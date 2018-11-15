В схеме теплоснабжения Тамбова изменений не будет

14 ноября в администрации города Тамбова состоялись публичные слушания, на которых решалась судьба дальнейшей организации теплоснабжения в областном центре. По словам специалистов, необходимость изменений в этой сфере назрела уже давно. Впервые документ, разработанный во Всероссийском теплотехническом институте представили на суд тамбовчан в июле этого года. Но окончательного решения тогда принято не было и его вернули на доработку специалистам ВТИ, которые представили обновленную версию схемы теплоснабжения Тамбова на период до 2037 года. Разработчики документа презентовали три варианта работы теплосетевого хозяйства областного центра. Первый вариант, который назвали умеренно-оптимистичным, предполагает переключение потребителей, запитанных сейчас от семи городских котельных к мощностям Тамбовской ТЭЦ. Второй вариант — форсированный, предлагает аналогичное переключение к централизованному источнику тепла уже потребителей 17 котельных. И третье предложение — ничего не менять в действующей схеме теплоснабжения и оставить все как есть. Этот последний вариант развития событий специалисты теплотехнического института считают самым неэффективным и поэтому нежелательным для города. Во-первых, как следует из документации схемы, при использовании консервативного подхода «прогнозируются наиболее негативные тарифные решения», а, во-вторых, ни о каком развитии системы теплоснабжения в данном случае речи не идет.

В третьем варианте отсутствуют какие-либо преобразования и все ресурсы направлены лишь на поддержание системы в более-менее нормальном состоянии, это практика «латания дыр», - говорит заведующий лабораторией перспектив развития теплоснабжения отделения систем теплоснабжения АО Всероссийский теплотехнический институт (ОАО ВТИ) Владимир Михайлович Нагдасёв. - Наше мнение, как разработчиков — развиваться и двигаться в сфере теплоснабжения необходимо! А такую возможность даст только принятие второго, или, компромиссного, первого варианта. Но решение, конечно же, за вами!

Подсчитано, что развитие по второму варианту, предусматривающему переключение потребителей сразу 17 котельных, серьезно «подорвет» деятельность муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». Потери составят порядка 32 миллионов рублей ежегодно. А вот применение второго варианта, с переключением 7 котельных, серьезного вреда МУП «ТТС» не причинит — они небольшой мощности и обеспечивают теплом жителей небольших (как правило двухэтажных домов) в центральной части города. Как пояснил заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Панков, себестоимость тепла в таких котельных серьезно превышает городские тарифы (около 1800 рублей за гигакаллорию) и достигают 4 тысяч рублей за гигакаллорию, а в некоторых случаях и 5.

Кстати, сейчас горожане платят за отопление по единому тарифу, даже несмотря на то, что стоимость тепла от централизованного источника теплоснабжения и котельных сильно разнится. Возникающую разницу в тарифах компенсируют из областного бюджета, ежегодно на это тратятся сотни миллионов рублей. Переключение на более дешевый источник тепла могло бы снизить нагрузку на региональную казну.

Мы предлагаем реализовать вариант №1, который не ущемляет ничьих интересов, но при этом он четко сориентирован на соблюдение интересов потребителей, - говорит директор департамента тепловых сетей и технического развития ПАО «Квадра» Артем Голобоков. - Это обеспечит экономию топлива, а также даст возможность довести показатели надежности и энергоэффективности до нормативного уровня и даже сделать их выше.

К такому же выводу, после, как признался заместитель председателя комитета Константин Шульгин, долгих дискуссий, пришли в администрации города Тамбова — оптимальной здесь признали схему, в соответствии с которой семь котельных выведут из системы теплоснабжения, а жильцов подключат к ТЭЦ. А вот депутат Тамбовской городской Думы Алексей Власкин высказался против этого предложения и призвал «взять в работу» третий вариант. Котельные являются муниципальным имуществом, которое МУП «ТТС» приобрело за немалые деньги. Почему вопрос о переподключении потребителей не поднимался во время совершения этой сделки, непонятно...Кстати МУП «ТТС» переживает сейчас не лучшие времена — в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается сейчас несколько дел, инициированных АО «Газпром газораспределение Тамбов», перед которым у предприятия образовались многомиллионные долги за газ. Тем не менее гендиректор МУП Максим Писарогло заверил, что «ТТС» разработало и уже начало реализацию инвестпрограммы, направленную на ремонт и реконструкцию своего теплосетевого хозяйства.

В результате публичных слушаний большинство присутствующих проголосовали за третий, консервативный вариант развития событий. Теперь, с учетом результатов голосования, новую схему должен утвердить глава города Сергей Чеботарев.

- Нам жаль, что вариант развития системы теплоснабжения Тамбова, названный специалистами Всероссийского теплотехнического института наиболее эффективным и оптимальным, на минувших публичных слушаниях принят не был, - прокомментировали результаты публичных слушаний в ПАО «Квадра». - Более того, вместо него был выбран наименее эффективный вариант из всех – оставить схему теплоснабжения без изменений. А между тем предложенный нами перевод потребителей центральной части города с неэффективных котельных на Тамбовскую ТЭЦ (тариф которой на производство тепла ниже, чем у котельных) помог бы высвободить финансовые средства, которые Администрация области сейчас направляет на субсидированние тарифа. Таким образом, их можно было бы направить на решение иных проблем региона и его жителей.

Автор Татьяна Юрьева