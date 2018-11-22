Тамбовчанам придется дважды заплатить за отопление?

Жители города Котовска в этом году столкнулись с необходимостью дважды оплачивать отопление. Дело в том, что около 7-10 лет назад в городе-спутнике Тамбова возникли серьезные проблемы с качеством предоставляемого в жилые дома централизованного отопления, мощностей местной ТЭЦ просто не хватало для того, чтобы обеспечить всех горожан этой услугой. Жители нашли выход — многие тогда, чтобы решить эту проблему решили отказаться от централизованного отопления и перешли на индивидуальное. Для этого люди обращались за разрешением и согласованием в местную администрацию, как рассказали в мэрии, поначалу котовчане получали там отказ, но отстаивая свое право на теплые дома люди отправились в суд, и он оказался на стороне жителей. Тогда администрация начала выдавать разрешение на переоборудование отопительных систем.

- Это была очень серьезная процедура и в части изготовления проекта, технической документации и по уровню затрат, - рассказывает пресс-секретарь главы города Котовска Эльвира Буханова. - Переоборудование, в итоге, обошлось в суммы от 60 до 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Котовске по такому принципу отапливаются 436 квартир, в которых проживают около 700 человек. До сих пор люди платили только за газ, который они использовали для обогрева своего жилья, но в этом году им выставили платежки еще и за централизованное отопление. В итоге суммы в квитанциях у людей выросли вдвое и даже втрое.

Речь идет о домах, где оказалась «смешанная» система — то есть часть жильцов перешли на индивидуальный обогрев, а часть — нет, но фактически тепло на дом подается, вот только пользуются им не все. А плату выставили всем одинаковую, независимо от того, подается ли тепло непосредственно в квартиру или нет. Такое положение, мягко говоря, жителей возмутило, причем больше всего пострадали жители домов, где нет общедомового прибора учета тепла.

- Что делать жителям в квартир, где есть индивидуальное отопление, а за октябрь нам принесли платежки с начисленным платежом за отопление в полном объеме по нормативу 3800 рублей, - жалуется на неофициальном сайте губернатора области жительница Котовска Ольга Кисова. - Мы это отопление не получаем!

При этом раньше никаких проблем у людей не возникало. Как объяснили в администрации Котовска, прежняя теплоснабжающая организация попросту не учитывала таких жителей и плату им не начисляла, но в прошлом году на территорию города пришел новый ресурсопоставщик - ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и квартиры с индивидуальным отоплением наряду с остальными вошли в общий учет. С жалобами люди в массовом порядке стали обращаться и в администрацию Котовска и там сейчас пытаются решить проблему. В мэрии выяснили, что несмотря на всю парадоксальность ситуации, двойную плату с людей берут на вполне законных основаниях. Как следует и разъяснения регионального Госжилнадзора, который ссылается на положения Жилищного Кодекса и постановление правительства «при переходе на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии с собственников жилых помещений не снимается обязанность по несению расходов на содержание общего имущества, в том числе на коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды».

Люди не против платить за общедомовое отопление, но проблема в том, что законодательно услуга никак не разделена — сейчас мы платим либо по нормативу, исходя из площади жилого помещения, либо по показаниям общедомового счетчика на тепло, в этом случае плата разбивается на жителей соразмерно площади их квартир.

Получается, что ресурсопоставщик на совершенно законных основаниях выставляет людям счета за услугу, которую они не получают. Сейчас жители совместно с администрацией пытаются решить возникшую проблему. Люди предлагают даже отказаться от оплаты тепла до тех пор, пока этот вопрос не разрешиться в их пользу. Но в мэрии Котовска напоминают, что в случае задолженности жители, которые имею право на льготы по коммуналке, из-за долгов могут их вообще лишиться. В итоге важный для котовчан вопрос будут решать всеми возможными законными методами.

- Жители нашего города не единственные, кто оказался в подобной ситуации, - объясняет Эльвира Буханова. - Мы знаем, что в Минстрое на рассмотрении находится порядок расчета объема потребления тепла на общедомовые нужды, но учитывая ситуацию, в которой оказались жители Котовска мы хотели бы попросить Президента ускорить принятие этого документа. В этом случае люди будут платить только за общедомовое тепло.

Соответствующее письмо с подписями 351 жителя Котовска направлено на имя Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и главы региона Александра Никитина. Кроме того, городские власти намерены обратиться и в ресурсоснабжающую организацию с просьбой «заморозить» начисление платежей за отопление для квартир, где его нет. Не исключается также обращение в суд.