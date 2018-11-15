И твой дом починят

В этом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов на Тамбовщине включены 289 многоэтажек. В 195 из них капремонт уже завершен, 174 – приняты в эксплуатацию после проведения ремонтных работ. Новый облик получат многоквартирные дома в 32 муниципалитетах региона. В 25 из них программа уже выполнена. В целом, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области будет потрачено около 646 миллионов рублей.

С новой кровлей

Жители дома 1 по улице Московская райцентра Первомайский страшилками о потоках воды, льющейся с потолка, смогут теперь внуков пугать. Эпопея с текущей крышей дома, построенного 45 лет назад, тянулась у них не один год. Теперь закончилась: в 2018-м дом вошел в программу капремонта, благодаря чему у него появилась новая кровля.

Самое удивительное, десять лет назад крышу этого дома уже ремонтировали силами управляющей организации. Но сделали это не качественно и буквально через пару лет здесь начались протечки. Со временем они только усилились. И к 2015-му текло уже в каждой квартире верхнего этажа.

На проведение ремонтных работ в этом году было выделено 6,4 миллиона рублей. На эти средства провели переустройство плоской крыши на скатную. Работы выполнила организация УПТК «Тамбовспецстрой». С начала июля по конец августа трудились на крыше этого дома подрядчики. Их деятельность контролировали не только представители Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области и администрации Первомайского поссовета, но и сами жильцы, настрадавшиеся от текущей крыши.

Сроки, смета, качество стройматериалов, выполнение требований строительных норм – инициативная группа жителей вникала буквально в каждую деталь. Такой общественный контроль всегда дисциплинирует подрядчика, в какой-то степени помогает и техническому заказчику – комиссия приняла дом с первого раза и без всяких замечаний.

Жители дома 1 по улице Московская райцентра Первомайский новой крышей своей многоэтажки очень довольны.

«Наш дом приобрел новый вид и надежность, а жители получили возможность полноценного и качественного проживания и ощущение защищенности и справедливости по отношению к ним со стороны руководства администрации», - от лица жителей дома благодарственное письмо на имя главы администрации Первомайского поссовета Михаила Отрубянникова написала старшая по дому Татьяна Плотникова.

Следует напомнить, что по действующему законодательству гарантий срок на выполненные работы составляет пять лет. Жители, в чьих домах ремонтируются крыши, в большинстве своем уже настрадались от вечных протечек, испорченного ремонта и постоянного страха затяжных осадков. Поэтому они надеются на честность и добросовестный подход к выполнению ремонтных работ со стороны подрядчиков.

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Равнение на «отличников»

По мнению специалистов, город Уварово в этом году стал одним из «отличников» по реализации программы капремонта многоквартирных домов, завершив ее качественно и в срок.

В 2018-м в программу капитального ремонта в Уварово было включено шесть домов. Общий объем финансирования – 13,6 миллиона рублей. И на всех шести домах был запланирован один из самых востребованных видов работ – ремонт кровли.

Поэтапно члены областной комиссии принимали каждый отремонтированный дом. И на днях посетили последний – дом 37 четвертого микрорайона. Подрядные работы здесь проводила организация «Жилтехсервис». Стоимость ремонта составила 1,8 миллиона рублей. Ход его проведения контролировали не только представители муниципалитета, которые выступают техническим заказчиком данных работ, но и сами жители. Среди них и Александр Тимофеев.

- Кровля на нашем доме протекала много лет. Особенно страдали жители, чьи квартиры находятся на верхних этажах. Мы все с нетерпением ждали проведения капитального ремонта, поэтому сразу же познакомились с подрядчиком, постоянно общались со специалистами, наблюдали за их работой. Сейчас, когда все уже сделано, остается только благодарить мастеров: выполнили ремонт качественно и в срок. Более того, наша крыша уже и дождями прошла проверку, а это о многом говорит, - делится своими впечатлениями житель дома 37 четвертого микрорайона Александр Тимофеев.

Качество под микроскопом

После ремонта многоквартирные дома принимает специальная комиссия, члены которой очень жестко контролируют качество проведенных работ. В состав комиссии входят представители муниципалитета как технического заказчика, Фонда капитального ремонта, управления жилнадзора, областного управления ТЭК и ЖКХ, управляющих компаний. По словам специалистов, одно из серьезных достижений в сфере капремонта в нашей области в том, что подрядчикам показали, кто определяет «правила игры», и заставили их неукоснительно эти правила соблюдать.

Специалисты жестко контролируют правильное применение технологий выполненных работ. Особый акцент делается и на использовании передовых технологий в сфере ЖКХ, современных материалов при проведении ремонта. Об этом представители Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области на днях подробно говорили на специальном семинаре. В нем приняли участие все стороны, вовлеченные в процесс капремонта. Среди самых распространенных ошибок специалисты назвали низкое качество составления проектно-сметной документации, низкий уровень организации работ на начальном этапе.

Однако такие ошибки и недочеты в организации работы допускают далеко не все. На Тамбовщине есть много положительных практик организации процесса капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, в некоторых муниципалитетах - городах Тамбов, Котовск, Уварово, Рассказово и Моршанск - проводят еженедельные совещания, на которых подробно обсуждается и анализируется ход проведения капремонта многоквартирных домов.

Отлично готовятся к проведению ремонтных работ в Сампурском, Мучкапском, Инжавинском, Моршанском, Ржаксинском районах, городе Кирсанов. Это является залогом успешного выполнения всей программы. Высокий уровень организации работ по строительному контролю отмечен в городе Уварово. Там же, равно как и в Инжавинском районе, создано отличное взаимодействие управляющих организаций с собственниками жилья. В том же Инжавинском районе, а также в городе Рассказово, ведется детальная отчетность по всем видам работ.

Губернатор Александр Никитин убежден: жителям региона необходимо обеспечить комфортные условия проживания. В связи с этим, реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов он уделяет особое внимание. Глава администрации области Александр Никитин требует и руководителей муниципалитетов, и подрядчиков ответственно подходить к взятым обязательствам.

Светлана Мерцалова

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Благодаря проводимому ремонту в сотнях многоэтажек региона обновились крыши, появились новые лифты, приведены в порядок подвалы и фундаменты зданий. Необходимо, чтобы тамбовчане жили в достойных условиях.

В тему

Начиная с 2014 года, на Тамбовщине капитально отремонтирован 1281 дом. Это почти каждый четвертый многоквартирный дом региона.

Цифра

6,74 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц составляет минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"