пожилого возраста, которым постоянно требуется внимание медицинского работника. Неудивительно, что открытия фельдшерско-акушерского пункта они ждали с особым нетерпением.

Новые ФАПы появились в этом году в Пичаевском, Знаменском и Тамбовском районах. Но новый уровень медицинской помощи ощутили и жители других населённых пунктов региона. Благодаря выездным бригадам, в которые входят высококлассные специалисты. В этом году они осмотрели более 32 тысяч человек.

.

«Скорая» приедет вовремя

Повышенная проходимость и современное оборудование – такой должна быть карета скорой помощи. Новые специализированные машины все чаще встречаются в сёлах региона.

Тамбовская область – активный участник различных федеральных программ, благодаря которым за последние два года произошло серьезное обновление автопарка скорой помощи. В этом году регион также получил современные кареты «Скорой помощи». Правительство выделило деньги на закупку девяти автомобилей, шесть из которых обладают повышенной проходимостью.

Как пояснили в региональном управлении здравоохранения, при распределении автомобилей приоритет отдаётся сельским медицинским учреждениям. Все они относятся к классу «В» и в соответствии со стандартами имеют большой арсенал средств для того, чтобы медики в любой ситуации могли оказать помощь людям, попавшим в беду.

Развитие службы скорой помощи является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения области. В ее составе сейчас действуют более 200 единиц транспорта.

Кадры есть!

В этом году центральные районные больницы и ФАПы Тамбовщины пополнились сотней докторов и фельдшеров – в области активно ликвидируют нехватку медицинских кадров на селе.

Когда выпускнице тамбовского мединститута Татьяне Ходаевой предложили должность терапевта в Озерском врачебном участке поселка 2-я Пятилетка Рассказовской ЦРБ, она согласилась, не раздумывая. Девушке, родившейся и выросшей в одной из деревушек Сосновского района, сельская жизнь со всеми ее прелестями и трудностями хорошо знакома. Кроме того, в качестве участницы программы «Земский доктор» молодому специалисту полагается миллион рублей. В 2014 году сразу после отпуска по уходу за ребенком Татьяна вместе с супругом и малышом перебралась в поселок 2-я Пятилетка. Сначала работала врачом-терапевтом. Сейчас – врач общей практики.

Сегодня ее пациенты - и взрослые, и дети. Отремонтированное здание Озерковского врачебного участка оснащено необходимым для работы врача общей практики оборудованием, медицинскими материалами и лекарствами.

- Начиная от измерения давления и заканчивая наложением швов, - я и медсестры можем оказать практически любую медицинскую помощь. Понятно, что пациента с подозрением на инсульт или инфаркт я здесь лечить не могу, но до приезда бригады интенсивной терапии сделаем все, что требуется, - говорит Татьяна Ходаева.

Наиболее активно программа «Земский доктор» реализуется в Инжавинском, Мичуринском, Первомайском, Рассказовском и Тамбовском районах. По словам начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной, на выполнение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с учетом софинансирования из областного бюджета в нынешнем году заложено 90 миллионов рублей, что позволит получить выплаты в размере 1 миллиона рублей 65 врачам и в размере 500 тысяч рублей 50 фельдшерам.

Стать участниками программы могут дипломированные специалисты в возрасте до 50 лет. После получения компенсационных выплат они обязаны отработать в лечебном учреждении на полную ставку в течение пяти лет.

Специалисты уверены: программа «Земский доктор» доказала свою эффективность. За семь лет ее действия обеспеченность врачами сельского населения увеличилось почти в 1,5 раза. Большинство врачей работают в системе первичного звена.

Компьютер в помощь

Если раньше цифровизация системы здравоохранения воспринималась некоторыми жителями области, да и самими специалистами, с определенной опаской, то сегодня практически все говорят об удобстве применения цифровых технологий. Записаться на прием к врачу можно по интернету. Обращение в регистратуру проходит в порядке электронной очереди – четко и понятно. Да и выданный больничный испортить крайне сложно – все чаще он сегодня оформляется в электронном виде.

Тамбовская область лидирует среди регионов России по реализации проекта «Электронное здравоохранение». Так, в 2018 году 40 подразделений медицинских организаций Тамбовской области обеспечены доступом к сети интернет. Это позволит развивать дистанционные консультации между врачами и пациентами, проводить мониторинг состояния здоровья селян.

Сегодня электронные медкарты заведены на всех жителей региона, то есть создана платформа для дальнейшей интеграции региональной медицинской информационной системы с электронными сервисами личного кабинета пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг и перехода на электронный документооборот.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Система здравоохранения нацелена на политику народосбережения, эффективность которой зависит от качества и доступности медицинской помощи. Обеспеченность села медицинскими кадрами - один из приоритетов нашей социальной политики.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области