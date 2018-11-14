В жилом доме Тамбова на головы жильцам едва не рухнул потолок

Жильцы квартиры №2 в старинном доме №89 по улице Интернациональной, как выяснилось, ежедневно рисковали своей жизнью. Недавно в одной из комнат обрушились огромные деревянные балки потолочных перекрытий. Лишь по счастливой случайности никто из жителей квартиры, а здесь находилась семья с 5-летним ребенком, не пострадал. История этого дома уходит в дореволюционные времена — здание относится к 1905 году постройки и к сегодняшнему дню очень сильно обветшало. Вместе с тем, оно является памятником истории и культуры, а значит просто признать дом аварийным, переселить людей и снести проблемное строение по закону нельзя.

Как пояснили в администрации города часть квартир здесь являются муниципальными, часть жильцы приватизировали. Серьезное ЧП произошло в здании в феврале этого года, здесь загорелась одна из квартир, в которой жила 90-летняя пенсионерка. Пожилая женщина обогревала свое жилье с помощью плиты и отравилась угарным газом. Соседи, которые почувствовали запах дыма, вызвали пожарных и попытались помочь пострадавшей женщине, но она умерла. С тех пор квартира пустует, а в результате возгорания оказалась серьезно повреждена крыша. Чтобы решить проблему, в этом году в рамках программы капитального ремонта в доме решили отремонтировать крышу.

Побывав на месте в разгар работ в сентябре этого года представитель федерального ОНФ Светлана Калинина искренне возмутилась таким решением чиновников. Сегодня пришли туда с ремонтом крыши и капитальным ремонтом, - возмущалась Калинина.

- Я объяснила и директору Фонда, и «Долговому центру» - если вы сейчас на этот дом «повесите» крышу, то это жилье нельзя будет признать ветхим и аварийным и люди будут жить, простите меня, в этом гадюшнике и дальше. По мнению общественницы, в данном случае людям оперативно должны были восстановить крышу, использовав для этого средства, которые предназначены для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а уже после этого признать дом аварийным и выселить людей из разрушающегося здания.

Но это предложение в Тамбове во внимание не приняли. В итоге на новую крышу потратили средства Фонда капремонта — она теперь действительно новая и красивая, что сильно выделяет ее на фоне ветхого фасада. Состояние внутренних конструкций дома и вовсе никто не оценивал, а они, как показало недавнее обрушение, и были слабым звеном здания. Ситуацией, учитывая то, что она угрожала жизни маленького ребенка уже заинтересовались в региональном СУ СКР.

- Как следует из сообщений СМИ, дом по улице Интернациональной, 89 - памятник истории и культуры регионального значения ещё дореволюционной постройки, несмотря на ужасающее, ветхое состояние не признан до сих пор аварийным и в нем продолжают проживать люди. В квартире, где произошло обрушение, проживает семья с пятилетним ребенком, который во время происшествия находился в детском саду, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Ситуация с указанным домом уже была на контроле Общероссийского народного фронта, который после происшествия на своём информационном ресурсе разместил, что «кровля старинного дома №89 на улице Интернациональной ранее была разрушена пожаром и вместо признания дома аварийным его крышу начали восстанавливать из средств фонда капитального ремонта. Эксперты ОНФ говорили о неэффективности данного ремонта. Мнение общественников подтвердилось: по окончании работ на кровле дома в комнате квартиры № 2 рухнули тяжеловесные потолочные балки. Игнорирование проблемы и бездействие со стороны ответственных должностных лиц в таких случаях недопустимы, только по счастливой случайности никто из жильцов не пострадал, подчеркнули общественники». По данному факту следственными органами СК России по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка всем изложенным в публикациях сведениям, в том числе и действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Отреагировали на ЧП и в администрации города Тамбова, после обрушения здесь наконец-то решили обследовать здание. Благополучно разрешилась и ситуация с семьей, которая проживала в квартире — из 26 квадратных аварийных метров их переселили во временное жилье — благоустроенную квартиру площадью 39 кв. м. на улице Гастелло. Но, как сообщили в мэрии, на сегодняшний день жильцы других квартир продолжают оставаться в доме. Основания для их выселения, пока дом официально не признали аварийным, по закону нет. Судьба этих людей будет решаться в самое ближайшее время.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, администрацией города организована межведомственная комиссия по признанию данного дома аварийным, - говорит заместитель председателя жилищного комитета администрации города Тамбова Татьяна Никитина. - Что касается самого дома, то так как он имеет статус памятника, сносить его нельзя, по закону его обязаны реконструировать и по возможности приспособить под современное использование.

КСТАТИ

В Тамбове снесут 7 старых домов

Администрация города Тамбова разместила на сайте госзакупок контракт, согласно условиям которого в областном центре под снос должны пойти сразу семь старых домов, это здания расположенные по улице Ленинградской, 19, 37Б, В, 60, улице М. Горького, 36, 44, улице Лермонтовской, 21, улице Ленинградской, 60 и улице К. Маркса, 110 — этот дом несколько месяцев назад «пережил» пожар. Кстати, сносить ветхие и аварийные здания администрация обязана по закону, как правило такие дома становятся пристанищем бомжей или местом для времяпрепровождения подростков. Как минимум, доступ к ним должен быть ограничен, но кардинальным выходом является снос, правда удовольствие это достаточно дорогое. Так, за снос семи ветхих строений мэрия готова была выложить из городского бюджета 1 миллион 452 тысячи рублей. На конкурс, как следует из документов закупки, заявились два индивидуальных предпринимателя, которые немного снизили первоначальную цену тендера. В итоге победителем аукциона «на понижение» стал некий ИП Самохвалов, зарегистрированный в Пензенской области. Он готов демонтировать здания и после вывезти строительный мусор за 1 миллион 372 тысячи рублей. По данным тамбовских градозащитников, зданий, представляющих исторический интерес в списке тех, что пойдут под снос, не обнаружилось.