В Тамбове инвалиды могут лишиться здания?

В областном центре возникла конфликтная ситуация между горадминистрацией и региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Последнее боится остаться без здания, которое арендует у города с 2008 года. Его организации предоставили для создания рабочих мест для инвалидов. Но строилось оно как тяговая подстанция троллейбусного депо.

- Для того, чтобы приспособить здание на ул. Мичуринской, 112 К для целей нашей организации, в нем необходимо было провести реконструкцию, - рассказывает председатель тамбовской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Елена Андропова. - Для этого объекта выполнили проект по реконструкции, согласно которому на первом этаже разместятся мастерская по ремонту автомобилей, на втором этаже – административные помещения и учебный центр.

Все работы в рамках проекта удалось сделать на средства правительственной субсидии, которую получило общество. В общей сложности на реконструкцию здания, по словам Елены Алексеевны, потратили 8 миллионов рублей. Средства, вложенные в здание, муниципалитет зачел в счет арендной платы. Но сейчас эта сумма себя исчерпала и с общества инвалидов город требует уже «живые» деньги. На сегодняшний день долг составляет более 240 тысяч рублей, оплатить его у организации возможности нет. Вместе с тем, по закону, как некоммерческая организацию общество инвалидов может претендовать на поддержку, и, как показывает опыт других регионов, на безвозмездное использование здания.

Именно с такой просьбой — о бесплатном предоставлении здания общество инвалидов еще в сентябре обратилось к главе города Сергею Чеботарёву. Ответ на нее направила председатель комитета по управлению городским имуществом Анна Курманова. В документе сообщалось, что рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче имущества можно только после окончания сроков аренды помещения, а он заключен до мая 2020 года.

Тогда в обществе инвалидов решили расторгнуть договор с мэрией, тем более, что платить за здание им больше нечем. В дальнейшем это позволило бы городу передать здание в пользование обществу инвалидов бесплатно. С этой просьбой организация инвалидов обращалась и к городским, и к областным властям, но, по словам Елены Андроновой, выполнять ее никто не спешит. Тем временем, из-за долгов общество опасается стать банкротом...

Как выяснилось, городская администрация не против расторгнуть договор аренды и рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче здания инвалидам. Вот только для того, чтобы это сделать, общество, вместе со всем установленным там оборудованием должно куда-то выехать.

- Мы обратились в комитет по управлению имуществом разрешить нам пребывание в здании до решения ситуации о безвозмездном пользовании, - продолжает Елена Алексеевна. - В здании находится оборудование автосервиса, демонтаж и хранение которого принесет большие издержки, а решение нашего вопроса затягивалось из-за занятости главы города и председателя комитета по имуществу. Также у нас в помещении находится швейное оборудование (13 профессиональных швейных машин), инвентарь для автошколы, мебель для обучающегося класса, витрины. До настоящего времени ответ на наше обращение не получен. Мы планируем создать рабочие места для инвалидов на базе нашей организации, но так как не решен вопрос с пребыванием в данном помещении, мы не можем вести полноценную деятельность.

Но в администрации города намерены четко следовать букве закона и к этим аргументам не прислушиваются.

-- ТОО «Всероссийское общество инвалидов» обратилось с заявлением о расторжении договора аренды с условием, что организация будет находиться в данном здании до момента принятия решения о передаче его безвозмездное пользование, - пояснили в мэрии Тамбова. - Однако в соответствии с действующим законодательством и условиями договора аренды арендатор обязан освободить арендуемое имущество и сдать его арендодателю по передаточному акту. ТОО «ВОИ» предложили сообщить дату и время сдачи указанного нежилого здания для оформления передаточного акта. До настоящего времени здание не освобождено, таким образом расторжение договора аренды невозможно.