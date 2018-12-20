Тамбовчан ждет подорожание «коммуналки»

Стало известно, насколько в городах и районах области в наступающем 2019 году повысится плата за коммунальные услуги. Как следует из постановления региональной администрации, основное повышение стоимости услуг ЖКХ намечено с 1 июля следующего года. Согласно документу, рост платы в городах и районах области, а также в отдельных сельсоветах, будет неравномерным.

Так, в Тамбове, согласно прогнозу, плата за холодную воду вырастет до 21 рубля 6 копеек за кубометр — рост составит 2%, в таких же пределах повысится стоимость услуги «Водоотведение», после подорожания за него придется заплатить 16 рублей 44 копейки за кубометр. Отопление также увеличится в цене на 2%, цена на тепловую энергию после подорожания составит 1893 рубля 20 копеек за гигакаллорию. Электроэнергия подорожает на 2,1% и обойдется тамбовчанам в 3,88 рубля за кВт/ч. Меньше всего вырастут цены на газ — они повысятся на 1,4%.

Во втором по величине городе Тамбовской области — Мичуринске, картина складывается по другому, нежели в Тамбове. Здесь плата за холодную воду вырастет на 4% и составит 25 рублей 78 копеек за кубометр, водоотведение в наукограде подорожает на 2% и составит 27 рублей за кубометр, а вот тепловая энергия здесь будет стоить дешевле, чем в областном центре — 2798 рублей 47 копеек за Гкал, плата за эту услугу вырастет на 2%. А вот за электрическую энергию, которая подорожает с 1 июля 2019 года на 2,1%, жители Мичуринска будут платить 3 рубля 88 копеек за кВт/ч.

В Моршанске тариф на питьевую воду подрастет с июля на 4% и составит 18 рублей 30 копеек. В таких же объемах вырастут цены на водоотведение и после увеличения тарифа стоить эта услуга будет 20 рублей 17 копеек. Тепловая энергия в Моршанске будет стоить 2522 рубля 31 копейку. Электроэнергия вырастет в цене на 2,1%, плата ха нее составит 3 рубля 88 копеек.

В Рассказово больше всего вырастет тариф на холодное водоснабжение, его стоимость определили в размере 24 рублей 88 копеек, что на 12,8% выше, чем до подорожания. За водоотведение горожане будут платить 36 рублей 9 копеек, рост составит 4%. Электроэнергия подорожает на 2,1%, стоимость 1 кВт/ч составит 3 рубля 88 копеек. Жителям Кирсанова в следующем году также увеличат плату за холодную воду, кубометр здесь подорожает на 3,6% и итоговая цена составит 26 рублей 29 копеек. Еще значительнее — на 4% вырастет здесь плата за водоотведение — на 4%. Эта слуга обойдется в 26 рублей 29 копеек за метр кубический. Зато в Кирсанове предусмотрены относительно низкие тарифы на тепло — здесь оно будет стоить 1377 рублей за гигакаллорию, рост составит 5,8%. Газоснабжение здесь также 1,4%.

В городе-спутнике областного центра Котовске тариф на питьевую воду вырастет в пределах 4% и составит после подорожания 24 рубля 73 копейки. Водоотведение в городе — услуга еще более дорогая, чем водоснабжение. Согласно проекту, с 1 июля котовчане будут платить 39 рублей 54 копейки, что на 4% чем сейчас. Плата за тепло здесь вырастет на 4% и составит 1971 рубль. Электроэнергия и газ подорожают в Котовске также, как и по всей области — на 2,1 и 1, 4% соответственно.

Жителей Уварово также ожидает серьезное подорожание услуги холодного водоснабжения — на 7,1%. После подорожания за воду здесь будут платить 29 рублей 44 копейки за кубометр. Водоотведение вырастет в цене почти на 5%, после подорожания горожане будут платить за него 42,5 рубля за кубометр. Почти на 3% повысится плата за горячее водоснабжение, тепловая энергия вырастет в цене на 2%, плата составит 2 375 рублей за гигакаллорию. Остальные позиции сопоставимы с областными.

КСТАТИ

Тариф на мусор установят в ближайшие дни

До сих пор горожане не знают, сколько им придется платить за вывоз мусора. Как сообщили в управлении по регулированию тарифов, пока он не установлен. Утвердить новый тариф на вывоз ТБО обещают уже на текущей неделе. На сегодняшний день известен лишь норматив накопления твердых бытовых отходов, который значительно вырос по сравнению с прежним. Так, «подсчитано» что один-единственный тамбовчанин, проживающий в многоквартирном доме за месяц выбрасывает на помойку 29 килограммов мусора, или 2,7 кубометра в год, еще больше мусора «производят» жители частного сектора, им установили норматив в 42 килограмма в месяц, в год это получается уже 3,7 кубометра. Напомним, новые нормы накопления ТБО, которые установили в Тамбовской области сейчас оспаривает региональная прокуратура, которая считает, что основания для значительного роста норм накопления попросту нет.