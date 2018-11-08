Главная задача - не причинять вреда экологии

Переход на новую систему обращения с ТКО необходим для решения многих проблем, в том числе для ликвидации несанкционированных свалок, а также для организации своевременного вывоза отходов с мест их накопления, находящихся как на территории города Тамбова, так и во всех населенных пунктах области.

31 августа 2018 года было подписано соглашение с региональным оператором об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Тамбовской области. Региональный оператор выбран на 10 лет, и его обязанность - обеспечить установленную в территориальной схеме систему обращения с отходами, иными словами, четко организовать вывоз мусора в регионе. Управлением ТЭК и ЖКХ области была разработана и вынесена на публичное обсуждение новая территориальная схема, в которую были внесены изменения, предусмотренные законодательством, направленные на то, чтобы деятельность по обращению с отходами не наносила ущерб участникам данного процесса. Необходимо также правильно перераспределить потоки отходов.

В настоящее время в регионе существует несколько полигонов. Это полигоны в Жердевке и Уварово, Рассказово и Кирсанове, Мордово и Моршанске, в Дмитриевке, Староюрьево и Тамбове и т. д.

В соответствии с территориальной схемой, а также с современными требованиями, предъявляемыми к подобным объектам, АО «Тамбовская сетевая компания», которая стала региональным оператором, летом текущего года приступила к масштабной модернизации полигона «Бастион», расположенного в Никифоровском районе. Площадка размещается на расстоянии более 1190 м от границы жилой застройки поселка Дмитриевка, наиболее приближенного к реконструируемому полигону.

Вообще, перед строительством подобного объекта проводятся экспертизы, предусмотренные действующим законодательством, определяется наличие тех строительных, санитарных и природоохранных норм, без соблюдения которых ни один надзорный орган не допустит появления объекта. Необходимость обеспечения этих требований подтверждает и Указ Президента № 204, который предусматривает применение новых, современных технологий по утилизации мусора. Если подробнее говорить о строительстве полигонов, то помимо независимых государственных экологической и строительной экспертиз они должны подвергаться и строительному надзору, который обеспечивает контроль на всех стадиях возведения объекта.

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По результатам проверок инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на строительство и эксплуатацию реконструируемого полигона, а также угрозы подтоплений не выявлены.

Полигон «Бастион» в Никифоровском районе - пока единственный в Тамбовской области, который в соответствии с Градостроительным кодексом прошел все этапы государственных экспертиз, предусмотренных законодательством. Пройдены экологическая экспертиза Министерства природных ресурсов и экологии, строительная

госэкспертиза в Саратове. И та реконструкция, которая осуществляется в настоящее время, проходит в соответствии уже с новой проектной документацией.

Несмотря на примитивность и технологическое несовершенство, захоронение твердых коммунальных отходов на санитарных свалках, т. е. полигонах, в мировой практике до сих пор остается лидирующим среди множества различных способов их ликвидации. Такой способ применяется практически во всех климатических зонах мира, в самых разнообразных геологических условиях. И основная задача полигона - надежно хранить отходы до завершения процесса их нейтрализации, препятствовать проникновению жидкого фильтрата тела полигона в почву, грунтовые воды. Что и было учтено при строительстве объекта самым тщательным образом.

Территория полигона захоронения твердых коммунальных отходов состоит из административно-хозяйственной зоны и непосредственно участка захоронения отходов ТКО, который, в свою очередь, представляет собой огромный котлован с земляным валом по периметру, оборудованными подъездами, в том числе кольцевым противопожарным проездом, водоотводной нагорной канавой.

Весь грузооборот выполняется специализированным автотранспортом. Здесь предусмотрена стоянка для спецмашин и техники, которая имеет твердое покрытие и возможность свободного разворота машин.

В территорию полигона входит и зона пруда накопителя фильтрата. Причем дно котлована специально построено с уклоном к перфорированной трубе, которая лежит в середине. Кроме того, вся зона будущего захоронения устлана специальной геомембраной, а сверху еще и геотекстилем, чтобы щебень, которым засыпается затем дно, эту геомембрану не повредил. Вся жидкая фракция будет устремляться к центру, а отсюда по перфорированной трубе попадать в пруды-накопители. Такая технология в регионе применяется впервые. Отфильтрованные сточные воды затем снова используют для проливки утрамбованного мусора в целях недопущения возгораний.

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Модернизация полигона условно разбита на три этапа. Это предполагает строительство трех котлованов, каждый из которых будут поэтапно вводить в эксплуатацию. Главная задача - хранить отходы, не причиняя вреда экологии. По окончании заполнения котлованов до проектной отметки объект закрывается и выполняется рекультивация - сооружается защитный экран всей поверхности полигона. Рассчитано, что срок эксплуатации полигона составит 21 год.

В первый этап, который в настоящее время подходит к своему завершению, включено строительство объектов административно-хозяйственной зоны с площадками, проездами с твердым асфальтобетонным покрытием и озеленением, а также строительство котлована, пруда накопителя-испарителя фильтрата и т. д.

На выезде с участка захоронения предусмотрена специальная контрольно-дезинфицирующая железобетонная ванна для обмыва колес транспортных средств и площадка для чистки кузова мусоровозов.

Таким образом, при модернизации полигона впервые были применены самые современные технологии, которые, по словам представителей управления по охране окружающей среды и природопользованию области, обеспечивают герметичность и полностью исключают негативное воздействие на окружающую среду: почву, грунтовые воды и т. д.

Заместитель технического директора АО «ТСК» Александр Ширшов

«В этом состоит уникальность данного полигона, тем более что в Тамбовской области это первый объект подобного рода и масштаба,- рассказал заместитель технического директора АО «ТСК» Александр Ширшов. - Согласно техническому заданию, объем захоронения твердых коммунальных отходов составит

50 000 тонн в год. Это лишь первый шаг. На полигоне предусмотрена и сортировка. Здесь будет строиться сортировочная станция, с тем чтобы все пластиковые и полиэтиленовые предметы были отделены, то есть на территорию полигона будет поступать мусор, который однозначно поддается гниению. А пластик будет упаковываться и отправляться на переработку».

Как на этапе строительства, так и во время всей эксплуатации полигона осуществляется постоянный мониторинг контролирующими организациями.

Всего на модернизацию полигона планируется потратить около 300 миллионов рублей.

Ольга Глебова.

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