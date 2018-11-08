Тамбовским чиновникам грозят сокращения

Реорганизация структуры мэрии, о которой не раз заявлял глава города Сергей Чеботрёв, может стать реальностью в самое ближайшее время. Проект новой структуры горадминистрации представили на заседании Тамбовской городской Думы, которое прошло в среду 31 октября.

Напомним, впервые о необходимости изменений в мэрии Сергей Чеботарёв заявил в мае этого года, тогда градоначальник анонсировал грядущую реформу мэрии, в ходе которой предполагалось уволить не оправдавших надежды заместителей главы города и руководителей комитетов.

-- За год после вступления в должность у меня было время присмотреться, оценить работу и администрации в целом, и отдельных муниципальных служащих самого разного ранга. С кем-то удалось наладить работу, с кем-то пришло время расстаться. Я твердо уверен, что работать должен тот, кто умеет и готов это делать, - заявил тогда Чеботарёв.

Но до сегодняшнего дня никаких серьезных изменений в структуре горадминистрации до сих пор не произошло. Единственное, в конце июня из мэрии ушел вице-мэр и главный казначей города Александр Дроков. Никаких официальных претензий к его работе на посту председателя комитета финансов тогда высказано не было. Александр Дроков, по официальной версии, ушел со своего поста по собственному желанию.

В очередной раз тему реорганизации мэр Сергей Чеботарёв затронул во время своего августовского отчета о деятельности горадминистрации в 2017 году перед депутатами гордумы. В качестве одной из причин оптимизации, стал гигантский долг города, размер которого на тот момент составлял 2,5 миллиарда рублей. Его снижения градоначальник намеревался добиться в том числе за счет уменьшения чиновников и реорганизации МУПов.

И вот теперь мэр представил конкретные планы, которые позволят снизить количество чиновников приблизительно на 40 человек (сейчас в горадминистрации трудятся 532 сотрудника). Согласно представленному на гордуме проекту, в целях оптимизации в ближайшее время планируется объединить целый ряд комитетов и управлений.

Так, комитет образования и комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту будут объединены в комитет образования, спорта и молодежной политики. Комитет по экономике и комитет по инвестициям и стратегическим проектам — в комитет по инвестициям и экономике. Комитет архитектуры, развития и реконструкции и комитет градостроительства — в комитет архитектуры и градостроительства. Управление документационного обеспечения и управление по работе с обращениями граждан — в управление по рассмотрению обращений граждан и документационного обеспечения. Комитет по информационной политике и информационное управление — в информационно-аналитическое управление. Управление делами и организационно-кадровое управление — в управление делами и кадровой работы. Комитет по управлению муниципальным имуществом города и комитет земельных ресурсов и землепользования – в комитет земельных ресурсов и муниципального имущества.

Также этим проектом предполагается переименование комитета городского хозяйства в комитет благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры, а жилищный комитет в управление жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергоресурсов. Как сообщили в городской администрации, по каждому вновь создаваемому и переименованному комитету в ближайшее время последует уточнение их функций с дальнейшим вынесением положений новых комитетов на рассмотрение Тамбовской городской Думы. На данный момент положения находятся в разработке, подготовку документов планируется завершить в течение месяца.

-- Структура, которая действовала и действует на сегодняшний момент, длительное время не подвергалась никаким изменениям, но жизнь идет вперед, не останавливается, - объяснил свое решение глава города Сергей Чеботарёв. - Поэтому реорганизация - это насущное требование времени. Укрупнение комитетов связано прежде всего с повышением персональной ответственности людей, возглавляющих комитеты, чтобы определенный фронт работ был сосредоточен в руках председателя одного комитета. Как пример — объединение комитета земельных ресурсов и землепользования с комитетом по управлению муниципальным имуществом города. В этой сфере трудно разделить, кто за что отвечает, и, как правило, от этого страдает результат. Поэтому и было принято решение об объединении. Архитектура и градостроительство — одно направление, но два комитета — это не совсем верно. Молодежная политика и образование - тоже кажется вполне логичным сосредоточение всего в рамках одного комитета. Главное - это повышение персональной ответственности за определённый участок, направление работы.

В качестве одного из немаловажных аспектов связанных с оптимизацией, который отметил глава города Сергей Чеботарёв – это высвобождение средств, поскольку реорганизация приведет к сокращению количества муниципальных служащих. Хотя, как уверяют в городской администрации, на сегодняшний день в Тамбове их уже гораздо меньше по сравнению с другими городами Центрального федерального округа. Кстати, грядущая реорганизация, по словам Чебетарёва - это только первый этап, сразу за которым последует еще один, затрагивающий муниципальные учреждения.

-- Планируются достаточно серьезные укрупнения, ликвидация некоторых предприятий, перевод в другой статус, - объяснил суть «реформ» Сергей Чебатарёв. - Второй этап даст гораздо большее количество сокращений и высвобождение средств. Это то, что называется наведением элементарного порядка, поскольку ситуация с бюджетом напряженная, и было бы совершенно неправильно не принимать оптимизационные меры.