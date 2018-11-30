Тамбовчанка, чей долг оплатил шейх: «Каждые сутки в больнице обходились в 600 тысяч, но увезти маму было нельзя»

Тамбовчанка Анастасия Попова, которая 25 октября приехала на отдых в город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, и представить не могла, каким кошмаром обернется для нее эта поездка. Здесь она лишилась мамы и оказалась должна местному госпиталю астрономическую сумму, которой у семьи попросту не было.

В путешествие поехали со страховкой

- В Дубай я отправилась вместе с двумя дочерьми трех и 11 лет. И с мамой, ей было 57, - рассказывает 34-летняя Анастасия Попова. - Это не первая наша совместная поездка в Арабские Эмираты, мы уже бывали здесь на отдыхе. Я влюбилась в эту страну после первого же визита туда, понравилось все - климат, люди.

Анастасия, как бывалая путешественница, самостоятельно забронировала апартаменты в одном из отелей Дубая, а также оформила на сайте страховой компании полисы для себя, детей и мамы. Сумма покрытия по страховке составляла 30 тысяч евро, или 2,5 миллиона рублей на каждого.

Несколько дней семья Анастасии прекрасно проводила время на отдыхе.

Анастасия на отдыхе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Трагедия случилась 29 октября, - вспоминает женщина. - Утром мы ходили с мамой на море, а около 17 часов направились к бассейну, который располагался у здания отеля. Мама стала спускаться по лестнице в воду, потом вдруг схватилась за сердце и сказала: «Настя, мне плохо!». Я успела схватить ее за руку, стала кричать и звать на помощь.

Спустя несколько минут к бассейну подбежали люди - служащие и постояльцы отеля, они помогли Анастасии вытащить маму из воды, вызвали скорую. К этому моменту женщина потеряла сознание, у нее вывалился язык, а изо рта пошла пена. Вскоре приехали медики, которые приняли решение экстренно госпитализировать тамбовчанку. Дочь поехала в больницу вместе с ней. Детей пришлось оставить русским соседям по отелю - совершенно незнакомым людям. Но в критической ситуации выбирать не приходилось. Кстати, сейчас Анастасия общается с выручившей ее семьей по Интернету.

Наталью Попову на скорой доставили в ближайшую к отелю больницу - Saudi German Hospital. Здесь женщине провели реанимационные мероприятия, сделали томографию мозга, чтобы исключить инсульт, и УЗИ сердца, которое показало расслоение аорты прямо над сердцем и множество мелких разрывов. Врачи были практически уверены в летальном исходе тяжелой пациентки и, как вспоминает Анастасия, даже начали приносить соболезнования.

- Я была в шоке, - делится наша собеседница. - Готова была на что угодно, лишь бы спасти маму. Врачи госпиталя сказали мне, что случай практически безнадежный и единственное медицинское учреждение, где могут сделать сложнейшую операцию, которая требуется, - это American Hospital Dubai. Тогда мне это название ни о чем не говорило и, подписав документы на транспортировку, которую мама могла и не пережить, мы решили ехать в эту больницу.

Позже выяснилось, что американский госпиталь, в который посоветовали обратиться, - одно из самых дорогих лечебных учреждений в ОАЭ и считается VIP-клиникой. Цены здесь соответствующие...

Наталья Попова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После операции врачи обнадежили

После того как Анастасия приняла решение о переезде в американский госпиталь, врачи, проводившие диагностику Натальи, связались с клиникой, переслали туда документацию пациентки, и в American Hospital Dubai начали готовиться к операции. Провели ее ранним утром 30 октября. После окончания врачи сообщили встревоженной дочери, что операция прошла успешно и у ее мамы есть все шансы на выздоровление.

- Сразу после этого мне сказали, что операция стоила 3 334 000 рублей, - говорит Анастасия Попова. - Я рассчитывала, что часть этой суммы покроет страховка.

