Пожар в Сосновке унес шесть жизней

В ночь с 6 на 7 ноября серьезное ЧП произошло в рабочем поселке Сосновка. Во время пожара здесь погибли сразу шесть человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, к дежурному сообщение о возгорании в частном доме по улице Кошелевской рабочего поселка поступило от очевидцев в 3 часа 9 минут.

- На место отправились сотрудники отделения пожарной части №30, к ликвидации пожара привлекались четыре человека и единица техники, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 3 часа 30 минут пожар ликвидировали, дом, площадью 80 квадратных метров, внутри полностью выгорел.

Во время тушения внутри здания пожарных ожидала страшная находка — спасатели обнаружили здесь шесть обгоревших человеческих тел. После этого к выяснению обстоятельств пожара присоединились следователи. Как сообщили в региональном СКР, вскоре удалось установить личности четырех из шести погибших. В огне погиб 39-летний хозяин дома и трое его гостей - мужчины 30, 31 и 60 лет. По предварительным данным все они были жителями Сосновки. Среди погибших детей нет. Также следователи намерены выяснить причину возникновения пожара в доме. Сразу после того, как там обнаружили обгоревшие тела, началась доследственная проверка, но в первой половине дня 7 ноября в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области приняли решение о возбуждении по факту гибели людей уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Со слов местных жителей и соседей следователям стало известно, что хозяин дома был большим любителем посиделок с друзьями в своем жилище. Предполагается, что и вечером накануне пожара здесь собралась большая компания, которая выпивала спиртное, многие курили. Кстати, непотушенная сигарета вполне могла стать причиной возгорания, во всяком случае версия о «неосторожном обращении с огнем» сейчас рассматривается в качестве одной из основных. Но официальную причину трагедии назвать пока не могут, она станет известная после проведения ряда экспертиз. Их назначили в рамках расследования уголовного дела.

- Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей и родственников жертв, - говорит старший инспектор по информационно-статистическому обеспечению СУ СКР по Тамбовской области Елена Макарова.

Известно, что контролировать ход следствия, учитывая масштабы трагедии, будет прокуратура.

Подобных ЧП в нашем регионе не случалось достаточно давно. Один из самых резонансных случаев гибели людей во время пожара произошел в январе этого года в городе Рассказово. Тогда ночью загорелся кирпичный дом в котором проживала многодетная семья. Огонь увидели соседи, они и вызвали на место пожарных. На момент возгорания в доме находились 45-летний глава большой семьи, его 41-летняя супруга, 14-летний мальчик и 5-летняя девочка. Старшего сына в эту ночь дома не было. Известно, что подросток спас младшую сестренку, буквально вытолкнув ее на улицу через окно, потом парень бросился в комнату родителей, но помочь им не смог, он погиб задохнувшись угарным газом.

В Тамбовской области на пожарах ежегодно гибнут люди, больше человеческих жизней уносят, по статистике, только дорожно-транспортные происшествия. В Тамбовстате подсчитали, что с января по сентябрь этого года в нашем регионе произошло 615 возгораний, это лишь на 2,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В результате таких происшествий погибли 34 человека, еще 26 получили травмы и ранения. Причиненный огнем материальный ущерб составил 63,5 миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 году в области произошли 827 пожаров, в результате которых погибли 54 человека и травмировано 36. За прошлый год материальный ущерб от пожаров составил 88,9 миллиона рублей.

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Почему горят дома?

По данным специалистов, самые распространенные причины пожаров в частных домах – неисправные отопительные приборы, изношенность электропроводки, использование неисправных и самодельных электроприборов, курение в постели, а также игры детей со спичками. Пожары в многоквартирных домах часто происходят из-за утечки бытового газа, который может взорваться. В домах без сетевого газа взрываются баллоны со сжиженным газом, например, если их попытаться отогреть. Сжигание мусора во дворах или на прилегающих мусорных свалках может стать причиной возгорания хозяйственных построек и гаражей. Много домов и даже целые деревни сгорают при специальном выжигании сухой травы, которое по закону запрещено.