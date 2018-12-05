В Тамбове ударили по коррупции

По данным СУ СК России по Тамбовской области, за 9 месяцев 2018 года по делам коррупционной направленности возбудили 40 уголовных дел, это немногим меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда таких дел было 46. Фигурантами преступлений становятся хорошо известные в области люди, ежегодно растут и суммы "вознаграждений". «КП» составило рейтинг самых «дорогих» мздоимцев, которые попались на взятках в этом году.

Самые крупные взятки — налоговикам

В апреле этого года вынесли приговор теперь уже бывшей начальнице областной налоговой службы Любови Круговой. На следствии и в суде установили, что находясь на высоких должностях в налоговой службы, а в последнее время занимая пост начальника УФНС по Тамбовской области Любовь Кругова с 2006 по 2013 годы получала взятки от руководителей коммерческих фирм. За это женщина обеспечивала им общее «покровительство» - не проводила налоговые проверки, а если проводила и выявляла нарушения, помогала снизить сумму штрафов и уменьшить наказание. Выяснилось, что взятки Кругова брала автомобилями, деньгами (общая сумма взяток составила 12 миллионов рублей), недвижимостью и услугами — так, ООО «Сосновская ПМК-2» построила ей дом в Сосновском районе, еще одна организация фиктивно устроила на работу родственницу Круговой.

После того, как о «деятельности» главного налоговика области стало известно правохранителям, ее освободили от должности и возбудили уголовное дело. Свою вину Любовь Кругова так и не признала. Тем не менее суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы со штрафом в 25 миллионов рублей.

Правда в колонию преступница так и не отправилась. Во время суда она находилась под домашним арестом, так вот арест с нее сняли, а под стражу не взяли, поэтому женщине удалось скрыться. Зато ее коллега, трудившаяся в межрайонной инспекции ФНС получила реальное наказание — за взятку в 2 миллиона рублей 38-летняя женщина отправилась в колонию на 9 лет и заплатит штраф 6 миллионов рублей.

МЧСовец получил за взятки условно

Немного «бюджетнее» по размеру оказались взятки, которые получают сотрудники МЧС. В октябре этого года осудили бывшего заместителя начальника регионального ГУ МЧС России Игоря Фатькина. Мужчина получал деньги от представителей фирм и индивидуального предпринимателя, занимающихся монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом средств пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили несколько эпизодов преступной деятельности сотрудника МЧС, - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Так, подтвердилось получение им лично с сентября 2014 по июнь 2015 года от представителей одной из фирм 780 тысяч рублей, а с июня по ноябрь 2016 года - получение через посредника от представителя другой фирмы 125 тысяч рублей. Кроме этого, через подчинённого сотрудника он получал от индивидуального предпринимателя ежемесячно денежные средства в размере 10 % от его дохода, всего за непродолжительный период времени - около 70 тысяч рублей.

40 взяточников поймали "за руку"

18 ноября 2016 года после получения очередной взятки Игоря Фатькина задержали в своем рабочем кабинете сотрудники регионального УФСБ России. Приказом Министра МЧС России его уволили со службы по виновному основанию. Приговором суда ему назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно со штрафом 1 миллион 600 тысяч рублей. Кстати, бывший коллега нечистого на руку МЧСовца — Вадим Зулаев, который попался на взятке в 200 тысяч рублей, в 2016 году за это преступление получил 7 лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей.

От 500 рублей до 80 тысяч

Именно в таких пределах варьировались суммы взяток у бывшего начальник отдела регионального государственного надзора за подъемными сооружениями Верхне-Донского управления Ростехнадзора. За вознаграждение мужчина, в рамках своей компетенции, «помогал» снять с учета опасные производственные объекты, разрешал деятельность опасных производств до оформления всей необходимой документации. давал негласные разрешения на фактический запуск производственного процесса до оформления документации.

- Помимо этого, при проверке правил эксплуатации башенных кранов строительной организацией, у которой он приобрёл квартиру со «скидкой», руководитель дал указание подчиненному сотруднику внести в документы по результатам проверки лишь незначительные нарушения, - рассказывает Елена Кярсна. - В общей сложности сотруднику Ростехнадзора удалось незаконно получить около 250 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с конфискацией предмета взятки - 220 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

КСТАТИ

Взяткодателей наказали штрафами

Как сообщают в региональном СКР, не удалось избежать ответственности и фирмам, которые «платили» взяточникам деньги.

- Речь идет об административной ответственности юридических лиц по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Если в ходе расследования уголовного дела выявляются такие факты, то следственный орган передает соответствующие материалы в прокуратуру, где и возбуждаются административные дела, - объясняют в региональном СКР. - В итоге организации привлекли к административной ответственности по статье незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Так, к 20-миллионному штрафу за коррупционное правонарушение привлечено ООО «Сосновская ПМК-2», которое построило дом для бывшего руководителя УФНС России по Тамбовской области Любови Круговой за общее покровительство деятельности и «минимизацию» последствий налоговых проверок. За ускорение процедуры регистрации экспертизы крана, проведенной ООО «Нефтехимпроект», ее представитель передавал сотруднику регионального государственного надзора за подъемными сооружениями Верхне-Донского управления Ростехнадзора определенный процент от стоимости данных экспертиз. В итоге эта фирма оштрафована на один миллион рублей.