Со страховой компанией женщина пыталась связаться сразу после того, как мама оказалась в больнице. Но, по словам Анастасии, трубку там никто не брал. Когда дозвониться все же удалось, организация пообещала возмещение в размере положенных 2 500 000 рублей, но выполнять свои обязательства не торопилась. При этом Анастасия уже оплатила услуги «скорой» в размере 40 000 рублей, 200 000 рублей отдала в больнице, куда изначально попала ее мама, и оставалась должна там за обследование еще порядка полумиллиона. В качестве залога в Saudi German Hospital оставили паспорт пациентки.

Несмотря на оптимистичные заявления врачей, спустя два дня у Натальи Поповой, находившейся в коме, начались осложнения. Сначала отказали почки. Как объяснили медики, произошло это из-за большой кровопотери.

- Врач-нефролог, с которым я разговаривала в госпитале, сказал, что почки со временем восстановятся, процесс это долгий и потребует длительного лечения, - вспоминает Анастасия. - Мне пообещали, что маму подлечат до состояния, когда ее без опасности для жизни можно будет отвезти домой.

Сутки в больнице обходились в 600 тысяч

Женщину подключили к аппарату «искусственная почка». Анастасия признается: к этому моменту она уже понимала, что долг перед клиникой ежедневно растет в геометрической прогрессии: сутки в больнице обходились в 600 тысяч рублей. Но на тот момент ничего предпринять было нельзя - переезда в другую, бюджетную больницу, женщина бы не перенесла. При этом Наталья, казалось бы, начала постепенно восстанавливаться: она вышла из комы, реагировала на дочь. Анастасия была уверена, что все обойдется и скоро они с мамой вернуться домой.

Пока пациентка находилась в больнице, в Арабские Эмираты приехал муж Анастасии. Семье удалось собрать около 2 миллионов рублей, которые они заплатили госпиталю. 8 ноября мужчина уехал в Тамбов. Дочерей он забрал с собой.

Спустя три недели после операции состояние Натальи Поповой резко ухудшилось. А 20 ноября она скончалась. Врачи сообщили дочери, что причиной смерти стала тромбоэмболия - закупорка сосудов оторвавшимся тромбом. Это было еще одно послеоперационное осложнение, которое стало для пациентки фатальным...

Тамбовчанка в больнице.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Задолжала 14 миллионов

Несмотря на то что спасти тамбовчанку не удалось, американский госпиталь выставил ее дочери счет за операцию и оказанные услуги. Он оказался огромным и, как признается Анастасия, абсолютно непосильным для их семьи.

- За 20 дней в больнице с операцией и всеми процедурами с меня потребовали 783 000 дирхам - это 14 000 000 рублей, - рассказывает наша собеседница. - К этой сумме еще нужно было прибавить стоимость бальзамирования и транспортировки тела мамы в Россию. То есть в общей сложности нам требовалось оплатить 15 000 000.

С просьбой о помощи женщина обратилась везде, куда только могла: сообщила о своей беде в соцсетях, написала в Фонд Русской православной церкви в Объединенных Арабских Эмиратах, в российской консульство, губернатору Тамбовской области Александру Никитину, рассказывала о случившемся СМИ. Друзья Анастасии организовали в соцсетях группу помощи и начали сбор средств.

Тамбовчане, кстати, по-разному отреагировали на просьбу. Нашлись злопыхатели, призывавшие не перечислять деньги состоятельной семье, которая может позволить себе дорогой отдых в Арабских Эмиратах. Но у большинства земляков ситуация, в которой оказалась молодая женщина, вызывала сочувствие. В итоге за три дня жители региона перечислили для Анастасии 574 000 рублей. Конечно, учитывая общую сумму долга, эти деньги не смогли бы выручить тамбовчанку из беды, но тут спасение пришло оттуда, откуда его никто не ожидал.

Что спровоцировать серьезное заболевание до сих пор неизвестно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Шейх узнал о проблеме из СМИ»

- 24 ноября позвонили из офиса правителя города Дубай и премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, - рассказывает Анастасия. - Мне сообщили, что шейх, узнав о моей ситуации, принял решение помочь и оплатит долг, образовавшийся перед дорогой клиникой, а также возьмет на себя расходы по доставке тела мамы на родину и купит мне билет. Своего спасителя я, правда, ни разу не видела, но с сотрудниками его офиса мы были на постоянной связи. Как я поняла, шейх узнал о моей проблеме из СМИ. В ОАЭ очень популярен канал Russia Today Arabic, там рассказали о моей проблеме. А так как СМИ в Дубае очень серьезно «мониторят», информация дошла и до правителя.

