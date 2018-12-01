2018-12-02T01:00:01+03:00
Здоровье

Цифровой больничный: просто и удобно

Сотрудники тамбовского отделения Фонда социального страхования рассказали об новых интернет-сервисах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
..Фото: Ирина БУРЯКОВА
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» и региональный Фонд социального страхования провели круглый стол, участниками которого стали также представители управления здравоохранения области, лечебных учреждений, предприятий, Всероссийского общества инвалидов и жители, которые пользуются услугами фонда.

Среди уже действующих и хорошо знакомых жителям нашего региона сервисов - «Электронный листок нетрудоспособности».

-Только в этом году 20 тысяч тамбовчан вместо обычного бумажного больничного получили электронный, и по достоинству оценили этот сервис, - сообщила заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ФСС Юлия Патрина.

Преимуществ электронного больничного над бумажным несколько. Прежде всего в том, что электронный документ невозможно потерять или подделать. А с его внедрением система выплат стала прозрачной и понятной для всех получателей.

По словам бухгалтера АО МЛРЗ «Милорем» Елены Акимовой, все, что в данном случае требуется от организации-работодателя – это своевременно вносить страховые взносы, что тоже можно сделать в электронной форме.

Заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ирина Шитикова назвала медицинские учреждения, где электронный листок нетрудоспособности активно вытесняет бумажный.

-Мичуринская центральная районная больница более половины листков нетрудоспособности выдает в электронном виде, городская детская поликлиника им. В. Коваля — 50%, тамбовская областная детская клиническая больница — 26%. Особое внимание заслуживает тот факт, что цифровизация коснулась не только городских учреждений, но и районных больниц, причем всех! Очень хорошо работает Бондарская ЦРБ, Гавриловская ЦРБ, Ржаксинская ЦРБ. Внедрение электронного листка нетрудоспособности значительно упростило взаимодействие пациентов с медицинскими организациями и освободило сами организации от рутинной бумажной работы. Безусловно за цифровыми организациями будущее, и это будущее уже наступило — мы в нем живем и работаем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Новости 24
В Тамбовской области муж до смерти избил жену в день ее рождения
Из строящегося тамбовского свинокомплекса рабочие украли утеплитель
Тамбовскому осужденному пытались передать сигареты с наркотиками
На Тамбовщине школьный спортзал отремонтируют за 2,5 млн рублей
В тамбовском селе отечественный внедорожник улетел в кювет
Стали известны подробности аварии на перекрестке улиц Советской и Чичканова в Тамбове
На Тамбовщине под охрану возьмут кладбище, где покоится отец композитора Рахманинова
В Тамбове выпало 7 сантиметров снега
На перекрестке Советской и Чичканова в Тамбове на тротуаре снова сбили пешехода
Тамбовчан приглашают обсудить новый Генплан города
Цыганка из Тамбова обокрала 95-летнюю кировскую пенсионерку
В тамбовскую колонию попал человек, имени которого никто не знает
Тамбовская колония изготовит детали, из которых в столице возведут ангары