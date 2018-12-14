Тамбовская промышленность уходит в отрыв

Серьезный рост отмечен по всем ключевым показателям. Ожидается, что по итогам года индекс физического объема производства составит 117 процентов. Во многом его обеспечила пищевая промышленность, но и индустриальные предприятия покажут рост не менее 10 процентов. Инвестиции в промпроизводство выросли на 11 процентов и составят более 6 миллиардов рублей. На тамбовских предприятиях создана тысяча рабочих мест. Такие цифры прозвучали на заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей Тамбовской области, где подвели предварительные итоги работы за 2018 год.

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Курс на инновации

Благодаря успешной работе тамбовской промышленности отчисления в областную казну по итогам года вырастут почти на 21 процент и составят более 3 миллиардов рублей. Своевременные налоговые поступления позволят реализовать социальные программы. Руководство ведущих тамбовских предприятий очень серьезно подходит к выполнению задач, поставленных губернатором Александром Никитиным, по увеличению производства, выпуску инновационной продукции, созданию новых рабочих мест, повышению производительности труда.

«Нам есть чем гордиться. Безусловными лидерами являются ПАО «Пигмент», вагоноремонтный и пороховой заводы. На двух последних еще совсем недавно были серьезные проблемы, но при государственной поддержке они существенно увеличили производство. Во многом это стало возможным благодаря поддержке губернатора Александра Никитина. Хорошие результаты демонстрирует «Электроприбор». Новые рабочие места созданы на «Фарадее», который выиграл конкурс на производство обуви для Росгвардии. Мы активно лоббируем интересы наших промышленников на федеральном уровне. В том числе презентуем продукцию наших заводов на выставке Минпромторга России», - отметила начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич.

Последнее заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей Тамбовской области прошло на территории рассказовского АО «Биохим». Сегодня это одно из самых успешных предприятий региона с давней историей, которое специализируется на производстве спиртов. В 2018 году продукция предприятия удостоена золотой медали конкурса "100 лучших товаров России". Хотя еще в конце 1990-х это предприятие было на грани банкротства, а производство останавливалось. Однако «Биохим» преодолел кризис, сделав ставку на выпуск новой высокотехнологичной продукции. В настоящее время его продукция поставляется для нужд различных отраслей народного хозяйства – начиная от парфюмерии и заканчивая авиакосмической отраслью.

Реновация РЖД начинается в Тамбове

Самым успешным индустриальным предприятием в регионе по объемам выпускаемой продукции по итогам года может стать Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ). Сейчас здесь активно развивают производство и осваивают новую продукцию.

За 9 месяцев объем выпущенной продукции в суммовом выражении превысил 7 миллиардов рублей. По итогам года этот показатель может превысить цифру в 10 миллиардов рублей. На предприятии организовано более 250 дополнительных рабочих мест. Большие планы заводчане связывают с реновацией подвижного пассажирского состава. Совместно со специалистами АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компании (ФПК) на предприятии разработали концепт пассажирского плацкартного вагона нового типа, который представили в конце ноября в Москве на выставке «Транспорт России».

«Реновация уже давно назрела. Пришло время заменить старые плацкартные вагоны на более современные. В конце декабря вы выпустим один вагон, после чего ФПК примет решение, каким образом будет происходить замена подвижного состава», - отметил директор АО «Вагонреммаш» Павел Долгов.

Интерьер нового вагона претерпел серьезные изменения. Дизайнеры сделали ставку на организацию личного пространства пассажиров, чтобы поездка стала более комфортной и удобной. В частности, вагон оборудован новой системой освещения, шторами для организации личного пространства, розетками с USB-разъемами для зарядки гаджетов, индивидуальными столиками с подстаканниками. В туалетах установят гигиенический душ и столики для пеленания. Впервые появятся перегородки, которые можно будет также использовать в качестве лестницы на верхние полки.

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Новые подходы в подготовке кадров

Тамбовские предприятия делают ставку на инновации, внедрение современных высокотехнологичных производств. Соответственно меняются и требования к рабочим. Для того, чтобы обслуживать сложные программируемые станки и оборудование, требуются специальные знания. Соответственно меняются и программы подготовки кадров.

В нашем регионе реализуется стандарт кадрового обеспечения на шести ключевых предприятиях оборонного, радиотехнического и машиностроительного кластеров. Это заводы «Октябрь», «Ревтруд», «Электроприбор», «Прогресс», «ЗАВКОМ», «Тамбовмаш». Предлагается включить сюда еще «Пигмент» и «Фарадей». В рамках стандарта подготовку специалистов планируют вести на новейшем оборудовании и на тех предприятиях, откуда поступили заявки.

Сами заводы также предпринимают активные шаги для привлечения необходимых кадров. Ставку при этом делают на молодежь. Поэтому проводят экскурсии по производственным цехам для школьников и студентов, в том числе в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», которую активно поддержали 28 заводов.

Молодым людям рассказывают о славных заводских традициях, новинках производства, новых технологиях. А тамбовским предприятиям есть чем гордиться. Например, Корпорация «Росхимзащита» является лидером на российском рынке по производству высокотехнологичных средств защиты, которые противостоят техногенным и природным факторам. Ее разработки используются для обеспечения безопасности людей в самых разных средах. Даже при создании защиты первых советских космонавтов использовалась именно тамбовская продукция.

Еще один пример динамично развивающегося предприятия — завод «Комсомолец», который является крупнейшим в регионе налогоплательщиком, успешно занимается научно-техническими разработками, придерживается социально ответственной кадровой политики. Здесь производят промышленные емкости, теплообменное оборудование из меди, коррозионностойкую сталь, алюминий и биметалл. Предприятие выполняет уникальные заказы не только для крупных российских проектов, но и уверенно держится на зарубежном рынке. В последние годы сотрудничало с Японией, Индией, Китаем.

Автор Игорь Чеханов. Фото автора

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области