В тамбовском садике требовали «плату» за место

Жалоба, которую летом этого года разместили на неофициальном сайте губернатора Тамбовской области родители одного из детских садов города Рассказово, спустя несколько месяцев разбирательств стала поводом для возбуждения уголовного дела.

По словам родителей дошкольников, руководитель сада обложила людей самыми настоящими поборами. Платить заставляли буквально за все, в отчаянии они попросили защиты у региональных властей.

- В детском саду собирают с родителей вступительные 5000 рублей, прикрываясь договором о благотворительном пожертвовании, - рассказывали родители дошколят в августе этого года. - Люди вынуждены платить эту немалую сумму, так как их шантажируют тем, что ребёнка просто напросто не зачислят в садик, а вы сами понимаете, как сложно сейчас получить место, и родители покорно сдают, понимая, что управы на них нет... После этого объявили, что 1 сентября нужно сдать ещё по 1000 рублей на моющие средства, плюс купить бокалы на всю группу, и сдать по 600 рублей на канцтовары! Где деньги, выделенные государством на нужды сада? Почему с помощью шантажа родителей вынуждают сдавать такие огромные суммы, откуда у нас столько денег? Группы ведь полностью укомплектовывают посудой, вещами, игрушками и т.д. Это что же получается, дети с прошлого выпуска все абсолютно побили, поломали и унесли, поэтому приходится все с нуля закупать? Требуем разобраться в этом произволе!

Разбирательство себя ждать не заставило. Как рассказали тогда в администрации Тамбовской области, получив гневное сообщение от родителей рассказовских малышей, Александр Никитин инициировал проверку детского сада.

- Факты, указанные в обращении, подтвердились, - пояснили в администрации Тамбовской области. - К руководителю детского сада «Радуга» будут приняты меры дисциплинарной ответственности. Кроме того, по требованию родителей денежные средства им будут возвращены в полном объеме. Детские сады региона находятся на достаточном финансовом обеспечении. И все пожертвования со стороны родителей являются исключительно их добровольным решением.

Но лишь взысканием, дело, как выяснилось позднее, не закончилась. Информацией, изложенной в сообщении на сайте губернатора, заинтересовались в прокуратуре Рассказовского района и провели по этому поводу проверку.

- Установлено, что в период времени с июня 2013 по настоящее время заведующая детским садом, нарушая принцип добровольности предоставления благотворительных пожертвований, а также общедоступности и бесплатности дошкольного образования, на основании фиктивных решений Управляющего совета учреждения заключила с родителями групп детского сада договоры благотворительного пожертвования о передаче денежных средств в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка при принятии его в детский сад, - рассказали о результатах проверки в прокуратуре Тамбовской области. - Эти деньги взимались якобы на нужды детского сада: для приобретения постельного белья, игрушек методической литературы и даже декоративного камня.

Если родители отказывались платить внушительную сумму в качестве «благотворительного пожертвования», заведующая сообщала, что может и не зачислить малыша в детский садик. На родителей эта угроза действовала и большинство предпочитали оплатить взнос, нежели остаться совсем без места в дошкольном учреждении.

По данным прокуратуры, практику «добровольных» пожертвований руководитель садика ввела еще в 2013 году. Так вот так за пять лет ей удалось собрать с родителей более 1,7 миллиона рублей.

В прокуратуре считают, что устанавливая добровольно-принудительный взнос, заведующая детским садом нарушила сразу несколько федеральных законов, в частности «Об образовании в Российской Федерации» и «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». В первом случае речь идет о том, что образование, в том числе дошкольное, в нашей стране бесплатное, во втором законе говорится о том, что родители могут оказывать помощь детским садам и школам, которые посещают их дети, но только добровольно.

- Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением федерального законодательства, - уверены в прокуратуре Тамбовской области.

Результаты проверки прокуроры в итоге направили для принятия решения в следственный комитет. И там на основании представленных данных сейчас приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». На сегодняшний день следователи установили факт сбора «пожертвований» с апреля по август 2018 года, но не исключено, что в ходе расследования подтвердятся данные прокуратуры о том, что такая ситуация в дошкольном учреждении происходила в течение последних нескольких лет.

- Известно, что сумма для благотворительной помощи озвучивалась руководством и педагогическим составом в формируемых группах при проведении первых ознакомительных родительских собраний, и формально являлась условием принятия ребенка в детский сад, - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - С апреля по август текущего года между заведующей и родителями, это более 80 человек, заключены договоры о благотворительных пожертвованиях в размере 5 тысяч рублей. Эти средства родители перечисляли деньги через терминалы и банк, на указанный в договоре лицевой счет.

В рамках уголовного дела следователи намерены выяснить, как руководитель детского сада распоряжалась полученными от родителей деньгами. Действительно ли они шли на нужды сада или какие-либо другие, пока неясно.