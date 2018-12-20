Тамбовчане потратят на новогодний стол больше 5 тысяч рублей

Тамбовчане уже активно начали готовиться к новому году. Государственная служба статистики тоже провела определенную работу и подсчитала, во сколько жителям нашей страны обойдется новогоднее застолье.

Традиционно, специалисты берут за основу 27 продуктов и напитков, которые оставляют основу праздничного ужина и делает расчет стоимости ингредиентов для двух самых популярных салатов: «Оливье» и «Сельд под шубой». Расчет делается исходя из количество продуктов на семью из 4-х человек. Согласно официальным данным, в прошлом году новогодний стол для такой среднестатистической семьи стоил 6 135 рублей, в этом году он обойдется в 6259 рублей или на 2,2% дороже.

Итак, по мнению Росстата, в новогоднюю ночь празднующая семья обязательно должна приобрести один килограмм бескостной говядины. Сейчас средняя цена этого продукта в нашем регионе составляет 422 рубля за килограмм, кстати, годом ранее это мясо можно было купить за 416 рублей. Также в новогоднее меню входит блюдо из курицы, 1 килограмм которой стоит сейчас чуть более 127 рублей. Мясокопчености, которых на праздничный стол «положили» в количестве 500 граммов, стоят сейчас в тамбовских магазинах чуть более 500 рублей за килограмм, по сравнению с прошлым годом цена на эти продукты выросла на 30 рублей. Соответственно, для семьи из четырех человек стоимость этого продукта составит порядка 250 рублей. Полкило сырокопченой колбасы, которая по мнению специалистов, также должна присутствовать в праздничном меню, обойдется тамбовчанам при стоимости 1 килограмма 708 рублей, в 354 рубля.

Рыбные деликатесы, которые годом ранее можно было купить за 1380 рублей, подорожали до 1465 рублей за килограмм. Их для новогоднего стала предусмотрено также 0,5 кг, а значит потратят на рыбные изыски около 732 рублей. Также Росстат «положил» в праздничную корзину россиян 1 банку рыбных консервов, цена на которые сейчас составляет 102 рубля. Икра лососевых пород рыб, которой предрекают снижение цены из-за рекордного улова рыбы в этом году, по данным статистики за год, напротив, значительно подорожала. Если в прошлом году ее стоимость составляла 3088 рублей за килограмм, то в этом цена достигает уже 3380 рублей. Предусмотренные для новогоднего стола 200 граммов этого деликатеса обойдутся тамбовчанам в 676 рублей.

Сырная нарезка весом в 300 граммов обойдется в 132 рубля. На гарнир составители новогоднего меню предлагают приготовить картофель, на семью из 4-х человек его потребуется 800 граммов, стоимость корнеплода в тамбовских магазинах составляет 18 рублей, а значит потратят на него 14,5 рубля. Также в новогоднюю продуктовую корзину входят фрукты и овощи. 1 килограмм апельсинов в тамбовских магазинах стоит на сегодняшний день около 87 рублей, 200 граммов лимонов — 25 рублей, 600 граммов яблок — 36 рублей, свежие огурцы — 47 рублей, помидоры — 40 рублей. К свежим овощам составители меню добавили и 0,5 кг консервированных огурцов, это количество будет стоить порядка 50 рублей.

На десерт в новогоднем наборе присутствуют шоколадные конфеты, стоимость которых за полкило составит 332 рубля, и торт, которого на семью полагается 800 граммов, стоить такое количество будет почти 300 рублей. К десерту семье полагается еще 50 граммов чая, который обойдется в 33 рубля.

Не обойдется новогодний стол без алкоголя и напитков. Семье предлагается употребить в праздничную ночь 0,5 литра коньяка отечественного производства, обойдется он примерно в 705 рублей, 0,5 водки за 311 рублей и бутылку игристого ( то есть «Шампанского») за 223 рубля. Кроме того на столе может присутствовать минеральная вода в количестве 1 литра, она стоит 28 рублей, газированная вода, 1 литр которой обойдется в 31 рубль и фруктовый сок — он стоит примерно 96 рублей. Завершают «картину» ржаной и пшеничный хлеб, общая стоимость которого составит около 50 рублей и 200 граммов масла за 90 рублей. Таким образом цена новогоднего стола (без учета двух главных праздничных салатов) для тамбовчан составит 5 300 рублей.

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В Тамбове оказался один из самых бюджетных «Оливье»

Росстат подсчитал пока лишь стоимость одного из двух основных салатов, присутствующих у россиян на праздничном столе - «Оливье». По мнению специалистов, в его состав входит 400 граммов соленых огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 4 яйца, 300 граммов колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов лука. Подсчитано, что такой продуктовый набор в Тамбовской области будет стоить 249 рублей 13 копеек. По сравнению с прошлым годом салат подорожал на 6,2%. Наш регион находится на 82 месте по стоимости этого блюда. Самым дорогим салат «Оливье» оказался на Чукотке, здесь продукты для него стоят 516,5 рублей, а самый дешевый — в республике Мордовия. Здесь за набор для «Оливье» нужно выложить всего лишь 238 рублей.

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Минимальный продуктовый набор подорожал на 7%

В Тамбовской области подсчитали, как изменились цены на продукты питания и непродовольственные товары. По данным Тамбовстата, за последний месяц индекс потребительских цен в нашем регионе вырос на 0,7%. Для сравнения, в этом же периоде в Воронежской и Липецкой областях он был таким же, в Белогородской и Липецкой рост цен составил 0,5 и 0,4 % соответственно. С начала текущего года рост цен на все виды товаров в Тамбовской области составил 4%, выше, чем в нашем регионе (среди соседей) цены выросли в Курской и Липецкой областях. Что касается цен на продукты, то в ноябре в Тамбовской области они выросли на 1,3%. Больше всего подорожали пшено — на 14,3%, сахар — на 6,3%, перловка — почти на 6%, баранки — на 3,3%, мороженая разделанная рыба — на 3%, творог — на 2,6%. Среди овощей в цене увеличился лук — на 18%, капуста — 6,3%, чеснок — на 3%, стоимость картофеля выросла на 5,5%. Зато подешевели лимоны (на 9,5%), яблоки (на 6,8%) и апельсины (на 3,8%). С начала года рост цен оказался более серьезным — на 4,6%. Вдвое в цене выросло пшено, на 35% подорожал сахар, на 23% - птица, на 18,4% - рыбное филе, на 13% - вино, мороженая рыба поднялась в цене на 10%, мука и яйца подорожали почти на 7%.

- Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления в Тамбовской области в ноябре составила 3403 рубля и повысилась с начала года на 6,9%, - сообщает Тамбовстат.