В позитиве недели

Экономика

Новый плацкартный вагон: сделано в Тамбове

На всероссийской выставке «Транспорт России» был представлен макет плацкартного вагона нового типа, созданный на Тамбовском вагоноремонтном заводе. Внутреннее устройство вагона очень отличается от привычного. Все направлено на создание более комфортных условия для пассажиров. Удобная система освещения, шторы для организации личного пространства, розетки с USB-разъемами для зарядки гаджетов, индивидуальные столики с подстаканниками. В туалетах установят гигиенический душ и столики для пеленания. Впервые появятся перегородки, которые можно будет также использовать в качестве лестницы на верхние полки.

Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией.

Сейчас на заводе собирают первый вагон, который планируют запустить в тестовую эксплуатацию в конце года.

Директор предприятия Алексей Грибков, отметил, что мощности Тамбовского вагоноремонтного завода позволят выпускать до 600 пассажирских вагонов нового типа в год.

Социальная политика

Рассказово - лучший город для детей

Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних городов России подвел итоги всероссийского конкурса "Города для детей". В номинации «Города с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек» победил город Рассказово. В конкурсе приняли участие 165 муниципальных образований из 54 регионов.

Оргкомитет оценивал работу органов власти по улучшению положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализировались условия, созданные в городе для гармоничного воспитания детей и профилактики детского неблагополучия. В поле зрения жюри попали мероприятия по поддержке граждан, желающих принять или принявших детей на воспитание, по формированию ответственного отношения к родительским обязанностям.

- Наша победа - закономерный итог взаимодействия всех служб, работающих в интересах семьи и ради детей. Победа в конкурсе такого уровня - это огромное достижение и признание профессионализма специалистов, чья работа связана с реализацией семейной политики, - отметил глава города Рассказово Алексей Колмаков.

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Управление

«Лидеры Тамбовщины» закрепились за наставниками

На прошлой неделе финалисты регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины» узнали своих персональных наставников, с которыми будут работать над проектами в интересах тамбовчан. Каждый наставник взял под свое крыло по 1-4 финалиста.

Напомним, что конкурс «Лидеры Тамбовщины» стартовал по инициативе главы региона Александра Никитина летом этого года и завершился в октябре. Было подано 370 заявок, финалистами стали 30 участников, многие из которых вошли в кадровый резерв администрации области.

- В процессе конкурса сформировалась новая общность заинтересованных молодых людей - это самое ценное, что мы получили в результате,- отметил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

На совместной встрече наставников и молодых лидеров Тамбовщины были обсуждены перспективы развития конкурса в следующем году. Финалисты высказали идею о создании конкурсом собственной некоммерческой организации, чтобы расширить его возможности и формат.

Инициатор конкурса «Лидеры Тамбовщины», губернатор Тамбовской области Александр Никитин стал наставником Павла Путина и Алины Рыбиной. Первый вице-губернатор области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов взял под свою опеку сразу четырех финалистов: Юлию Жмаеву, Андрея Названцева, Яну Тутарскую и Михаила Исаева. Вице-губернатор, начальник управления финансов области Дмитрий Зубков будет работать с финалисткой Еленой Дудышевой.

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Международные связи

На сближение с Кореей

Делегацию посольства Республики Корея встречали в Тамбове и Котовке.

На территории Котовска прошел культурный обмен в рамках фестиваля «Корейские вечера». Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки российско-восточных проектов в сфере культуры и искусства «Художники жизни», который выиграл президентский грант на проведение фестиваля.

В рамках визита делегация посетила завод неваляшек, местный музей и выставку детских работ «Я рисую корейскую сказку». Затем состоялся совместный просмотр и обсуждение художественного фильма «Как один»: о том, что разделяет и сближает две Кореи и весь мир.

- Мы хотели бы сделать нашу область центром сотрудничества южно-корейских и российских деятелей искусства. В рамках фестиваля первого ноября уже стартовал Всероссийский танцевальный конкурс «Под музыку Кореи», через месяц начнётся конкурс художественного чтения корейской поэзии и прозы «Изумлённое сердце». В очном этапе фестиваля примет участие художественный руководитель Сеульского танцевального театра Хон Сонми, - поделилась руководитель некоммерческой организации Людмила Поликутина.

О мероприятиях фестиваля можно узнать на сайте НКО, перейдя по ссылке: https://www.recfund.org/korejskie-vechera-v-tambove.

В деловом пространстве «Геометрия бизнеса» обсуждались перспективы развития двусторонних отношений с представителями региональной власти. Диалог прошел в развитие сотрудничества, начавшегося на площадке Восточного экономического форума, где глава региона Александр Никитин презентовал представителям южнокорейского бизнеса экономический потенциал Тамбовщины.

- Наш внешнеторговый баланс с Южной Кореей составляет почти 3 миллиона долларов, что, конечно, не очень много. Но у нас большие перспективы. Южную Корею интересует продукция АПК. Уверен, что мы найдем хорошие возможности для расширения сотрудничества, - отметил тогда Александр Никитин.

На тамбовской земле стороны обсудили перспективы сотрудничества в образовательном, туристическом, культурном направлении.

Спорт

В Притамбовье появилось футбольное поле с искусственным покрытием

Появлению футбольного поля с искусственным покрытием в поселке Комсомолец Тамбовского района рады и мальчишки, и взрослые любители футбола.

Этот спортивный объект построен благодаря программе УЕФА и РФС «Хет-трик».

Футбольный клуб «Тамбов» совершил результативный рывок в Футбольной национальной лиге. Это было отмечено в Российском футбольном союзе. Поэтому Тамбовскую область включили в программу «Хет-трик». Мини-футбольное поле с искусственным покрытием размером 20х40 было предоставлено бесплатно. А работы по его установке, подготовке основания были проведены за счет средств муниципального бюджета. На эти цели Тамбовский район выделил 1,2 миллиона рублей.

На новом поле всегда многолюдно.

Мальчишки готовы гонять мяч с утра до вечера. Многие после школы сразу идут сюда.

Популярность футбола на Тамбовщине растет с каждым гододм. По информации управления по физической культуре и спорту области, сейчас этим видом спорта в регионе организованно занимаются около 25 тысяч человек. Многих, в том числе, вдохновляют и успехи футбольного клуба «Тамбов». На данный момент в первенстве ФНЛ 2018-2019 годов команда идет на втором месте.

Наталия Полякова

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области