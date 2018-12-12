В Тамбове на «перекрестке смерти» пострадала женщина-пешеход

В Тамбове снова произошла авария на злополучном перекрестке улиц Чичканова и Советской, в результате здесь пострадал пешеход.

По данным регионального УГИБДД, ДТП зафиксировали 3 декабря в 17 часов 16 минут. В это время автомобиль «Nissan Juke» поворачивал с улицы Советской налево, в этот момент в него врезалась «Лада Приора», которая ехала по прямой со стороны «Динамо». На перекрестке произошло столкновение, после которого отечественный автомобиль потерял управление и его выбросило на тротуар, где в это время находились люди. Неконтролируемая машина с легкостью преодолела барьерные заграждения, после чего сбила женщину и повредила дорожный знак. По свидетельству очевидцев, на пути несущегося на пешеходов авто находился еще один мужчина, но ему чудом удалось увернуться и спастись.

- За рулем автомобиля «Nissan Juke» находилась 50-летняя женщина, отечественным автомобилем управлял 20-летний водитель, - сообщили в региональном УГИБДД. - Никто из них не пострадал. Травмы получила 41-летняя женщина-пешеход. На автомобиле скорой помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Напомним, на аварийно-опасном перекрестке постоянно происходят аналогичные аварии. Самое страшное ДТП случилось здесь в августе 2016 года, когда автомобиль «Форд Фокус» после столкновения с «Ладой Калиной» также выскочил на тротуар и насмерть сбил 26-летнего пешехода. Еще одна трагедия произошла здесь в 2012 году, при схожих обстоятельствах автомобиль «БМВ» выскочил на тротуар и сбил дорожный знак, тяжелая конструкция упала на девушку-пешехода, которая позже скончалась в больнице.

Горожане, напуганные этими случаями давно просили власти обезопасить перекресток для пешеходов. До этого момента городские власти уверяли, что предпринять они ничего не могут, а любые перемены в организации движения на этом участке приведут к пробкам. Всерьез за эту проблему взялись летом этого года, после очередного ДТП на Чичканова/Советской, которое произошло 24 июня. Снова из-за вылета автомобиля на тротуар здесь пострадала женщина-пешеход. В начале июля власти заявили, что скорее всего таким решением станет запрет поворота налево на опасном перекрестке, но принять конкретное решении тамбовчанам обещали только после того, как выяснят мнение экспертов по этому вопросу, а также изучат возможности для движения по расположенным рядом улицам.

В итоге действительно было принято решение о запрете левого поворота на проблемном перекрестке. Кстати, параллельно вопрос о том, как обезопасить перекресток обсуждался в соцсетях, здесь даже провели голосование.Тамбовским автомобилистам предлагали выбрать наиболее оптимальный вариант изменения схемы движения. По итогам этого опроса 74 процента из 308 его участников высказались за введение поворота налево на Чичканова по стрелке, а 26 процентов – за полный запрет поворота налево, что в итоге и было сделано.

Впрочем, не исключалось, что в будущем на перекрестке движение организуют по другому, но до сих пор здесь ничего не изменилось. После очередной аварии, горожане сделали вывод, что предпринятые еще летом меры, эффективными назвать никак нельзя и запретами никаких положительных изменений на перекрестке добиться не удалось, что и показал последний случай. Тамбовчане предлагают новые подходы решения проблемы на опасном перекрестке, в их числе пересмотр пропускной способности перекрестка, организация дополнительных секций поворота налево и направо, а также увеличение времени для «мигающего» зеленого, перед тем, как он загорится в «зеленом» разрешающем режиме.