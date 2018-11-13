Александр Никитин: «Недобросовестные подрядчики должны уйти из дорожного строительства»

Лидером, которого не догонишь, стала Москва. А наша область вошла в первую десятку рейтинга.

В этом году на дорожное строительство направлено значительно больше средств, чем в предыдущие годы — почти пять миллиардов рублей.

«Скажите губернатору «спасибо!»

На строительство и ремонт дорог в последние три года выделяется гораздо больше средств, чем раньше. Регион участвует в трех государственных программах, по которым предоставляется софинансирование из федерального бюджета.

В своем отчете перед депутатами областного законодательного собрания глава администрации области Александр Никитин жестко раскритиковал дорожные контракты, которые исполняются некачественно. Он предложил применять новые стандарты к решению дорожных вопросов как в системе госзаказа, использовании технологий и материалов, так и в контроле за качеством строительства и ремонта дорог.

В своем ежегодном отчете перед депутатами областной Думы губернатор призвал разрушить «дорожную коррупцию» путем организации прозрачных конкурсных процедур, в которых четко прописаны технические условия, не позволяющие недобросовестным подрядчикам участвовать в торгах. А затем проводить жесткий контроль за технологией укладки асфальта и последующий - за состоянием дороги в гарантийный период. Причем подрядчики обязаны по гарантии устранять дефекты за свой счет. Сегодня в регионе формируется реестр недобросовестных строителей, причем в стоп-лист включаются не только фирмы, но и учредители.

Александр Никитин убежден, что на ремонт и строительство тамбовских дорог нужно допускать только проверенные организации - те, которые работают на совесть, соблюдают технологию и платят налоги. Сегодня желающих участвовать в дорожных госконтрактах заметно поубавилось.

К контролю за ремонтом дорожного полотна привлечены общественники, которые громко бьют тревогу, если видят «халяву».

По словам заместителя главы администрации области Арсена Габуева, общественный контроль - важная составляющая дорожных работ:

- В нынешнем году губернатор поставил задачу увеличить объем строительства и ремонта дорог, а также контроль их качества. Общественный, депутатский контроль необходим, он побуждает к повышенной ответственности как заказчиков, так и подрядчиков.

И это сказывается на качестве. Тамбовчане уже заметили разницу.

Недавно ехала на такси, разговорилась с водителем как раз по теме «дороги». Узнав, что я журналист, он сказал: «Напишите в газете, что в Тамбове таких хороших дорог, как сегодня на центральных улицах, не было никогда! И передайте губернатору «Спасибо!» от нас, таксистов».

Вот сегодня я и передаю «Спасибо!» Александру Валерьевичу Никитину.

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В микрорайоне Радужный в этом году сделают почти 18 километров дорог и 34 километра тротуаров.

Работают днем и ночью

Всего в этом году ремонту, реконструкции и строительству подлежит 214 километров автодорог регионального и муниципального значения.

По инициативе губернатора акцент в этом году сделан на приведении в порядок главных магистралей областного центра. На решение дорожных проблем предназначено 1,3 миллиарда рублей.

Общая протяженность автодорог города Тамбова, приведенных в нормативное состояние, до конца года составит 20 километров.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» запланировано строительство 23 километра новых дорог. В том числе решается застарелая дорожная проблема в микрорайоне «Радужный», ведется строительство автодороги по улице Агапкина в микрорайоне «Телецентр» и автомобильных дорог в микрорайоне «Северный».

Тамбовчане с улицы Агапкина с удовлетворением наблюдают, как ведутся работы на их двухкилометровой дороге, которая соединяет улицы Рылеева и Советская. Это будет четырехполоска шириной 15 метров с трехслойным покрытием. Через считанные дни дорожники планируют сдать объект.

Ремонт на улице Интернациональная продлится еще и следующем году. Подрядная организация уже отремонтировала проезжую часть дороги. Работали преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Верхний слой покрытия – из щебеночно-мастичного асфальта, что делает полотно более прочным и долговечным. Пористая структура не позволяет образовываться водяной пленке в период весенне-осенней распутицы, предохраняя асфальт от разрушения.

Сегодня подрядчики укладывают плитку на тротуарах и затем перейдут к парковочным карманам.

В микрорайоне Радужный в этом году сделают почти 18 километров дорог и тридцать четыре километра тротуаров, будет оборудовано освещение там, где его нет.

Нынешним летом большие ремонтные работы в областном центре велись на Московской и Мичуринской, на Октябрьской и Красной.

- На Астраханской были претензии по качеству работ, теперь подрядчик их устранил, - рассказал заместитель начальника областного управления автомобильных дорог и транспорта Алексей Власов. - Еще одним проблемным объектом была улица Никифоровская. Здесь постоянно затапливало подъезд к Дому ветеранов (странная терминология! Видимо речь идет про дом № 40 который строился для ветеранов). Область выделила деньги на ремонт дороги, а муниципалитет по своей программе практически завершил строительство там ливневой канализации.

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В этом году на дорожное строительство направлено почти пять миллиардов рублей.

С ветерком!

Протяженность дорожной сети Тамбовщины превышает 19 тысяч километров. Самое слабое звено – сельские дороги. Приоритетом при их восстановлении является строительство подъездов к объектам АПК и маршруты «школьных автобусов».

Семь автодорог к производственным объектам АПК общей протяженностью 35 километров реконструируется в этом году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области». На эти средства направлено почти 850 миллионов рублей, причем половина из них – из федерального бюджета. Наиболее значимые: в селах Козьмодемьяновка, Княжево Знаменского района и в селе Караваино Инжавинского района.

Двенадцать с половиной километров пути Успеновка-Калугино в Инжавинском районе водители теперь преодолевают за считанные минуты, с ветерком. Это радует жителей и фермеров окрестных сел. Ведь дорога раньше была настоящей полосой препятствий. Строители использовали здесь три типа конструкций дорожной одежды, заменены водопропускные трубы, расширили полотно до семи метров.

Успешно проведена в этом году реконструкция трех километров региональной трассы в Первомайском районе - от райцентра Первомайский в сторону Староюрьево. Работами предусмотрена замена основания дороги и устройство двухслойного покрытия: нижний слой из асфальтобетона и верхний - из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Более 90 миллионов рублей пойдет на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе на установку систем искусственного освещения. Светильники до конца года будут установлены на участках дорог в населенных пунктах общей протяженностью 26 километров.

Надежда Полякова

Фото Игоря Чеханова

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Ремонту, реконструкции и строительству в этом году подлежит 214 километров автодорог регионального и муниципального значения.

Начальник областного управления автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов:

- В настоящее время на базе Общественной палаты Тамбовской области создана рабочая группа по независимой оценке качества работ в дорожном строительстве. Общественный контроль осуществляется в рамках партийного проекта «Безопасные дороги», а также представителями Общероссийского народного фронта. Дальнейшее развитие общественного контроля станет одним из ключевых факторов успешной реализации со следующего года национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это значительно повысит уровень открытости дорожных структур и информированности граждан о проводимых в рамках национального проекта работах.