Цифровой больничный: просто и удобно

«Комсомольская правда» и региональный Фонд социального страхования провели круглый стол, участниками которого стали также представители управления здравоохранения области, лечебных учреждений, предприятий, Всероссийского общества инвалидов и жители, которые пользуются услугами фонда.

Среди уже действующих и хорошо знакомых жителям нашего региона сервисов - «Электронный листок нетрудоспособности».

-Только в этом году 20 тысяч тамбовчан вместо обычного бумажного больничного получили электронный, и по достоинству оценили этот сервис, - сообщила заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ФСС Юлия Патрина.

Преимуществ электронного больничного над бумажным несколько. Прежде всего в том, что электронный документ невозможно потерять или подделать. А с его внедрением система выплат стала прозрачной и понятной для всех получателей.

По словам бухгалтера АО МЛРЗ «Милорем» Елены Акимовой, все, что в данном случае требуется от организации-работодателя – это своевременно вносить страховые взносы, что тоже можно сделать в электронной форме.

Заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ирина Шитикова назвала медицинские учреждения, где электронный листок нетрудоспособности активно вытесняет бумажный.

-Мичуринская центральная районная больница более половины листков нетрудоспособности выдает в электронном виде, городская детская поликлиника им. В. Коваля — 50%, тамбовская областная детская клиническая больница — 26%. Особое внимание заслуживает тот факт, что цифровизация коснулась не только городских учреждений, но и районных больниц, причем всех! Очень хорошо работает Бондарская ЦРБ, Гавриловская ЦРБ, Ржаксинская ЦРБ. Внедрение электронного листка нетрудоспособности значительно упростило взаимодействие пациентов с медицинскими организациями и освободило сами организации от рутинной бумажной работы. Безусловно за цифровыми организациями будущее, и это будущее уже наступило — мы в нем живем и работаем.