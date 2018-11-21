2018-11-20T18:21:01+03:00
Происшествия

Тамбовчанин 11 лет «путал» следствие

В суде вынесли приговор за убийство мужчине, который долгие годы оставался безнаказанным
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Долгие годы "подобраться" к настоящему убийце не удавалосьДолгие годы "подобраться" к настоящему убийце не удавалось
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В Тамбовской области вынесли приговор 37-летнему жителю Бондарского района, которому в течение долгих 11 с лишним лет удавалось избегать ответственности за преступление, совершенное еще в 2007 году.

Как следует из материалов уголовного дела, тогда в квартире одного из жителей Бондарского района собралась компания мужчин, происходило все в ночь с 8 на 9 марта. Одним из гостей оказался ранее судимый местный житель, в какой-то момент он стал предъявлять претензии «гостеприимному» хозяину дома. Бывалого сидельца привлекли внимание татурировки мужчины, которые, по его мнению люди не побывавшие в местах «не столь отдаленных», просто не имеют «морального» права делать. Из-за этих претензий между мужчинами возник серьезный конфликт, который перерос в потасовку. Преимущество в какой-то момент оказалось на стороне бывшего обитателя колонии и в драку решил вмешаться один из гостей. В этот момент нападавший переключил свое внимание на этого гостя — он несколько раз ударил его по голове металлической монтировкой, а когда мужчина потерял способность сопротивляться, вывел его на улицу, усадил в автомобиль и вместе с двумя сопровождающими из числа присутствовавших в доме людей, поехал по направлению к ближайшей лесополосе.

- Отъехав несколько километров, преступник остановил автомобиль и, выйдя вместе с мужчиной, заступившимся за хозяина дома на улицу, нанес ему удар ножом в область груди, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Затем, погрузив потерпевшего в багажник, отвез его вглубь лесополосы, где нанес потерпевшему еще несколько ударов ножом, от которых он скончался.

Вскоре тело убитого в лесу нашли, учитывая явные признаки насильственной смерти, следователи возбудили по этому факту уголовное дело по статье «Убийство». Компанию людей, которые могли быть причастны к совершению этого преступления установили достаточно быстро, но вычислить, кто из ее многочисленных участников являлся убийцей долгое время не представлялось возможным.

- В качестве обвиняемого по этому делу привлекался один из мужчин, который вместе с настоящим убийцей вывозил труп потерпевшего в лесополосу, - объясняют в прокуратуре. - При этом сам преступник выступал по этому делу в качестве свидетеля, и фактически оговорил невиновного мужчину в совершении убийства, которое сам же и совершил.

Несмотря на свидетельские показания, которыми убийца снабдил следователей, чтобы отвести от себя все подозрения, его невиновного в убийстве приятеля так и не смогли осудить за это преступление — собранных в ходе следствия доказательств оказалось недостаточно для вынесения ему обвинительного приговора. Но и убийце тогда удалось запутать следствие. Всех возможных свидетелей, которые могли дать против него показания он попросту запугал, пригрозив, что в этом случае их ждет такая же участь, что и убитого в лесу мужчину. Восприняв эти слова вполне серьезно, все участники посиделок молчали. А так как других подозреваемых в этом деле не было, уголовное дело по факту убийства решили приостановить. Вернулись к его расследованию лишь спустя десять лет — в 2017 году.

- После того, как в ноябре 2017 года предварительное расследование возобновили, подсудимый, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности за убийство, в помощью угроз пытался принудить мужчину, который раньше проходил по делу в качестве подозреваемого к даче ложных показаний, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Надежда Истомина. - В итоге, тот обратился в правоохранительные органы за государственной защитой, под которой находился во время предварительного следствия и судебного разбирательства.

Следствием по этому делу занимались в первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Тамбовской области. Спустя 11 лет после убийства здесь смогли найти и предъявить в суде доказательства, которые позволили привлечь 37-летнего жителя Бондарского района к совершению убийства.

- В ходе следствия мужчина вины в совершении убийства не признавал, утверждая, что речь в данном случае шла о неосторожном причинении смерти, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Но благодаря работе оперативных подразделений регионального УМВД России, следователей и следователей-криминалистов следственного управления удалось собрать достаточную доказательственную базу его виновности именно в совершении умышленного, жестокого преступления.

Приговором суда за убийство и принуждение свидетеля к даче ложных показаний мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Кстати, выяснилось, что большую часть времени, которая прошла с момента совершения убийца, мужчина также сидел, за это время он получил несколько судимостей за кражи.

КСТАТИ

Сжег тело отца, чтобы не тратиться на похороны

В Бондарском районе вынесли приговор 50-летнему Владимиру Куликову, который решил варварским способом сэкономить на похоронах своего отца. В 2017 году мужчина и его 81-летний отец приехали в Тамбовскую область. 1 марта прошлого года пожилой мужчина умер. Чтобы не тратить деньги на перевозку тела в Костромскую область и похороны, сын, с помощью своего приятеля, решил от него избавиться. Мужчины вывезли труп в поле в Бондарском районе и подожгли его. После того, как тело обгорело, приятель Куликова - Сослан Кавтарашвили лопатой раздробил оставшийся скелет. При этом часть костей сын собрал в банку и позже захоронил на кладбище в Костромской области. Из-за того, что факт смерти пожилого мужчины нигде не был зарегистрирован, впоследствии Кавтарашвили и его знакомы Андрей Лезинов похитили банковскую карту умершего и еще целый год снимали с нее пенсию, чем причинили ущерб Управлению Пенсионного фонда РФ в городе Шарье Костромской области на сумму почти в 280 тысяч рублей. На минувшей неделе все трое мужчин выслушали приговоры.

- В суде Владимира Куликова признали виновным в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего, группой лиц по предварительному сговору), а Сослана Кавтарашвили и Андрея Лезинова - в краже, совершенной группой лиц, по предварительному сговору. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание: Кавтарашвили – в виде 3-х лет лишения свободы; Куликову - 1 года 6 месяцев лишения свободы; Лезинову- 2-х лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Назначенное осужденным наказание суд счел возможным считать условным, установив каждому из осужденных испытательный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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