42 тамбовчанина умерли в этом году от отравления алкоголем

Жители Тамбовской области продолжают травиться алкоголем. И это несмотря на то, что в регионе вот уже несколько лет действует временное ограничение на продажу спиртного, напомним, его не продают в магазинах ночью: с 21 до 8 часов утра. А после массового отравления в Иркутске концентратом для принятия ванн под названием «Боярышник» в 2016 году, когда в больницах оказались 123 человека, из которых 78 умерли, в России ввели ограничение на продажу аналогичных бытовых жидкостей в магазинах. Исполнение этого закона в нашем регионе проверяют специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас санитарные врачи поделились результатами своей работы.

- С января по октябрь этого года специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в рамках организованных внеплановых проверок и рейдов проверили деятельность 253 организаций торговли и проконтролировали 330 объектов, где ведется розничная реализация пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре. - Нарушения нашли в 5 торговых точках, спиртосодержащую жидкость в этих магазинах продавали еще и по заниженной цене.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в магазине ООО «Рябинка» они обнаружили в продаже 10 флаконов одеколона «Шипр». Флакон объемом 80 миллилитров продавали по 30 рублей за штуку, «крепость» парфюма составляла 60%. ООО «Владислав» в Моршанском районе располагало более широким ассортиментом продукции. Здесь контролеры нашли одеколон «Саша», «Дипломат», «Консул» в количестве 6 флаконов по 86 миллилитров по цене 32 рубля за каждый и 13 флаконов тройного одеколона по 99 мл, содержащих 60% спирта. Легендарный «Тройной» продавался и в торговой точке индивидуального предпринимателя Федосеева из Пичаевского района. Здесь его можно было купить по 37 рублей за флакон. В Сосновском районе ООО «Луч» реализовывало одеколоны «Старый Арбат», «Тройной», а ООО «Альянс» - одеколона «Мистер» емкостью 100 мл по цене 35 руб. за флакон, что, по данным санитарных врачей, является нарушением постановления главного государственного санитарного врача РФ от 5 апреля этого года. Согласно этому документу, в стране продлили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Речь в данном случае идет о торговле товарами с содержанием этилового спирта больше 28% по цене ниже минимальной розничной цены алкоголя.

Напомним, запрет не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также спиртосодержащую продукцию с использованием ограничителей, которые не позволяют употреблять ее внутрь.

По результатам проверки специалисты тамбовского Роспотребнадзора сняли с реализации и утилизировали 10 партий парфюма, это в общей сложности 137 флаконов объемом 14 литров. В отношении руководителей торговых точек за нарушения составили 6 протоколов, их оштрафовали на общую сумму 18 000 рублей.

В целом же, по мнению специалистов, ограничительные меры на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, смогли улучшить ситуацию.

- С 1 января по 7 ноября на территории Тамбовской области было зарегистрировано 217 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащей продукцией, из них 42 с летальным исходом, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. - При этом количество случаев отравлений в нашем регионе снижается с каждым годом, в том числе стало меньше смертей. Так, в этом году, по сравнению с 2014 отравлений алкоголем стало меньше на почти 40%, с 2015 — на 36,5, с 2016 — на 34,4% и с 2017 — на 17,5%.

Что касается смертности от алкоголя, то в 2018 году в нашем регионе умерли 42 человека — это в 2,8 раза меньше, чем в 2014 году; в 2,7 раза меньше, чем в 2015 году, в 2,9 раза меньше, чем в 2016 году, в 1,4 раза меньше, чем в 2017 году.

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