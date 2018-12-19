Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Кто потенциальный клиент "Открытия" после объединения?

- Банковская группа «Открытие» - очень крупный универсальный игрок на рынке. Мы предоставляем практически весь перечень продуктов и услуг для частных клиентов, компаний малого, среднего и крупного бизнеса, клиентам Private Banking. В некоторых регионах банк занимает значимую долю в социальных проектах. Поэтому профиль потенциального клиента очень широкий.

- Как объединение банка "Открытие" и "Бинбанка" отразится на клиентах?

- Наша основная цель - обеспечить так называемый «бесшовный переход» на этапе интеграции. Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж под единым брендом. Это значит, что клиенты не должны почувствовать никаких изменений. То есть все ценовые параметры, все договорные взаимоотношения, все обязательства и вся ответственность, которые были приняты банками, сохраняются перед клиентами и после объединения. И будут действовать до истечения сроков действия заключенных договоров. Никаких дополнительных усилий или визитов после объединения банков делать будет не нужно. Одним из критериев успешности объединения является то, что после январских праздников клиент, который получал свою услугу в ПАО «Бинбанк», сможет прийти в любой офис «Открытия» и получить ее там.

- Какие кредиты берут чаще всего?

- Кредиты наличными. Это массовый продукт, который сейчас есть у всех. Сейчас он необеспеченный, и это норма рынка, поэтому по нему всегда самые высокие ставки. Мой совет: как только появляются такие предложения, как 11,9%, есть смысл ими воспользоваться.

- Что интересует клиентов при рефинансировании?

- Снижение ставки, прежде всего. Если у клиента ставка 18-19%, то в сравнении с 11,9% разница все-таки есть. Кроме того, срок кредита. Иными словами, возможность снизить нагрузку, которую каждый месяц несет человек. Если платеж был 20 тысяч в месяц, то после рефинансирования он может стать 15 тысяч рублей. Еще отмечу, что примерно в 30% сделок люди хотят взять дополнительные деньги.

- Какие инновации предлагает банк для бизнесменов региона?

- Прежде всего, это совместный проект с социальной сетью ВКонтакте. Проходит акция для молодых предпринимателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Основная идея — это повышение информационной грамотности, уровня образования предпринимателей.

Кроме этого, серьезно оптимизировано и интегрировано предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. Обновлены все пакетные предложения с учетом пожеланий клиентов — клиент сейчас сам может выбирать полноту и степень насыщенности услуг с учетом стоимости или своих предпочтений.

Очень много сделано для онлайн обслуживания и онлайн сервисов банка. На текущий момент можно выполнять весь перечень операций по интернету. Это очень функционально и тоже востребовано клиентами.

Большой объем работ проводится по повышению качества кассового обслуживания. Сейчас по доступности услуг для клиентов в части кассовой инфраструктуры можно отметить моментальную карту самоинкассации на базе платежной системы Visa. Эту карту клиент может получить в офисе в день обращения. А по ней в любом банкомате в любой точке мира сможет фиксировать и контролировать расходы работников на хозяйственные нужды и в том числе проводить операции самоинкассации юридических лиц через устройства самообслуживания.

- Стоит ли оформлять для своих сотрудников зарплатные карты малому бизнесу? Почему?

- Зарплатная карта — это не только финансовый инструмент. Это ключ к нашим самым выгодным предложениям. Например, зарплатным клиентам мы даем специальные льготные условия кредитования. То есть ипотеку или кредит на любые цели можно будет получить дешевле, быстрее и проще. Мы также поможем подобрать программу рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Переоформление кредитов на более выгодных условиях позволит сэкономить на ежемесячных платежах, объединить несколько кредитов в один или получить дополнительно нужные деньги.