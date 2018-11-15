В Тамбове ночью придется сбавить скорость

На минувшей неделе в областном центре ввели ограничение скорости движения в ночное время на участках улицы Советской. Здесь установили соответствующие знаки. Теперь транспортные средства с 22 до 6 часов должны двигаться со скоростью не более 40км/ч.

- Это связано с тем, что достаточно много аварий происходит на участках улицы Советской в ночное время, - объяснил решение властей заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Самородин. - Они влекут за собой и материальный вред, и вред здоровью. В ночное время водители там особенно разгоняются, а днём скорость искусственно ограничивается общей скоростью потока автомобилей.

На улице Советской есть несколько перекрестков, где часто случаются аварии. Ранее на пересечении с улицей Чичканова в одном направлении уже был запрещен поворот налево. Только в этом году на этом перекрестке случилось 20 ДТП. Ограничить скорость планируют еще на нескольких участках улиц Астраханской, Мичуринской, Генерала Глазкова, пересечении улиц Гиляровского и Хлеборобной.

Одно из последних серьезных ДТП произошло на улице Советской, недалеко от ее перекрестка с Интернациональной 11 октября этого года около полуночи. Тогда, по данным регионального УГИБДД участниками ДТП стали сразу три легковых автомобиля: 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099», попытался избежать столкновения с двигающимся в попутном направлении автомобилеми экстренно затормозил. После этого автомобиль потерял управление и его вынесло на встречную полосу. Там 99-я столкнулась с автомобилем «BMW X5», за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате «BMW X5» тоже выскочил на «встречку» и столкнулся там с автомобилем «ВАЗ 21112». За рулем этого отечественного авто находился 20-летний парень. В результате аварии водитель «двенадцатой» на автомобиле скорой помощи был доставлен в больницу имени Архиепископа Луки, где от полученных травм скончался. Пассажир автомобиля ВАЗ «21099» 26-летний мужчина и водитель автомобиля «BMW Х5» получили травмы. Но им госпитализация не потребовалась и после осмотра медиками обоих мужчин отпустили домой.

Чтобы не допустить таких аварий и было принято решение об ограничении скоростного режима для ночных «лихачей», по вине которых гибнут люди. В целом, по данным статистики количество аварий в области снижается, но показатели смертности в ДТП при этом растут. Так, по данным регионального УГИБДД за 10 месяцев этого года произошло 1176 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 123 человека и еще 1579 получили ранения. При этом рост всех трех показателей аварийности отмечается в Тамбове, Котовске, Никифоровском, Сосновском и Знаменском районах.

- Основными причинами, которые способствовали ДТП, явились: несоблюдение очередности проезда, таких зарегистрировано 278, выезд на встречную полосу(210), несоблюдение дистанции (132), нарушение правил проезда пешеходных переходов (56), нарушение правил обгона (32) и нарушение правил проезда светофоров (27), - рассказали в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. - Низкая дисциплина пешеходов привела к 114 авариям, в которых 16 человек погибли и еще 99 получили ранения. С участием детей в области произошло 136 ДТП, в которых погибли 3 ребенка, травмированы 140 детей. Большинство случаев произошли, когда дети были пассажирами, 44 случая произошли из-за неосторожности детей, 32 случая – наезды по вине водителя.

Кроме того В ГИБДД обращают внимание властей на причину аварийности, это по мнению полицейских, неудовлетворительное состояние дорог - отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, отсутствие, неправильное применение или плохая видимость дорожных знаков, отсутствие или неисправность освещения и другие.

По мнению Дмитрия Самородина в Тамбове все эти проблемы постепенно решаются - помимо строительства и ремонта дорог, в этом году выделены средства на светофоры, ограждения, знаки – всего порядка 55 миллионов рублей. Кроме того, в этом году вместо пяти запланированных светофорных объектов устанавливают восемь.

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Из-за разрушающегося моста запретят парковку на прилегающих улицах

Разрушающийся мост на улице Базарной, который сейчас перекрыт для движения большегрузов и автобусов, внес дополнительные коррективы в организацию дорожного движения в Тамбове. Согласно постановлению администрации города, для того, чтобы увеличить пропускную способность улиц, по которым опасное сооружение сейчас объезжают водители фур и общественного транспорта, сейчас решено еще и ограничить на них парковку. До окончания ремонтных работ запрещена остановка транспортных средств (за исключением мест, оборудованных дорожными знаками 6.4 «Парковка (парковочное место)» по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке от улицы Базарной до улицы Карла Маркса, по четной стороне улицы Студенецкой, на участке от улицы Базарной до улицы Носовской, по нечетной стороне улицы Студенецкой, на участке от дома 3 до улицы Носовской, по четной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Октябрьской, по четной стороне улицы Носовской, на участке от улицы Студенецкой до улицы Октябрьской, - говорится в документе мэрии.