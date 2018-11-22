Тамбовские чиновники и депутаты рассчитывают на громадные премии

В Тамбовской городской думе на заседании комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, которое прошло недавно, рассмотрели вопрос о выплатах премий первым лицам города. Информацией о ходе этого заседания поделился депутат гордумы Артем Александров. Вообще, ситуация в целом не является чем-то из ряда вон выходящим, такое вознаграждение — это обычная практика. Например, в открытых источниках можно обнаружить документы прежних лет, согласно которым премии в размере от 1 до 1,2 ежемесячного вознаграждения получали председатель гордумы, его заместитель и ряд депутатов, работающих на постоянной основе. Аналогичные премии, по словам Артема Александрова, местные законотворцы выписали себе и в прошлом году.

- Ежегодно Тамбовская городская Дума, как правило, по предложению комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями принимает решение о премировании депутатов работающих на постоянной основе, главы города, руководителей контрольно-счетной палаты и избирательной комиссии, - говорит Артем Александров. - Но в прошлом году общий размер средств, которые пошли на премии не превышал 1 миллиона рублей. Я и тогда голосовал против решения о премиальных выплатах, а сейчас, учитывая, что размер средств, которые придется потратить на эти цели, значительно вырос, высказался категорически против!

В 2017 году миллион рублей распределили между главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым, председателем Тамбовской городской думы Виктором Путинцевым, первым заместителем председателя гордумы Мариной Подгорновой, председателем комитета по бюджету и муниципальной собственности городской думы Владимиром Сергеевым, а также председателями Контрольно-счетной палаты и городского избиркома.

Как удалось выяснить Артему Александрову, в этом году речь идет об очень серьезном поощрении, например, по его словам, премия председателя Тамбовской городской думы составит примерно 400 тысяч рублей. Прочем, выяснить кому и какие конкретно суммы полагаются качестве премий на этот раз не удалось. Депутат утверждает, что накануне заседания комитета документы, с которыми народные избранники обязаны ознакомиться, прежде чем принять решение и голосовать, депутатам предоставлены не были. Не смог приоткрыть тайну размера премий и представитель администрации города Тамбова, который присутствовал на комитете. Но несмотря ни на что, на заседании комитета депутаты гордумы большинством голосов поддержали предложение о выплате премий своим коллегам.

Правда сразу после того, как информация о премиях, распространилась в городских СМИ и гордума и мэрия, поспешили опровергнуть информацию о возможности выплаты чиновникам и депутатам громадных премий. Так, на официальном сайте гордумы и администрации города Тамбова появились одинаковые по содержанию релизы, из которых следует, что вопрос о премиях пока решили отложить.

- Согласно положению о премировании должностных лиц, занимающих отдельные должности муниципальной службы в городе Тамбове, ежегодно при наличии экономии по фондам оплаты труда как по руководящему составу администрации города, так и городской Думы может рассматриваться вопрос об их дополнительном материальном поощрении по результатам работы за год, - говориться в сообщениях Тамбовской городской думы и мэрии. - В 2018 году экономия по фондам оплаты труда по указанным должностным лицам имеется. Соответствующие предложения финансово-экономическими службами готовились исходя из максимально возможных предельных размеров и поступили в городскую Думу. Вместе с тем, исходя из необходимости финансирования в первоочередном порядке социальных и иных неотложных выплат, а также с учетом общей финансово-экономической ситуации с исполнением городского бюджета комитетом по местному самоуправлению и связям с общественными организациями решение о дополнительном поощрении первых лиц города отложено. В настоящее время на рассмотрение Тамбовской городской Думы вопрос не выносился и к рассмотрению не планируется.

Впрочем, никаких гарантий, что к этому вопросу депутаты не смогут вернуться позднее, например на декабрьском заседании, нет.

- Я считаю, решение временно отложить вопрос о премиях связано с возникшим общественным резонансом, - считает Артем Александров. - Но поскольку комитет уже одобрил решение о премировании, к принятию решения могут вернуться и позже, напомню, положительно вопрос о выплатах рассматривается ежегодно и я не уверен, что в этом году что-то изменится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Областные чиновники покупают еще один дорогой автомобиль

12 ноября на официальном сайте госзакупок разместили контракт, из которого следует, что областное предприятие «Автобаза» намерено закупить автомобиль, начальная стоимость которого определена в 2 миллиона 157 тысяч рублей. На средства из бюджета Тамбовской области планируют приобрести машину класса «седан». В техническом задании к закупке сообщается, что автомобиль должен быть выпущен в 2018 году, не иметь пробега. Цвет машины — черный или темно-синий металлик, сиденья — кожаная обивка светлого цвета. В автомобиле должны быть автоматическая шестиступенчатая коробка передач, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние датчики парковки, электропривод регулировки водительского сиденья не менее, чем в восьми направлениях, а пассажирского — не менее, чем в четырех направлениях, обогрев передних и задних сидений, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и хромированные накладки на ручках. Заявленная мощность приобретаемого автомобиля — не менее 181 л.с. По условиям закупки авто должно быть доставлено заказчику до 24 декабря этого года.

Напомним, а в августе областные чиновники также разместили тендер на приобретение пяти автомобилей для автопарка администрации области, на эти цели они планировали потратить почти 8,5 миллионов рублей. За эти средства планировалось купить три автомобиля по цене 1 миллион 420 тысяч рублей за каждый и две машины за 2 миллиона 83 тысячи рублей. Такие траты сочли неуместными не только обычные тамбовчане, но и представители регионального ОНФ, которые назвали происходящее расточительством и намеревались добиться отмены закупки. Но этого не произошло, администрация все-же закупила пять новых авто, правда в процессе торгов цена контракта снизилась почти на 1 миллион рублей. В итоге за машины заплатили 7 667 610 рублей.