Кстати, сообщения о том, что тамбовчанка могла оказаться заложницей в арабской стране из-за огромного долга, не соответствует действительности. Как предполагает Анастасия, произошла путаница: СМИ сообщали о том, что ее паспорт находится у клиники в залоге. На самом деле это документы ее мамы долгое время оставались в Saudi German Hospital. И забрать их она смогла только после того, как страховая компания наконец-то погасила долг в полмиллиона.

- Мои документы всегда находились при мне, - говорит Анастасия Попова. - Я, наверное, могла в любой момент уехать из Арабских Эмиратов, но тогда мне не отдали бы тело мамы, а это было для меня неприемлемо.

В общей сложности Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заплатил клинике, где не смогли спасти пациентку, 10 000 000 рублей. Еще 2 000 000 семья внесла самостоятельно, и 2 000 000 покрыла страховая фирма. Помимо финансовой помощи правитель Дубая помог тамбовчанке в оформлении документов на вывоз из страны тела ее мамы.

- Как мне сказали, обычно на эту процедуру уходит около двух недель, - рассказывает Анастасия. - У меня благодаря помощи шейха все было готово через неделю. И я, наконец, смогла вернуться домой к семье. Дочки по мне очень скучали. До отъезда я поблагодарила правителя Дубая через все местные СМИ.

Настя вместе с мужем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«На здоровье мама не жаловалась»

Тамбовчанка до сих пор не знает, что могло спровоцировать серьезное заболевание у ее мамы. По словам Анастасии, женщина никогда не жаловалась на здоровье. Правда, иногда у нее повышалось давление. Наталья принимала таблетки, но никаких серьезных проблем у нее не было.

- Мама была на пенсии, но продолжала работать диспетчером на городской «Станции скорой медицинской помощи», - говорит Анастасия. - Отпуск мы проводили вместе, она очень любила наши путешествия, помогала мне в поездках с детьми.

30 ноября Наталью Попову похоронили в родном Тамбове. Несмотря на пережитое в Эмиратах, Анастасия уверена, что еще отправится в эту страну, где, с одной стороны, у нее случилось огромное горе, а с другой - произошла самая настоящая арабская сказочная история.

КСТАТИ

Собранные деньги отдали больным детям

Как только Анастасия Попова узнала о помощи, которую ей пообещал оказать шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сбор средств в соцсети остановили. Уже собранные деньги - 573 тысячи рублей - женщина решила направить на помощь больным детям.

Одним из тех, кто их получит, стал 9-летний Матвей Лазовский. У мальчика ДЦП, и ему периодически требуется проходить курсы реабилитации, которые благотворно сказываются на развитии ребенка. Анастасия перечислила для него 259 000 рублей.

- Оставшиеся 313 743 рубля мы перевели Арине Ларьковой, девочке из Тамбовской области, - продолжает Анастасия. - Аришка родилась без слуховых проходов и ушных раковин - сплошная черепная кость на месте предполагаемых ушных отверстий. В 2016 году Детский фонд смог приобрести для ребенка дорогой слуховой аппарат. Но по мере того, как девочка растет, прибор становится неэффективным. Малышке срочно требуется операция стоимостью 10 миллионов рублей, на каждое ушко по 5 миллионов... Родители девочки собирают деньги уже четыре года. Медлить нельзя: если не сделать операцию сейчас, то шансов услышать этот мир у Арины не будет. Большая часть - 8 миллионов рублей - уже есть. Пусть деньги, собранные для моей мамочки, помогут Арине слышать, а Матвею жить и развиваться. Я рада, что моя мама даже после своей смерти смогла помочь детям. Спасибо огромное всем неравнодушным людям, которые откликнулись на нашу беду!