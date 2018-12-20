Тамбовчанам рассказали как безопасно встретить Новый год

Ёлочка, не гори!

По данным спасателей, одной из частых причин пожаров во время новогодних праздников становится елка, которая является украшением практически каждой квартиры или дома.

- По статистике, новогоднее дерево, щедро украшенное электрическими разноцветными огнями, становилось причиной одного из восемнадцати пожаров в сезон, - говорят в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Традиционными украшениями сегодня считаются всевозможные гирлянды, они же зачастую портят праздник, вызывая возгорания и, как следствие, пожары.

Специалисты советуют, с самого начала, продумывая, какой будет елка в этом году, стоит подумать и о том, как достичь безопасности. Первым делом нужно определиться с самой елью, ведь современные производители искусственных моделей предлагают инновационные технологии, способствующие высокой степени безопасности.

Живая ёлка должна быть влажной, иными словами, нужно постоянно подпитывать ее водой, установив в ведро с мокрым песком, а лучше – в специальную форму со встроенной емкостью для воды. Выбор электрических гирлянд, равно, как и других украшений, должен быть осознанным. Преимущество в данном случае необходимо отдавать тем изделиям, которые покрыты огнезащитным составом и прошли тестирование в современной лаборатории. Современные производители обязаны указывать подобную информацию на упаковке, дабы каждый покупатель видел, какой товар приобретает. Разнятся также и гирлянды для внутреннего и наружного применения, именно поэтому вторые запрещено использовать на новогодней елке, которая стоит в помещении. Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке. Для домашнего использования рекомендуются гирлянды, в которых не больше полусотни огней, к тому же, в одну розетку можно включать не больше трех. Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя. Лучше изменить свои планы и снизить декоративный эффект, чем впоследствии иметь проблемы с пожароопасностью.

Правила пожарной безопасности гласят: нельзя оставлять работающие гирлянды на ночь. Точно также необходимо выключать переливающуюся разными цветами красоту на тот период, когда все ушли из дома. Традиционны рекомендации и по поводу детей, чьи руки могут ненароком натворить бед. Все существующие правила по работе с электроприборами в данном случае действуют на общих основаниях.

В магазинах проверили пиротехнику

Второй проблемой в новогодние праздники может стать использование некачественной пиротехники. Еще до наступления ажиотажного спроса на эту продукцию, сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области провели рейд по местам продажи такой продукции. Они посмотрели сертификаты соответствия на пиротехническую продукцию, соблюдение требований пожарной безопасности при хранении продукции и наличие средств пожаротушения.

-- Только за один день специалисты проверили три точки по продаже пиротехнической продукции, которые расположены в одном из крупных торговых центров областного центра, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МЧС России по Тамбовской области Светлана Погориловская. - Нарушений здесь выявлено не было, документы на весь товар у продавцов в наличии, а это значит что опасный контрафактный товар на полках наших магазинах отсутствует.

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Подарок должен быть целым и свежим

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области советует тамбовчанам придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести качественный сладкий подарок. Санитарные врачи считают, что покупать наборы следует только в магазинах, продажа их в местах несанкционированной торговли не гарантирует их безопасность. Перед покупкой нужно убедиться, что целостность подарка не нарушена.

- При покупке необходимо обратить внимание на этикетку. На ней в обязательном порядке должна находиться информация об изготовителе, его местонахождении, массе нетто, ингредиентах, входящих в состав кондитерских изделий, перечне составляющих изделий, пищевой ценности, условиях его хранения, сроке годности подарка, - говорят в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - При этом срок годности набора определяется по наименьшему сроку годности входящих в подарок изделий. На этикетке должен быть указан нормативный документ, в соответствии с которым изготовлены входящие в набор изделия, а также единый знак обращения продукции на рынке (ЕАС).

Если в составе подарка есть игрушка, информация об этом должна быть на упаковке. Кроме того, игрушка должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Горожане вправе попросить у продавца документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара (товарно-сопроводительные документы, содержащие сведения о декларации соответствия для кондитерских изделий, сведения о сертификате соответствия – для игрушки).

-- При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, где в составе кондитерских изделий содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. При наличии в продуктах красителей Е122, Е104, Е110, Е129, Е124 или Е102 на упаковку должна наноситься предупреждающая надпись «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей», - поясняют санитарные врачи. - Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь.