В Тамбове распланировали ремонт дорог

В администрации города Тамбова составили план ремонта дорог областного центра на ближайшие три года. Как следует из проекта документа, внесенного на рассмотрение депутатов тамбовской городской думы, в следующем году дорожники приведут в порядок 3 моста и 40 улиц, расположенных в разных частях города.

Напомним, в 2018 году на решение дорожных проблем в 2018 году была выделена рекордная сумма в 1,35 млрд. рублей. Помимо средств городского бюджета, использовались также деньги областной и федеральной казны.

- Средства направлялись на решение двух основных задач – приведение в нормативное состояние основных магистралей города и обеспечение дорожно-транспортной инфраструктурой стремительно развивающиеся новые микрорайоны, - объясняет генеральный директор муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин. - Масштабные работы развернулись на улицах Астраханская, Мичуринская, Рылеева, Шацкая, Интернациональная, продолжается реконструкция Пролетарской и Магистральной. Общая протяженность автодорог города Тамбова, приведенных в нормативное состояние, до конца года составит 20 километров. В рамках государственной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» запланировано строительство 23 км новых дорог. В том числе решается застарелая дорожная проблема в микрорайоне «Радужный», ведется строительство автодороги по ул. Агапкина в микрорайоне «Телецентр» и автомобильных дорог в микрорайоне «Северный».

В 2019 году планируется продолжить несколько крупных проектов в области дорожного строительства, стартовавших в этом году. Так, в 2019 должна завершиться реконструкция улицы Интернациональной, стартовавшая в этом году, на сегодняшний день здесь завершили укладку второго слоя асфальта, в следующем году рабочие приведут в порядок тротуары, их выложат плиткой. Также в следующем году планируется отремонтировать проблемный мост на улице Базарной, который, по мнению специалистов, находится в плачевном состоянии и может попросту рухнуть. Сейчас по мосту запрещено движение большегрузных автомобилей и автобусов. По предварительным расчетам на реконструкцию этого сооружения потребуется порядка 30 миллионов рублей — эти средства город рассчитывает получить из областного бюджета.

Также администрация намерена выполнить в 2019 году предписание прокуратуры Ленинского района, которая в этом году проверила сооружения, расположенные на Рассказовском шоссе и выяснила, что одно из них нуждается в обновлении, а другое — в капитальном ремонте. Эти работы, как следует из плана мэрии, запланированы на 2019 год. Кроме того, в Тамбове собираются отремонтировать путепровод через железнодорожные пути по улице Октябрьской, работы проведут на площади почти 18 тысяч кв. м.

Наиболее масштабными проектами станут ремонт улицы Киквидзе (от ул. Авиационной до трассы Москва-Волгоград), улицы К. Маркса (от ул. Астраханской до ул. Интернациональной), улицы Авиационной (от. ул. Комиссара Московского до Ипподромной), улицы Магистральной (от ул. Рылеева до ул. Мичуринской) и Моршанского шоссе (от пл. Комсомольской до ул. Урожайной). В порядок приведут и дорогу, по которой проходит маршрут 17-го городского автобуса (от ул. Гагарина до ул. Лагерной). В течение строительного сезона 2019 года там отремонтируют порядка 14000 кв. метров асфальтового покрытия.

Намерены реализовать в последующие годы и ряд других, менее значительных ремонтных работ. Так, на 2019-2020 года намечен ремонт улиц: Уфимская, Стадионная, Самарская, Уральская, Южная, Фрунзе, Шлихтера, Пятницкая, Куйбышева (от ул. Пролетарской до ул. Базарной), Делегатская, Тулиновская, А. Бебеля (от ул. К. Маркса до ул. Железнодорожной), Эскадронная, Базарная (от ул. Октябрьской до Северной площади), комиссара Московского (от ул. Октябрьской до ул. Киквидзе), Носовская (от ул. Интернациональной до ул. Студенецкой), ул. 40 лет Октября. Также в городе запланирован ремонт ряда проездов. Кстати, в 2019 году на ремонт дорог и содержание в городском бюджете заложено почти 600 миллионов рублей.

Ремонт ведется, но тамбовчане недовольны

Тамбов оказался на 105 месте в рейтинге по качеству дорог и доступности парковок. Состояние городской дорожной сети и парковки оценивали сами жители. При этом оценили достаточно низко - 4,5 балла из возможных 10. Рейтинг качества дорог и доступности парковок составили специалисты Domofond.ru. Они предложили респондентам оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своём районе» по десятибалльной шкале. Для каждого региона был рассчитан средний балл. Тамбов в рейтинге по качеству дорог и доступности парковок занял 105 место из 150-ти со средним баллом 4,1. В числе лидеров оказались города Грозный, Геленджик и Тюмень. В аутсайдерах значатся Рубцовск в Алтайском крае, Новочеркасск в Ростовской области и Ковров во Владимирской области. Спичка: В 2020 году в Тамбове запланирован ремонт 63 участков дорог, правда денег из бюджета на эти цели выделят меньше, чем в 2019 — всего 456 миллионов. Фотоподпись: На ремонт дорог из горбюджета пойдут почти 600 млн рублей