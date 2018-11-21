В Тамбове решали судьбу теплосетей

На минувшей неделе в администрации города Тамбова прошли публичные слушания, на которых решалась судьба дальнейшей организации теплоснабжения в областном центре. По словам специалистов, необходимость изменений в этой сфере назрела уже давно. Впервые документ, разработанный во Всероссийском теплотехническом институте представили на суд тамбовчан в июле этого года. Но окончательного решения тогда принято не было и его вернули на доработку специалистам ВТИ, которые теперь представили обновленную версию схемы теплоснабжения Тамбова на период до 2037 года.

Разработчики предложили три варианта работы теплосетевого хозяйства областного центра. Первый вариант, который назвали умеренно-оптимистичным, предполагает переключение потребителей, запитанных сейчас от семи городских котельных к мощностям Тамбовской ТЭЦ. Второй вариант — форсированный, предлагает аналогичное переключение к централизованному источнику тепла уже 17 котельных. И третье предложение — ничего не менять в действующей схеме теплоснабжения и оставить все как есть. Сами создатели новой схемы альтернативными называют первый и второй варианты развития событий.

- В третьем варианте отсутствуют какие-либо преобразования и все ресурсы направлены лишь на поддержание системы в более-менее нормальном состоянии, это практика «латания дыр», - говорит заведующий лабораторией перспектив развития теплоснабжения отделения систем теплоснабжения АО Всероссийский теплотехнический институт (ОАО ВТИ) Владимир Нагдасёв. - Наше мнение, как разработчиков — развиваться и двигаться в сфере теплоснабжения необходимо! А такую возможность даст только принятие второго, или, компромиссного, первого варианта. Но решение, конечно же, за вами!

При этом подсчитано, что развитие по второму варианту, предусматривающему переключение потребителей сразу 17 котельных к ТЭЦ, самым негативным образом скажется на деятельности муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис», а в ведении этого предприятия более 60 городских котельных, которые надо содержать и ремонтировать. В этом случае финансовые потери МУП составят порядка 32 миллионов рублей ежегодно. Применение же второго варианта, с переключением 7 котельных, по мнению специалистов, серьезного вреда МУП «ТТС» не причинит — они небольшой мощности и обеспечивают теплом жителей небольших (как правило двухэтажных домов) в центральной части города.

Как пояснил заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Панков, себестоимость тепла в таких котельных серьезно превышает городские тарифы (1800 рублей за гигакаллорию) и достигают 4 тысяч рублей за гигакаллорию, а в некоторых случаях и 5 тысяч рублей. Кстати, сейчас горожане платят за отопление по единому тарифу, даже несмотря на то, что стоимость тепла от централизованного источника теплоснабжения и котельных сильно разнится. Возникающую разницу в тарифах компенсируют из областного бюджета, ежегодно на это тратятся сотни миллионов рублей.

Переключение на более дешевый источник тепла могло бы снизить нагрузку на региональную казну.

- Мы предлагаем реализовать вариант №1, который не ущемляет ничьих интересов, но при этом он четко сориентирован на соблюдение интересов потребителей, - говорит директор департамента тепловых сетей и технического развития ПАО «Квадра». Александр Голобоков. - Это обеспечит экономию топлива, а также даст возможность довести показатели надежности, аварийности и энергоэффективности до нормативного уровня и даже сделать их выше.

К такому же выводу, как признался заместитель председателя жилищного комитета мэрии Константин Шульгин, после долгих дискуссий, пришли в администрации города Тамбова — оптимальной здесь признали схему, в соответствии с которой семь котельных выведут из системы теплоснабжения, а жильцов подключат к ТЭЦ. Вариант с ликвидацией 17 котельных здесь считают неприемлемым.

- Для этого потребуется продолжение третьей тепломагистрали до улицы Астраханской, - объясняет Константин Шульгин. - А это проект очень масштабный и реализация его с практической точки зрения вызывает много вопросов.

В МУП «Тамбовтеплосервис» ожидаемо, поддержали вариант, который не предусматривает вмешательства в его деятельность. Получается, что за счет поглощения активов «Тамбовтеплосервиса» предлагается развитие другой компании, в данном случае ПАО «Квадра», - говорит гендиректор МУП Максим Писарогло. - Мое мнение — остаться и работать каждому в своей зоне, предусмотрев таким образом третий вариант развития, при котором компании не затрагивают интересы друг друга, вкладывают деньги и инвестируют средства в развитие теплосетевого хозяйства.

Как минимум, нелогичной, считает позицию мэрии, которая соглашается на ликвидацию семи муниципальных котельных депутат тамбовской городской Думы Алексей Власкин.

- Ведь ранее МУП «ТТС» приобрел котельные у прежнего владельца, вложив в это немалые деньги. Котельные - это муниципальное имущество, - объясняет Алексей Алексеевич. - Возникает вопрос, зачем эти убыточные котельные купили и почему до сделки не возник вопрос о возможном переводе потребителей, запитанных от них, к альтернативному источнику тепла? И второй момент, почему ПАО «Квадра» пытается расширить зону своей работы, вместо того, чтобы навести порядок на уже имеющейся? Почему жители северной части города вместо уменьшения тарифа, ускоренной реконструкции ЦТП, квартальных сетей, отладки рециркуляции горячего водоснабжения, через свой тариф должны оплатить переключение вот этих всех котельных, ведь в конечном счете за все заплатит потребитель!

Еще один нюанс - МУП «ТТС» переживает сейчас не лучшие времена — в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается сейчас несколько дел, инициированных АО «Газпром газораспределение Тамбов», перед которым у предприятия образовались многомиллионные долги за газ. Тем не менее гендиректор МУП Максим Писарогло заверил, что «ТТС» разработало и уже начало реализацию инвестпрограммы, направленную на ремонт и реконструкцию своего теплосетевого хозяйства. Она рассчитана на четыре ближайших года. В результате публичных слушаний более 100 из 200 присутствующих проголосовали за третий, консервативный вариант развития событий, которые не предполагает никаких серьезных изменений в схеме организации теплоснабжения областного центра. 56 человек высказались за ликвидацию 7 котельных, еще 15 — за вариант с закрытием 17 котельных. Теперь, с учетом результатов голосования, новую схему должен утвердить глава города